Интересная индивидуальная экскурсия по Риму: базилика Святого Петра и её тайны
Интересно, как много знает о Ватикане человек, путешествующий по Риму? Наверняка знает, что Ватикан – самое маленькое государство в мире и оно включает в себя ватиканские музеи и Сикстинскую капеллу.
А ведь это ещё не всё! Как жаль, но многие даже и не подозревают, что именно базилика Святого Петра с её подземными гротами и театральной красоты площадью является бьющимся сердцем Ватикана, наполненным секретами христианского мира и многочисленными произведениями искусства.
А ведь это ещё не всё! Как жаль, но многие даже и не подозревают, что именно базилика Святого Петра с её подземными гротами и театральной красоты площадью является бьющимся сердцем Ватикана, наполненным секретами христианского мира и многочисленными произведениями искусства.
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Что вас ожидает:
- Исторический центр Ватикана
- Исполинская площадь Св. Петра
- Базилика Святого Петра
- Внутреннее убранство базилики
- Скульптурная композиция «Оплакивание Христа»
- Шедевры Джан Лоренцо Бернини
- Трёхметровый спуск в подземные гроты и др
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Об экскурсии
Данная экскурсия станет вашим проводником в историю базилики Святого Петра и в её сокровенные тайны. Вы узнаете, почему место массовых убийств с захоронениями оказалось центром религиозной жизни и превратилось в самый большой католический собор.
В ходе путешествия вы услышите, как проходило строительство, какие сложности преодолевали мастера и выявите особенности купола Микеланджело, считающегося визитной карточкой базилики.
Исполинская площадь Св. Петра увлечёт своей энигматикой в сюжет исторического романа, главными героями которого будете вы! В итоге только ваша интуиция и смекалистость доведут до разгадок символик скрывающихся деталей.
Рассказы о личной жизни римских пап окунут в бурю интриг и пикантных подробностей, которые пробудят интерес ко всему, что вас окружает.
Внутреннее убранство базилики, сотканное из драгоценного мрамора и мозаики, подарит ощущение праздника и света. Вы растворитесь в её художественных сокровищах и познакомитесь с выдающимися именами их создателей.
Яркая жемчужина, сотворенная гением Микеланджело Буонаротти, скульптурная композиция «Оплакивание Христа» затронет глубины ваших чувств и передаст пронзающую боль матери, потерявшей сына.
Отдельное внимание привлекут шедевры Джан Лоренцо Бернини, культового мастера, украсившего своими работами не только Ватикан, но и весь Рим. Его поднебесный Балдахин, возвышающийся в центральной части базилики, захватит дух и вызовет море незабываемых эмоций.
Самым волнительным моментом станет трёхметровый спуск в подземные гроты, который приблизит вас к сакральной нише, укрывающей мощи апостола Петра. Повествование об этой святыне, об истоках её появления и об археологических раскопках приведёт к обнаружению последнего недостающего фрагмента мозаики, давшего рождение легендам о Великом Ватикане.
Ежедневно в 9:00 (кроме среды и воскресенья)
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Piazza San Pietro, 00120, Citta del VaticanoЗавершение: На выходе из собора
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 9:00 (кроме среды и воскресенья)Экскурсия длится около 3 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
D
Darina Levitskaja
28 мар 2023
Всем очень понравилась экскурсия!
Наш экскурсовод была как всегда на высоте, очень интересно, легко, с юмором донесла такую великую историю до нас. Особенная благодарность Наталье. Все ребята остались под большим впечатлением и планируют летом следующие места для посещения. Огромная благодарность и до новых встреч! 🌞🌞🌞
Наш экскурсовод была как всегда на высоте, очень интересно, легко, с юмором донесла такую великую историю до нас. Особенная благодарность Наталье. Все ребята остались под большим впечатлением и планируют летом следующие места для посещения. Огромная благодарность и до новых встреч! 🌞🌞🌞
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