Откройте для себя скрытую историю Рима через рассказы о жизни куртизанок и их влиянии на культуру
Отправьтесь в путешествие по следам куртизанок Рима и узнайте, как эти женщины оставили свой след в истории, искусстве и культуре города.
В ходе экскурсии вы пройдете по кварталам Ренессанса и барокко, увидите шедевры Рафаэля и Караваджо, и обсудите жизнь и карьеру самых знаменитых представительниц древнейшей профессии.
Закажите экскурсию «Куртизанки Рима» и откройте для себя скрытые страницы истории этого великолепного города
В ходе экскурсии вы пройдете по кварталам Ренессанса и барокко, увидите шедевры Рафаэля и Караваджо, и обсудите жизнь и карьеру самых знаменитых представительниц древнейшей профессии.
Закажите экскурсию «Куртизанки Рима» и откройте для себя скрытые страницы истории этого великолепного города
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Мы пройдём от северных ворот города до Святого Престола — по «дороге искушений» через
квартал красных фонарей эпохи барокко и самые фешенебельные районы современного Рима, через места, связанные с творчеством знаменитых художников и скульпторов, их муз и возлюбленных.
Мы посетим:
- Народную площадь
- Испанскую лестницу
- Пантеон
- Площадь Навона
- Церкви эпох Ренессанса и барокко, где увидим оригиналы работ Рафаэля и Караваджо
Поговорим:
- Об истории феномена куртизанок
- Изнанке Ренессанса и личной жизни великих творцов
- Карьерном пути представительниц древнейшей профессии
- Правилах сексуальной жизни в семье
- Цене женской образованности
Организационные детали
- Можем заглянуть в самый исторический бар Рима на чашку кофе. Она оплачивается дополнительно.
- Летом возьмите с собой бутылку для воды и то, чем можно прикрыть обнаженные плечи при входе в церкви
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Piazza del Popolo
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Риме
Мой роман с Италией длится больше 15 лет. Случился он не случайно — я много путешествовала и искала своё географическое место на этой планете. И вдруг Рим, вот прямо сразу, с первого шага и вздоха — мой! И вот уже 12 лет я здесь живу: сначала университет, работа в отельной сфере, а затем набор в лучшую римскую школу гидов. И тогда заговорили камни. Там, где прежде я видела унылую груду камней, вдруг взлетели ввысь величественные колонны, взметнулись пурпурные плащи, заиграло серебро на шлемах. С удовольствием поделюсь этим с вами! А ещё я делаю авторские туры по интересам в разных регионах Италии — от прогулок на парусных лодках до гастрономических выездов в Тоскану. До встречи!
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