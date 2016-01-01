Друзья, я предлагаю Вам увидеть собственными глазами cобор Святого Петра — самый величественный храм во всем христианском мире!

В экскурсию ⛳ входит осмотр интерьера храма. Посетив собор вы услышите исторические факты, легенды и тайны создания этой самой роскошной Католической церкви, ее реликвиях и ценностях.

Соприкоснуться со святынями собора Святого Петра будет интересна православным паломникам.

Напоследок Вы непременно получите совет заглянуть на папскую почту, чтобы отправить домой открытку со штемпелем папы римского.

Экскурсия принесет вам массу необычных впечатлений!

Я советую посетить базилику ранним утром. Храм открыт с 7:00. Собор в это время почти пустой, идут только службы, можно наслаждаться тишиной, красотой и величием, а в летнее время спасает от изматывающей римской жары. Если вы желаете посетить храм после 9. 00, то, скорее всего, вам придется стоять в очереди. Длина очереди непредсказуема.

В экскурсию входит осмотр снаружи Замка Святого Ангела!

При желании продолжить экскурсию, можно будет посетить еще и другие базилики. Выбор в посещении церквей по вашему желанию. (стоимость зависит от количества участников и продолжительности экскурсии 🧭. )

Восхитительная мозаика раннехристианских церквей, блеск и красота церквей эпохи Возрождения. Восхитимся их величием и архитектурными шедеврами!

1. Санта Мария Маджоре (Церковь Божьей Матери).

2. Сан Джованни ин Латерано( Базилика Святого Иоанна Крестителя), Святая лестница.

3. Санта Кросе ин Джерусалеме (Базилика Святого Креста Иерусалимского ).

4. Сан Паоло (Базилика Св. апостола Павла)

5. Базилика Св. апостола Петра в веригах (именно здесь располагается известная работа Микеланджело – статуя Моисея с рожками – символ божественного сияния. )

6. Базилика св. Климента ( базилика представляет собой ценнейший памятник архитектуры, состоящий из нескольких уровней, каждый из которых относится к разным историческим эпохам😃

7. Базилика Санта-Мария -ин-Арачели ( мощи св. Елена равноапостольной матери Константина Великого)

8. Базилика св. Вонифатия и Алексия человека Божия.