Рождественская сказка в Риме

Индивидуальная экскурсия в Риме

На прогулке по центру познакомиться с праздничными традициями Италии и узнать, что такое презепе

В Рождество и на Новый год Рим преображается — он буквально утопает в ярких декорациях и гирляндах, а на площадях проходят гуляния с пышными ярмарками.

Вы пройдётесь по нарядным улицам Рима, окунётесь в праздничную эйфорию и увидите главную ёлку страны.

А я расскажу, что едят итальянцы на Новый год и почему католики и православные справляют Рождество в разные даты.
Рождественская сказка в Риме
Рождественская сказка в Риме
Рождественская сказка в Риме
Рождественская сказка в Риме
Рождественская сказка в Риме
Рождественская сказка в Риме
Рождественская сказка в Риме
Ближайшие даты:
16
дек
17
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18
дек
19
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22
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€60
Дети до 10 лет€20
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Вы прогуляетесь по центральным локациям города и полюбуетесь его праздничными украшениями. Побываете на рождественской ярмарке, где по желанию отведаете итальянские деликатесы и вино и купите сувениры. Дети смогут принять участие в мастер-классах и посмотреть на увлекательные представления. А я расскажу:

  • Почему католики и православные празднуют Рождество в разные дни
  • Что такое презепе и где на это посмотреть
  • Как справляли Рождество в Древнем Риме и сейчас
  • Что обязательно нужно надеть на Новый год, чтобы он был счастливым
  • Что едят итальянцы на Новый год и Рождество
  • И многое другое!

Организационные детали

  • Еда, напитки и мастер-классы на ярмарках оплачиваются отдельно
  • Экскурсия будет интересна взрослым и детям

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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