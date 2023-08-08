Вертолетный трансфер из Рима: прогулка с высоты птичьего полета
Полет на вертолете над Римом — это необычный и очень увлекательный способ знакомства с Вечным городом.
Римские пейзажи и панорамы, открывающиеся с высоты птичьего полета, просто невероятны! В зависимости от продолжительности прогулки вы сможете увидеть лучшие локации Рима и его предместий.
Римские пейзажи и панорамы, открывающиеся с высоты птичьего полета, просто невероятны! В зависимости от продолжительности прогулки вы сможете увидеть лучшие локации Рима и его предместий.
Ближайшие даты:
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даты
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Что вас ожидает:
- Римские замки
- Тиволи
- Вулканическое озеро
- Кастел Гандольфо
- Вилла д'Эсте
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Как проходит тур:Из вашего отеля мы едем в аэропорт, откуда совершится ваш полет на вертолете. По вашему желанию, на выбор, прогулка может длится 30 мин или 1 час. С высоты птичьего полета вы увидите окрестности Рима, городок Тиволи, акведук, виллу д'Эсте.
Ежедневно в 11.30
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Трансфер
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Ваш отельЗавершение: Ваш отель или локация по вашему желанию
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 11.30Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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