На прогулке по центру познакомиться с праздничными традициями Италии и узнать, что такое презепе
В Рождество и на Новый год Рим преображается — он буквально утопает в ярких декорациях и гирляндах, а на площадях проходят гуляния с пышными ярмарками.
Вы пройдётесь по нарядным улицам Рима, окунётесь в праздничную эйфорию и увидите главную ёлку страны.
А я расскажу, что едят итальянцы на Новый год и почему католики и православные справляют Рождество в разные даты.
Вы пройдётесь по нарядным улицам Рима, окунётесь в праздничную эйфорию и увидите главную ёлку страны.
А я расскажу, что едят итальянцы на Новый год и почему католики и православные справляют Рождество в разные даты.
Ближайшие даты:
16
дек
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17
дек
дек
18
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20
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22
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дек
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€60
|Дети до 10 лет
|€20
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
Вы прогуляетесь по центральным локациям города и полюбуетесь его праздничными украшениями. Побываете на рождественской ярмарке, где по желанию отведаете итальянские деликатесы и вино и купите сувениры. Дети смогут принять участие в мастер-классах и посмотреть на увлекательные представления. А я расскажу:
- Почему католики и православные празднуют Рождество в разные дни
- Что такое презепе и где на это посмотреть
- Как справляли Рождество в Древнем Риме и сейчас
- Что обязательно нужно надеть на Новый год, чтобы он был счастливым
- Что едят итальянцы на Новый год и Рождество
- И многое другое!
Организационные детали
- Еда, напитки и мастер-классы на ярмарках оплачиваются отдельно
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Риме
Провела экскурсии для 653 туристов
Меня зовут Наташа, я гид в Вечном городе. Я не имею права говорить, что знаю весь Рим, ведь чтобы его изучить и целой жизни мало. Почему я выбрала именно Рим? Он поражает своей красотой, историей, свободой, оптимизмом, многоголосием, смешением всего того, что, казалось бы, на первый взгляд, невозможно смешать, жаждой к жизни… Что я могу рассказать о Риме? Да очень много, от истоков основания города до наших дней и о его обитателях. Набирайтесь терпения и находите время для длительных прогулок… Почему вы должны выбрать именно меня? Потому, что я люблю этот город, потому что я захватывающий рассказчик и неудержимый оптимист. Запасайтесь временем, хорошим настроением, удобной обувью, и вы увидите мой Рим и полюбите его также, как люблю его я.
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