  1. Италия
  2. Рим
  3. Экскурсии

Тайны собора Святого Петра в Ватикане

5
10 отзывов
Елена Г.
Елена Г. – Гид из Рима
Собор Святого Петра – крупнейший исторический христианский храм мира.

Собор возведен на месте захоронения Апостола Петра.

Над обликом сооружения работали архитекторы эпохи Возрождения – Рафаэль, Микеланджело, Бернини и Браманте.

Собор Святого Петра поражает внешним и внутренним великолепием, которые вы сможете оценить воочию в компании гида.

Вы пройдетесь по залам храма, увидите главные святыни и побываете на папской почте, чтобы отправить домой открытку со штемпелем Папы Римского.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €30 за экскурсию

    Заказать экскурсию
Тайны собора Святого Петра в Ватикане
Тайны собора Святого Петра в Ватикане

Что вы увидите

  • площадь Святого Петра
  • колоннада Бернини
Друзья, я предлагаю Вам увидеть собственными глазами cобор Святого Петра — самый величественный храм во всем христианском мире!
В экскурсию ⛳ входит осмотр интерьера храма. Посетив собор вы услышите исторические факты, легенды и тайны создания этой самой роскошной Католической церкви, ее реликвиях и ценностях.
Соприкоснуться со святынями собора Святого Петра будет интересна православным паломникам.
Напоследок Вы непременно получите совет заглянуть на папскую почту, чтобы отправить домой открытку со штемпелем папы римского.
Экскурсия принесет вам массу необычных впечатлений!
Я советую посетить базилику ранним утром. Храм открыт с 7:00. Собор в это время почти пустой, идут только службы, можно наслаждаться тишиной, красотой и величием, а в летнее время спасает от изматывающей римской жары. Если вы желаете посетить храм после 9. 00, то, скорее всего, вам придется стоять в очереди. Длина очереди непредсказуема.
В экскурсию входит осмотр снаружи Замка Святого Ангела!
При желании продолжить экскурсию, можно будет посетить еще и другие базилики. Выбор в посещении церквей по вашему желанию. (стоимость зависит от количества участников и продолжительности экскурсии 🧭. )
Восхитительная мозаика раннехристианских церквей, блеск и красота церквей эпохи Возрождения. Восхитимся их величием и архитектурными шедеврами!
1. Санта Мария Маджоре (Церковь Божьей Матери).
2. Сан Джованни ин Латерано( Базилика Святого Иоанна Крестителя), Святая лестница.
3. Санта Кросе ин Джерусалеме (Базилика Святого Креста Иерусалимского ).
4. Сан Паоло (Базилика Св. апостола Павла)
5. Базилика Св. апостола Петра в веригах (именно здесь располагается известная работа Микеланджело – статуя Моисея с рожками – символ божественного сияния. )
6. Базилика св. Климента ( базилика представляет собой ценнейший памятник архитектуры, состоящий из нескольких уровней, каждый из которых относится к разным историческим эпохам😃
7. Базилика Санта-Мария -ин-Арачели ( мощи св. Елена равноапостольной матери Константина Великого)
8. Базилика св. Вонифатия и Алексия человека Божия.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • обед
  • личные расходы
Начало
🚩 Площадь Святого Петра в Ватикане
Место завершения
🏁 Площадь св.Петра - Ватикан
Тайны собора Святого Петра в Ватикане
Тайны собора Святого Петра в Ватикане
Тайны собора Святого Петра в Ватикане
Тайны собора Святого Петра в Ватикане
Тайны собора Святого Петра в Ватикане

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Елена Г.
Елена Г.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

10 отзывов оставили туристы

Елена Г. проводит ещё 5 экскурсий

Вечный Рим и его легенды. Обзорная на автомобиле
30
2.5 часа
Вечный Рим и его легенды. Обзорная на автомобиле
60 отзывов
Романтика вечернего Рима на машине
30
2.5 часа
Романтика вечернего Рима на машине
33 отзыва
Весь Рим на машине за 1 день
115
5 часов
Весь Рим на машине за 1 день
13 отзывов
Весь Рим на автомобиле
55
3 часа
Весь Рим на автомобиле
10 отзывов
Вечерний Рим на автомобиле
30
2.5 часа
Вечерний Рим на автомобиле
8 отзывов

Еще несколько необычных экскурсий в Риме

Музеи Ватикана и собор Святого Петра
60
3 часа
Музеи Ватикана и собор Святого Петра
1411 отзывов
Искусство, красота и история Италии в шедеврах ватиканских музеев — билеты без очереди включены
Колизей и Древний Рим
57
3 часа
Колизей и Древний Рим
522 отзыва
Прикоснуться к величайшему наследию античности — билеты без очереди включены в стоимость
Пешеходная обзорная экскурсия по Риму
20
2.5 часа
Пешеходная обзорная экскурсия по Риму
514 отзывов
Сыры, прошутто, пицца, вино, выпечка и другие деликатесы итальянской кулинарии
65
3.5 часа
Сыры, прошутто, пицца, вино, выпечка и другие деликатесы итальянской кулинарии
386 отзывов
Гурмэ-экскурсия в любимом римлянами Трастевере
Ежедневная прогулка по Риму
20
2 часа
Ежедневная прогулка по Риму
300 отзывов
Узнать и полюбить город за 2 часа
Все дороги ведут в Рим
130
3.5 часа
Все дороги ведут в Рим
267 отзывов
Обзорная экскурсия по достопримечательностям Рима с историком искусств