Albert D. проводит ещё 6 экскурсий

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Рим Подземный мир

Albert D.
Albert D. – Гид из Рима
По профессии я — антрополог, но в свободное время показывают гостям Рима его архитектурные достопримечательности 🏛️.

Я живу здесь уже больше 15 лет, а потому на моей экскурсии 🧭 вы не только увидите знаменитые на весь мир места Вечного города, но и сможете пройтись по нетипичным маршрутам, о которых знают немногие туристы.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-10 человек

  • €140 за экскурсию

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Рим Подземный мир
Рим Подземный мир
Рим — богат на достопримечательности 🏛️, достойные восхищения, но не все знают, что некоторые из них скрыты под землей. Я приглашаю вас в захватывающее путешествие в подземелья итальянской столицы ⭐️, во время которого вы посетите самые интересные места, связанные с религией и историей 📖 Рима, и узнаете много нового.
Мы взглянем на гробницу Кирилла и приоткроем секреты русской письменности.
После этого мы окажемся в митреуме с изображением Митры в базилике Святой Приски. Культ бога Митры — персидского бога Солнца — зародился в Риме в 1 веке до н. э. Храм возведен примерно в 150-200 годах н. э. Митреум представлял собой прямоугольное помещение с куполообразным потолком под землёй, в котором помещалось от 10 до 20 человек.
Закончится экскурсия ⛳ стадионом Домициана. Стaдион сохранился под площадью Навона, излюбленным местом художников.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Стоимость билетов на транспорт
  • Входные билеты в музеи
Начало
🚩 Via Labicana, 95, 00184 Roma
Место завершения
🏁 Via di Tor Sanguigna, 3, 00186 Roma
Рим Подземный мир
Рим Подземный мир
Рим Подземный мир
Рим Подземный мир

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Albert D.
Albert D.
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