Куртизанки Рима (18+)
Индивидуальная экскурсия в Риме

Откройте для себя скрытую историю Рима через рассказы о жизни куртизанок и их влиянии на культуру

Отправьтесь в путешествие по следам куртизанок Рима и узнайте, как эти женщины оставили свой след в истории, искусстве и культуре города.

В ходе экскурсии вы пройдете по кварталам Ренессанса и барокко, увидите шедевры Рафаэля и Караваджо, и обсудите жизнь и карьеру самых знаменитых представительниц древнейшей профессии.

Закажите экскурсию «Куртизанки Рима» и откройте для себя скрытые страницы истории этого великолепного города
Куртизанки Рима (18+)
Куртизанки Рима (18+)
Куртизанки Рима (18+)
Куртизанки Рима (18+)
Куртизанки Рима (18+)
Куртизанки Рима (18+)
Куртизанки Рима (18+)
Ближайшие даты:
31
дек
1
янв
4
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7
янв
8
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даты

Описание

Что вас ожидает

Мы пройдём от северных ворот города до Святого Престола — по «дороге искушений» через
квартал красных фонарей эпохи барокко и самые фешенебельные районы современного Рима, через места, связанные с творчеством знаменитых художников и скульпторов, их муз и возлюбленных.

Мы посетим:

  • Народную площадь
  • Испанскую лестницу
  • Пантеон
  • Площадь Навона
  • Церкви эпох Ренессанса и барокко, где увидим оригиналы работ Рафаэля и Караваджо

Поговорим:

  • Об истории феномена куртизанок
  • Изнанке Ренессанса и личной жизни великих творцов
  • Карьерном пути представительниц древнейшей профессии
  • Правилах сексуальной жизни в семье
  • Цене женской образованности

Организационные детали

  • Можем заглянуть в самый исторический бар Рима на чашку кофе. Она оплачивается дополнительно.
  • Летом возьмите с собой бутылку для воды и то, чем можно прикрыть обнаженные плечи при входе в церкви

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Piazza del Popolo
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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