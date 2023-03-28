Об экскурсии

Данная экскурсия станет вашим проводником в историю базилики Святого Петра и в её сокровенные тайны. Вы узнаете, почему место массовых убийств с захоронениями оказалось центром религиозной жизни и превратилось в самый большой католический собор.

В ходе путешествия вы услышите, как проходило строительство, какие сложности преодолевали мастера и выявите особенности купола Микеланджело, считающегося визитной карточкой базилики.

Исполинская площадь Св. Петра увлечёт своей энигматикой в сюжет исторического романа, главными героями которого будете вы! В итоге только ваша интуиция и смекалистость доведут до разгадок символик скрывающихся деталей.

Рассказы о личной жизни римских пап окунут в бурю интриг и пикантных подробностей, которые пробудят интерес ко всему, что вас окружает.

Внутреннее убранство базилики, сотканное из драгоценного мрамора и мозаики, подарит ощущение праздника и света. Вы растворитесь в её художественных сокровищах и познакомитесь с выдающимися именами их создателей.

Яркая жемчужина, сотворенная гением Микеланджело Буонаротти, скульптурная композиция «Оплакивание Христа» затронет глубины ваших чувств и передаст пронзающую боль матери, потерявшей сына.

Отдельное внимание привлекут шедевры Джан Лоренцо Бернини, культового мастера, украсившего своими работами не только Ватикан, но и весь Рим. Его поднебесный Балдахин, возвышающийся в центральной части базилики, захватит дух и вызовет море незабываемых эмоций.

Самым волнительным моментом станет трёхметровый спуск в подземные гроты, который приблизит вас к сакральной нише, укрывающей мощи апостола Петра. Повествование об этой святыне, об истоках её появления и об археологических раскопках приведёт к обнаружению последнего недостающего фрагмента мозаики, давшего рождение легендам о Великом Ватикане.