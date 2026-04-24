Если вы хотите понаблюдать за жизнью местных и окунуться в настоящую итальянскую атмосферу, район Трастевере — то, что вам нужно. Мы пройдём по улицам, где когда-то жили бедняки, отделённые от богатых высоким забором. И прогуляемся по местам, в которых древность и современность удивительно сочетаются друг с другом.
Описание экскурсии
- Пришла пора увидеть другой Рим — тот, где нет толп туристов, где не слышно, как щёлкают затворы фотоаппаратов. Вместо этого — уютные улицы старинного итальянского города.
- Мы расскажем, как жили здесь когда-то, чем знаменит этот район, поделимся историями о местных жителях. И поможем вам почувствовать особенную атмосферу.
Вот что вы увидите
- Площадь Кампо-деи-Фиори.
- Портик Оттавии.
- Театр Марцелла.
- Район бывшего еврейского гетто.
- Набережную Тибра.
- Улицу Лунгаретта и римские таверны.
- Церковь Санта-Мария-ин-Трастевере.
- Площадь Трилусса.
Организационные детали
- Дети до 11 лет включительно могут посетить экскурсию бесплатно.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей профессиональной команды.
ежедневно в 09:30 и 11:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€55
|Детский (12-18 лет)
|€25
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Campo de’Fiori
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:30 и 11:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лела — ваша команда гидов в Риме
Провели экскурсии для 5883 туристов
Buongiorno! Я работаю в сфере туризма в Риме с 2014 года, и моя главная задача — влюбить вас в этот необыкновенный Вечный город. Я много путешествую и мне, как и
