Albert D. проводит ещё 6 экскурсий

Рим — богат на достопримечательности 🏛️, достойные восхищения, но не все знают, что некоторые из них скрыты под землей. Я приглашаю вас в захватывающее путешествие в подземелья итальянской столицы ⭐️, во время которого вы посетите самые интересные места, связанные с религией и историей 📖 Рима, и узнаете много нового.

Мы взглянем на гробницу Кирилла и приоткроем секреты русской письменности.

После этого мы окажемся в митреуме с изображением Митры в базилике Святой Приски. Культ бога Митры — персидского бога Солнца — зародился в Риме в 1 веке до н. э. Храм возведен примерно в 150-200 годах н. э. Митреум представлял собой прямоугольное помещение с куполообразным потолком под землёй, в котором помещалось от 10 до 20 человек.

Закончится экскурсия ⛳ стадионом Домициана. Стaдион сохранился под площадью Навона, излюбленным местом художников.