Мы посетим Кастель Гандольфо, где находится летняя резиденция Папы Римского, заглянем в греческое аббатство Святого Нила расположенное в Гроттаферрата и остановимся в Фраскати, где при желании можно отведать золотистое местное вино 🍷 и попробовать буженину (поркетта) приготовленную в соседнем городке Аричча.

А в знаменитом земляничными плантациями городе Неми можно будет отведать земляничный ликер и полакомиться местными пирожными, сделанными, разумеется, из земляники! Любители же сувениров и бижутерии смогут порадовать себя покупкой сережек или кулончика из этой ягоды.

Не вдаваясь в дальнейшие описания красот и вкусностей которые Вас ждут просто скажем что эта поездка познакомит Вас с настоящей Италией и станет праздником для очей и нёба!