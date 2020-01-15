20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Нескучная историческая прогулка

Наше путешествие начнется с Капитолийского холма — одного из семи холмов, на которых стоит Рим. Вы узнаете о появлении монумента Витториано, представите, как выглядели древние храмы на Римском Форуме, вызовете на разговор одну из «говорящих» статуй и поймете, можно ли буквально жить на руинах прошлого.

От площади Венеции отправимся к Колизею: я расскажу о роли амфитеатра и героическом прошлом Рима. А еще об истории предательства и одновременно любви, связанной с античным ипподромом.

На площади Торре-Арджентина вы познакомитесь с ее любопытными раскопками и не менее любопытными местными жителями. Узнаете, как же площадь связана с Аргентиной и постараетесь представить, где и как закончилась жизнь Цезаря.

Ещё одним впечатлением станет посещение величественного Пантеона. Мы поговорим о значении этого храма в языческой и христианской культуре, о нововведениях зодчих Древнего Рима, о родстве с Исаакиевским собором и «ослиных ушах» Бернини.

Завершится прогулка на площади Навона с удивительной барочной архитектурой и ещё одной «говорящей» статуей. Здесь вы узнаете, на что один мужчина был готов пойти ради прихоти любимой женщины, а также сравните жалобы прошлого и настоящего.

Римские секреты

За 4,5 часа я открою вам много легенд Вечного города и сюжетов из народного фольклора. Так, вы узнаете правду о гусях, спасших Рим от варваров. Попадете на «корабль тамплиеров», где я расскажу, как без паспорта и визы пересечь государственную границу. Это приключение завершится почти безнаказанно — если только не брать в расчёт испытание на самом древнем детекторе лжи (по желанию). А еще я отведу вас в два секретных нетуристических места, фото которых особенно украсят ваш инстаграм.

🍕 ☕ Дополнительная опция

После экскурсии можно сходить в аутентичную римскую таверну (по желанию: это не входит в тайминг экскурсии). Здесь вы попробуете ту самую романскую кухню, блюда которой готовят местные сеньоры на своих кухнях, выпьете домашнего вина и услышите секреты современных римских ресторанов.

По воскресеньям эта таверна не работает: в этом случае я предложу вам поход в пиццерию, где готовят бомбическую пиццу на пышном тесте и, пожалуй, лучший в городе тирамису.