Рим с высоты птичьего полета на вертолете

Вертолетный трансфер из Рима: прогулка с высоты птичьего полета

Описание
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Ответы на вопросы
Полет на вертолете над Римом — это необычный и очень увлекательный способ знакомства с Вечным городом.

Римские пейзажи и панорамы, открывающиеся с высоты птичьего полета, просто невероятны! В зависимости от продолжительности прогулки вы сможете увидеть лучшие локации Рима и его предместий.
Рим с высоты птичьего полета на вертолете
Рим с высоты птичьего полета на вертолете
Рим с высоты птичьего полета на вертолете
Рим с высоты птичьего полета на вертолете
Рим с высоты птичьего полета на вертолете
Рим с высоты птичьего полета на вертолете
Рим с высоты птичьего полета на вертолете
Ближайшие даты:
8
авг
9
авг
10
авг
11
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12
авг
13
авг
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Что вас ожидает:

  • Римские замки
  • Тиволи
  • Вулканическое озеро
  • Кастел Гандольфо
  • Вилла д'Эсте
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Как проходит тур:

Из вашего отеля мы едем в аэропорт, откуда совершится ваш полет на вертолете. По вашему желанию, на выбор, прогулка может длится 30 мин или 1 час. С высоты птичьего полета вы увидите окрестности Рима, городок Тиволи, акведук, виллу д'Эсте.

Ежедневно в 11.30

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Трансфер
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель
Завершение: Ваш отель или локация по вашему желанию
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 11.30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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