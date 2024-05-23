Отправьтесь в путешествие по следам куртизанок Рима и узнайте, как эти женщины оставили свой след в истории, искусстве и культуре города.
В ходе экскурсии вы пройдете по кварталам Ренессанса и барокко, увидите шедевры Рафаэля и Караваджо, и обсудите жизнь и карьеру самых знаменитых представительниц древнейшей профессии.
Закажите экскурсию «Куртизанки Рима» и откройте для себя скрытые страницы истории этого великолепного города
В ходе экскурсии вы пройдете по кварталам Ренессанса и барокко, увидите шедевры Рафаэля и Караваджо, и обсудите жизнь и карьеру самых знаменитых представительниц древнейшей профессии.
Закажите экскурсию «Куртизанки Рима» и откройте для себя скрытые страницы истории этого великолепного города
Описание экскурсии
Мы пройдём от северных ворот города до Святого Престола — по «дороге искушений» через
квартал красных фонарей эпохи барокко и самые фешенебельные районы современного Рима, через места, связанные с творчеством знаменитых художников и скульпторов, их муз и возлюбленных.
Мы посетим:
- Народную площадь
- Испанскую лестницу
- Пантеон
- Площадь Навона
- Церкви эпох Ренессанса и барокко, где увидим оригиналы работ Рафаэля и Караваджо
Поговорим:
- Об истории феномена куртизанок
- Изнанке Ренессанса и личной жизни великих творцов
- Карьерном пути представительниц древнейшей профессии
- Правилах сексуальной жизни в семье
- Цене женской образованности
Организационные детали
- Можем заглянуть в самый исторический бар Рима на чашку кофе. Она оплачивается дополнительно.
- Летом возьмите с собой бутылку для воды и то, чем можно прикрыть обнаженные плечи при входе в церкви
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Piazza del Popolo
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 89 туристов
Мой роман с Италией длится давно. Случился он неслучайно — я много путешествовала и искала своё географическое место на этой планете. И вдруг Рим, вот прямо сразу, с первого шага
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
A
Экскурсия очень понравилась! Ольга рассказала увлекательные и интересные истории про средневековую жизнь художников и куртизанок, а также провела по местам в которые мы бы сами никогда не попали. Очень рекомендую эту экскурсию в дополнение к экскурсиям по античному и христианскому Риму.
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