Экскурсия по Собору Святого Петра — это погружение в величие Ватикана: вы увидите шедевры Микеланджело, подниметесь на купол с панорамным видом на Рим и узнаете тайны главного храма католического мира.
Описание экскурсииПрогулка к известнейшему храму мира Откройте для себя тайны и величие Собора Святого Петра — сердца Ватикана и одного из самых грандиозных храмов мира. Во время экскурсии вы прикоснётесь к столетиям истории, увидите величественные интерьеры, созданные Микеланджело и Бернини, и подниметесь на купол, откуда Рим раскинется у ваших ног. Узнаете, как храм, построенный над могилой апостола Петра, стал центром христианства и одним из главных символов Ватикана. Даже если вы не религиозны, красота и атмосфера этого места произведут сильное впечатление. Это не просто прогулка, а живой диалог с эпохами, верой и гением человеческого духа! Важная информация:
- Возьмите с собой паспорт или удостоверение личности, удобную обувь, воду.
- Дресс-код: закрытые плечи и колени (для мужчин и женщин) — вход в собор с открытой одеждой запрещён.
- Важно: возможны очереди на вход и проверка безопасности.
Ежедневно в 15:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Величественный интерьер собора
- Пьета Микеланджело
- Главный алтарь и балдахин Бернини
- Гробница Святого Петра (снаружи) и папские усыпальницы
- Папские мозаики и капеллы
- Площадь Святого Петра
Что включено
- Услуги гида
- Входной билет в собор
Что не входит в цену
- Подъем на купол
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Rome, Via Santamaura 12
Завершение: Rome, Piazza San Pietro
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 15:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
29 окт 2025
Потрясающая экскурсия! Всем обязательно к посещению кто будет в Риме! Ватикан великолепен! Екатерина отличный гид!
М
Максим
27 окт 2025
Входит в следующие категории Рима
