Мы посетим Кастель Гандольфо, где находится летняя резиденция Папы Римского, заглянем в греческое аббатство Святого Нила расположенное в Гроттаферрата и остановимся в Фраскати, где при желании можно отведать золотистое местное вино 🍷 и попробовать буженину (поркетта) приготовленную в соседнем городке Аричча.
А в знаменитом земляничными плантациями городе Неми можно будет отведать земляничный ликер и полакомиться местными пирожными, сделанными, разумеется, из земляники! Любители же сувениров и бижутерии смогут порадовать себя покупкой сережек или кулончика из этой ягоды.
Не вдаваясь в дальнейшие описания красот и вкусностей которые Вас ждут просто скажем что эта поездка познакомит Вас с настоящей Италией и станет праздником для очей и нёба!
Что входит
услуги гида
трансфер
Что не входит
перекусы
Начало и место завершения
🚩 площадь Республики у отеля "Palazzo delle Najadi"
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.