20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Рим не зря получил титул «Вечного города»: при таком почтенном возрасте интересны как доказанные исторические факты, так и фольклорные сюжеты, подчас объясняющие больше, чем хроники.Я с радостью расскажу и о

том, и о другом, стану проводником по скрытым местам и посоветую вкусные таверны. Вместе мы пройдёмся по знаменитым и не очень достопримечательностям Рима (на прогулке будут сюрпризы) и взглянем на них с разных сторон.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Нескучная историческая прогулка

Наше путешествие начнется с Капитолийского холма — одного из семи холмов, на которых стоит Рим. Вы узнаете о появлении монумента Витториано, представите, как выглядели древние храмы на Римском Форуме, вызовете на разговор одну из «говорящих» статуй и поймете, можно ли буквально жить на руинах прошлого.

От площади Венеции отправимся к Колизею: я расскажу о роли амфитеатра и героическом прошлом Рима. А еще об истории предательства и одновременно любви, связанной с античным ипподромом.

На площади Торре-Арджентина вы познакомитесь с ее любопытными раскопками и не менее любопытными местными жителями. Узнаете, как же площадь связана с Аргентиной и постараетесь представить, где и как закончилась жизнь Цезаря.

Ещё одним впечатлением станет посещение величественного Пантеона. Мы поговорим о значении этого храма в языческой и христианской культуре, о нововведениях зодчих Древнего Рима, о родстве с Исаакиевским собором и «ослиных ушах» Бернини.

Завершится прогулка на площади Навона с удивительной барочной архитектурой и ещё одной «говорящей» статуей. Здесь вы узнаете, на что один мужчина был готов пойти ради прихоти любимой женщины, а также сравните жалобы прошлого и настоящего.

Римские секреты

За 4,5 часа я открою вам много легенд Вечного города и сюжетов из народного фольклора. Так, вы узнаете правду о гусях, спасших Рим от варваров. Попадете на «корабль тамплиеров», где я расскажу, как без паспорта и визы пересечь государственную границу. Это приключение завершится почти безнаказанно — если только не брать в расчёт испытание на самом древнем детекторе лжи (по желанию). А еще я отведу вас в два секретных нетуристических места, фото которых особенно украсят ваши соцсети.

🍕 ☕ Дополнительная опция

После экскурсии можно сходить в аутентичную римскую таверну (по желанию: это не входит в тайминг экскурсии). Здесь вы попробуете ту самую романскую кухню, блюда которой готовят местные сеньоры на своих кухнях, выпьете домашнего вина и услышите секреты современных римских ресторанов.

По воскресеньям эта таверна не работает: в этом случае я предложу вам поход в пиццерию, где готовят бомбическую пиццу на пышном тесте и, пожалуй, лучший в городе тирамису.

Организационные детали

Обед оплачивается дополнительно (средний чек до 25€ на человека). Если вы захотите завершить нашу прогулку трапезой «по совету Маруси», то сообщите об этом заранее, чтобы я забронировала столик.