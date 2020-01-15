20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Погрузиться в легендарный Рим, узнать об истории без скуки и отыскать секретные места

Маруся
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Маруся – ваш гид
Рим не зря получил титул «Вечного города»: при таком почтенном возрасте интересны как доказанные исторические факты, так и фольклорные сюжеты, подчас объясняющие больше, чем хроники.

Я с радостью расскажу и о том, и о другом, стану проводником по скрытым местам и посоветую вкусные таверны.

Вместе мы пройдёмся по знаменитым и не очень достопримечательностям Рима (на прогулке будут сюрпризы) и взглянем на них с разных сторон.
217 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 5 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча на площади Венеции (Piazza Venezia)
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У этой экскурсии20 отзывов
4.95
Римские приключения, мифы и факты
Римские приключения, мифы и факты

Что вас ожидает

Нескучная историческая прогулка
Наше путешествие начнется с Капитолийского холма — одного из семи холмов, на которых стоит Рим. Вы узнаете о появлении монумента Витториано, представите, как выглядели древние храмы на Римском Форуме, вызовете на разговор одну из «говорящих» статуй и поймете, можно ли буквально жить на руинах прошлого.

От площади Венеции отправимся к Колизею: я расскажу о роли амфитеатра и героическом прошлом Рима. А еще об истории предательства и одновременно любви, связанной с античным ипподромом.

На площади Торре-Арджентина вы познакомитесь с ее любопытными раскопками и не менее любопытными местными жителями. Узнаете, как же площадь связана с Аргентиной и постараетесь представить, где и как закончилась жизнь Цезаря.

Ещё одним впечатлением станет посещение величественного Пантеона. Мы поговорим о значении этого храма в языческой и христианской культуре, о нововведениях зодчих Древнего Рима, о родстве с Исаакиевским собором и «ослиных ушах» Бернини.

Завершится прогулка на площади Навона с удивительной барочной архитектурой и ещё одной «говорящей» статуей. Здесь вы узнаете, на что один мужчина был готов пойти ради прихоти любимой женщины, а также сравните жалобы прошлого и настоящего.

Римские секреты
За 4,5 часа я открою вам много легенд Вечного города и сюжетов из народного фольклора. Так, вы узнаете правду о гусях, спасших Рим от варваров. Попадете на «корабль тамплиеров», где я расскажу, как без паспорта и визы пересечь государственную границу. Это приключение завершится почти безнаказанно — если только не брать в расчёт испытание на самом древнем детекторе лжи (по желанию). А еще я отведу вас в два секретных нетуристических места, фото которых особенно украсят ваш инстаграм.

🍕 ☕ Дополнительная опция
После экскурсии можно сходить в аутентичную римскую таверну (по желанию: это не входит в тайминг экскурсии). Здесь вы попробуете ту самую романскую кухню, блюда которой готовят местные сеньоры на своих кухнях, выпьете домашнего вина и услышите секреты современных римских ресторанов.

По воскресеньям эта таверна не работает: в этом случае я предложу вам поход в пиццерию, где готовят бомбическую пиццу на пышном тесте и, пожалуй, лучший в городе тирамису.

Организационные детали

Обед оплачивается дополнительно (средний чек до 25€ на человека). Если вы захотите завершить нашу прогулку трапезой «по совету Маруси», то сообщите об этом заранее, чтобы я забронировала столик.

Римские приключения, мифы и факты
Римские приключения, мифы и факты
Римские приключения, мифы и факты
Римские приключения, мифы и факты
Римские приключения, мифы и факты
Римские приключения, мифы и факты
Римские приключения, мифы и факты
Римские приключения, мифы и факты
Римские приключения, мифы и факты
Римские приключения, мифы и факты

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на площади Венеции (Piazza Venezia).
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Маруся
Маруся
Ciao a tutti! Меня зовут Маруся, и я гастрономический энтузиаст-путешественник. Что это значит? Я непрофессиональный гид, но человек, влюблённый и постоянно влюбляющийся в Вечный город, его мифы, архитектуру и, конечно, еду. Безусловно, каждый может пролистать путеводитель и почитать об истории Рима. Но гораздо увлекательнее отправиться в путешествие по тому городу, становление которого не описано в Википедии. Вместе мы оживим легенды, откроем места, скрытые от глаз большинства туристов, познакомимся с настоящей романской кухней и запасёмся яркими впечатлениями от римских каникул. И всё это с чувством, страстью, пастой! Звучит заманчиво, не правда ли? Если вы готовы окунуться в этот водоворот приключений и открытий, то давайте проложим вашу дорогу в ваш же Рим.
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20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

15 января 2020
Маруся - потрясающе увлекательно рассказывает про Рим и его историю. За те часы экскурсии, что мы были вместе - я узнал множество интересных фактов и, надо сказать, экскурсия прошла на одном дыхании. Однозначно советую!
5 января 2020
Маша молодец! Хорошо и доступно все рассказала. Устроила нам приятную прогулку по вечному городу! Маршрут интересный! Маша забронировала нам таверну, в которой мы с удовольствием пообедали после экскурсии. В таверну просто так попасть можно только отстояв очередь. минестрони был вкуснющий)! Рекомендую.
Кстати , с нами был ребёнок 10 лет. Ей тоже все понравилось!
9 декабря 2019
Прогулка по Риму с хорошей, давней знакомой, которую встретил впервые. 😊 Умение понять интересы гостей и, в зависимости от этого, построить маршрут и содержание экскурсии. Спокойно, комфортно, мягко, ненавязчиво, интересно. Если Вас интересуют факты и цифры, нет проблем. Желаете больше эмоций, легенд и мифов древнего Рима, и за этим вопрос не станет.))) Экскурсия с настоящим, живым человеком, который постарается сделать Вашу экскурсию запоминающейся, а не просто отработать обязательную программу.
Ксения
5 декабря 2019
В который раз убеждаемся-как же это важно первый день в городе провести с опытным рассказчиком, который бы настроил на нужный лад, задал вектор эмоций и настроения. Что может быть лучше соотечественника, живущего в Риме? А началось наше знакомство с Марусей не со встречи около Пантеона. Маруся дала предварительные рекомендации по поводу погоды, какую одежду и обувь выбрать, что лучше-дождевик или зонт. В день нашего приезда в Рим случилась забастовка транспортников и мы еле смогли добраться до отеля на метро и долго шли пешком, но Маруся была на связи, за что ей отдельная благодарность. Экскурсия прошла легко, интересно, хотя потом оказалось, что исходили мы ого-го сколько километров. Спасибо за рекомендацию концерта-всего за 1 евро мы попали в музей на Капитолийском холме поздним вечером, увидели большую Волчицу, оригинал статуи Марка Антония на коне, картину Караваджо и послушали дивную классическую музыку.
30 октября 2019
Были на экскурсии с Марусей, получилось очень увлекательно и объемно - как по впечатлениям, так и по количеству пройденных километров :) Было непросто, но это того стоило, посмотрели все, что хотели, и даже больше. Спасибо Марусе!
9 октября 2019
Все просто супер! очень интересно и увлекательно! Узнали много нового! Спасибо!!!
7 октября 2019
замечательная, интересная, увлекательная экскурсия. Маруся прекрасный рассказчик. Лучше эту экскурсию назначать на первые дни пребывания в Риме, чтобы успеть скорректировать планы на оставшееся путешествие
27 сентября 2019
Огромное спасибо Марусе за экскурсию. Очень продуманный маршрут и не тривиальная подача информации. Узнали не только об исторических памятниках, но и погрузились в жизнь города, посетив не стандартные для классической экскурсионной программы объекты и "секретные" места. Рекомендую экскурсию как для первого ознакомления с городом, так и для более глубокого его познания.
Вадим
9 августа 2019
Мария - прекрасный гид и легкий в общении, приятный человек. Спасибо за отличную содержательную экскурсию!
2 июля 2019
19 июня были на экскурсии с Марусей. Не смотря на жару 5 часов пролетели незаметно, даже для двух наших подростков. В Марусиной экскурсии удачно сочетаются исторические факты и забавные истории, античность и современность. Отдельно хочется отметить чуткость гида и готовность ответить на вопросы как об истории города, так и о современной жизни в Риме. Рекомендованная Марусей пицца - выше всяких похвал :) Мы очень благодарны Марусе за этот длинный, интересный день. Надеемся при следующем посещении Рима увидеться вновь.
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