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Римские замки

Федерико П.
Федерико П. – Гид из Рима
Стойте, это не то, о чем вы подумали! Сразу оговоримся, что это совершенно не те замки 🏰, которые ваше воображение уже начало мысленно представлять! Римские замки — это маленькие городки вокруг Рима, каждый со своим характером и неповторимым обликом.

Мы побываем в этих уютных поселениях и увидим их достопримечательности 🏛️, узнаем историю 📖 их появления и значимость в жизни Рима.

Особую прелесть нашей поездке придаст природный ландшафт и блеск вод вулканического озера Альбано.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-3 человек

  • €280 за экскурсию

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Римские замки
Римские замки

Что вы увидите

  • Неми
  • Фраскати
  • Гроттаферрата
  • Кастель Гандолфо
  • озеро Альбано
Мы посетим Кастель Гандольфо, где находится летняя резиденция Папы Римского, заглянем в греческое аббатство Святого Нила расположенное в Гроттаферрата и остановимся в Фраскати, где при желании можно отведать золотистое местное вино 🍷 и попробовать буженину (поркетта) приготовленную в соседнем городке Аричча.
А в знаменитом земляничными плантациями городе Неми можно будет отведать земляничный ликер и полакомиться местными пирожными, сделанными, разумеется, из земляники! Любители же сувениров и бижутерии смогут порадовать себя покупкой сережек или кулончика из этой ягоды.
Не вдаваясь в дальнейшие описания красот и вкусностей которые Вас ждут просто скажем что эта поездка познакомит Вас с настоящей Италией и станет праздником для очей и нёба!
Что входит
  • услуги гида
  • трансфер
Что не входит
  • перекусы
Начало и место завершения
🚩 площадь Республики у отеля "Palazzo delle Najadi"
Римские замки
Римские замки
Римские замки
Римские замки

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Федерико П.
Федерико П.
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