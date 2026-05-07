20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Римские приключения, мифы и факты

Погрузиться в легендарный Рим, узнать об истории без скуки и отыскать секретные места
Рим не зря получил титул «Вечного города»: при таком почтенном возрасте интересны как доказанные исторические факты, так и фольклорные сюжеты, подчас объясняющие больше, чем хроники.

Я с радостью расскажу и о
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том, и о другом, стану проводником по скрытым местам и посоветую вкусные таверны.

Вместе мы пройдёмся по знаменитым и не очень достопримечательностям Рима (на прогулке будут сюрпризы) и взглянем на них с разных сторон.

5
23 отзыва
Римские приключения, мифы и факты
Римские приключения, мифы и факты
Римские приключения, мифы и факты

Описание экскурсии

Нескучная историческая прогулка

Наше путешествие начнется с Капитолийского холма — одного из семи холмов, на которых стоит Рим. Вы узнаете о появлении монумента Витториано, представите, как выглядели древние храмы на Римском Форуме, вызовете на разговор одну из «говорящих» статуй и поймете, можно ли буквально жить на руинах прошлого.

От площади Венеции отправимся к Колизею: я расскажу о роли амфитеатра и героическом прошлом Рима. А еще об истории предательства и одновременно любви, связанной с античным ипподромом.

На площади Торре-Арджентина вы познакомитесь с ее любопытными раскопками и не менее любопытными местными жителями. Узнаете, как же площадь связана с Аргентиной и постараетесь представить, где и как закончилась жизнь Цезаря.

Ещё одним впечатлением станет посещение величественного Пантеона. Мы поговорим о значении этого храма в языческой и христианской культуре, о нововведениях зодчих Древнего Рима, о родстве с Исаакиевским собором и «ослиных ушах» Бернини.

Завершится прогулка на площади Навона с удивительной барочной архитектурой и ещё одной «говорящей» статуей. Здесь вы узнаете, на что один мужчина был готов пойти ради прихоти любимой женщины, а также сравните жалобы прошлого и настоящего.

Римские секреты

За 4,5 часа я открою вам много легенд Вечного города и сюжетов из народного фольклора. Так, вы узнаете правду о гусях, спасших Рим от варваров. Попадете на «корабль тамплиеров», где я расскажу, как без паспорта и визы пересечь государственную границу. Это приключение завершится почти безнаказанно — если только не брать в расчёт испытание на самом древнем детекторе лжи (по желанию). А еще я отведу вас в два секретных нетуристических места, фото которых особенно украсят ваши соцсети.

🍕 ☕ Дополнительная опция
После экскурсии можно сходить в аутентичную римскую таверну (по желанию: это не входит в тайминг экскурсии). Здесь вы попробуете ту самую романскую кухню, блюда которой готовят местные сеньоры на своих кухнях, выпьете домашнего вина и услышите секреты современных римских ресторанов.

По воскресеньям эта таверна не работает: в этом случае я предложу вам поход в пиццерию, где готовят бомбическую пиццу на пышном тесте и, пожалуй, лучший в городе тирамису.

Организационные детали

Обед оплачивается дополнительно (средний чек до 25€ на человека). Если вы захотите завершить нашу прогулку трапезой «по совету Маруси», то сообщите об этом заранее, чтобы я забронировала столик.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Венеции (Piazza Venezia)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Маруся
Маруся — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 125 туристов
Ciao a tutti! Меня зовут Маруся, и я гастрономический энтузиаст-путешественник. Что это значит? Я непрофессиональный гид, но человек, влюблённый и постоянно влюбляющийся в Вечный город, его мифы, архитектуру и, конечно,
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еду. Безусловно, каждый может пролистать путеводитель и почитать об истории Рима. Но гораздо увлекательнее отправиться в путешествие по тому городу, становление которого не описано в Википедии. Вместе мы оживим легенды, откроем места, скрытые от глаз большинства туристов, познакомимся с настоящей романской кухней и запасёмся яркими впечатлениями от римских каникул. И всё это с чувством, страстью, пастой! Звучит заманчиво, не правда ли? Если вы готовы окунуться в этот водоворот приключений и открытий, то давайте проложим вашу дорогу в ваш же Рим.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 23 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
22
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О
На экскурсии была с ребёнком. Маршрут идеален, понравилось и мне и ей. Увидели красоты, ощутила Рим, а в процессе эксклюзивное место для мороженного и обеда.
Рекомендуем.
На экскурсии была с ребёнком. Маршрут идеален, понравилось и мне и ей. Увидели красоты, ощутила Рим,
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Евгения
Добрый день. Ходили по Риму с Марией в начале июня 2026г. Очень все понравилось. Информация на экскурсии по делу, без перегруза лишними деталями. Маршрут отличный, сами бы столько никогда не
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обошли, тк плохо ориентируемся в городе. Сыну (11 лет) тоже все понравилось, хотя и подустал под конец. Я в Риме в 3 раз, и то много нового увидела и узнала. Всем рекомендую.

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Ксения
В который раз убеждаемся-как же это важно первый день в городе провести с опытным рассказчиком, который бы настроил на нужный лад, задал вектор эмоций и настроения. Что может быть лучше
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соотечественника, живущего в Риме? А началось наше знакомство с Марусей не со встречи около Пантеона. Маруся дала предварительные рекомендации по поводу погоды, какую одежду и обувь выбрать, что лучше-дождевик или зонт. В день нашего приезда в Рим случилась забастовка транспортников и мы еле смогли добраться до отеля на метро и долго шли пешком, но Маруся была на связи, за что ей отдельная благодарность. Экскурсия прошла легко, интересно, хотя потом оказалось, что исходили мы ого-го сколько километров. Спасибо за рекомендацию концерта-всего за 1 евро мы попали в музей на Капитолийском холме поздним вечером, увидели большую Волчицу, оригинал статуи Марка Антония на коне, картину Караваджо и послушали дивную классическую музыку.

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илона
Если в Рим, то только к Марусе! Хочу искренне поблагодарить нашего гида Марусю за то, что она подарила нам одно из самых увлекательных путешествий. Мы не просто пробежали по точкам
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(Колизей, фонтан, руины), а почувствовали душу города, попробовали самое вкусное мороженое, про которое знают только местные сторожилы, прошли по тайным тропам римских кошек, прикоснулись к дьявольскому камню, посидели в необычном кафе, которое абсолютно точно не найдет простой турист, и пообедали в ресторанчике, где подают пасту со свежайшими мидиями. Маруся не смотрела на часы(чем грешат многие гиды), профессионально знала ответ практически на любой вопрос и её история не была похожа на пересказ путеводителя. Если хотите полюбить Рим и ещё раз вернуться сюда, то открывайте его с Марусей. А мы теперь точно к ней вернёмся, столько всего ещё не пройдено! Маруся, жди нас!!!))

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Ю
Просто с нетерпением спешу написать этот отзыв о нашем сегодняшнем дне, который сделала для нас Маруся. Это просто незабываемо во всех смыслах, легко и непринуждённо. Это была приятная и познавательная
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экскурсия, Маруся открытый и положительный человек, очень грамотный гид, показала нам много интересных мест, которые мало кто знает и самостоятельный турист туда точно не попадёт. Вся информация подана лаконично, доступно и очень профессионально. Уверен, что если мы в следующий раз приедем с детьми в Рим, то обязательно выберем Марию за то, что она очень коммуникабельная, найдет поход к ребёнку и учтёт интересы каждого. Рекомендую!!!

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Е
Нашей компании из 4-х человек, в том числе ребёнок 10 лет и молодой человек 23 экскурсия запомнилась легкостью. Дети в голос попросили написать отзыв,,для Маруси,,-это важно! Младшая дочка,,тренировала,, гида до
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последнего шага, задавая всевозможные вопросы из разряда,,от какой болезни умерла невеста Рафаэля,, и Маруся с честью выхолила из данных поединков, а посещение приюта кошек полностью сделало наш день. Маруся угадывала все желания нашей компании- захотели перекусить - перекусили, захотели посидеть в церкви - посидели, захотели потискать римских кошек- пожалуйста. И в то же время мы успели обойти практически весь Рим. Спасибо, Маруся, за терпение и твою легкую детскую непосредственность.

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