Средневековый Рим: по улочкам Трастевере в канун Юбилея 2025

Погрузиться в историю тёмных веков и католичества на экскурсии по пяти старинным храмам
Один раз за четверть века каждый католик может получить индульгенцию — и Священный год вот-вот наступит! Паломники со всего мира устремляются в Ватикан, чтобы символически очиститься от грехов.

На прогулке по 5 соборам я расскажу о жизненном пути святых и с помощью языка архитектуры объясню философскую и историческую подоплёку Юбилея 2025.
5
5 отзывов
Средневековый Рим: по улочкам Трастевере в канун Юбилея 2025
Средневековый Рим: по улочкам Трастевере в канун Юбилея 2025
Средневековый Рим: по улочкам Трастевере в канун Юбилея 2025
Ближайшие даты:
25
мар1
апр8
апр10
апр22
апр24
апр29
апр
Время начала: 10:00

Описание экскурсии

  • Базилика Сан-Франческо-а-Рипа. Мы обсудим феномен нищенствующих орденов — почему они стали такими богатыми и влиятельными? Осмотрим скромную келью святого Франциска, который знаменит обетом обручения с Госпожой бедностью, проповедями птицам и стигматами
  • Церковь Санта-Мария-дель-Орто, построенная жителями района на месте обретения чудотворной иконы Богородицы. Вы выясните, правда ли здесь можно почувствовать себя, как в райском саду
  • Базилика святой Цецилии. Мы спустимся в подземную часть, где поговорим о мучениках веры и чудесах обретения их мощей. Полюбуемся мозаикой 9 века, фрескам Пьетро Каваллини и другими шедеврами ренессанса и барокко
  • Церковь Санта-Мария-ин-Капелла. Вы узнаете о самой римской святой — Франческе. Я расскажу, как и где лечились средневековые римляне и паломники, и мы зайдём в госпиталь 16 века
  • Церковь святого Бенедикта Нурсийского, где вы услышите об основателе западного монашества и уставе бенедиктинцев

А также вы:

  • Увидите последнюю скульптуру Бернини и «Страшный суд» Каваллини
  • Посетите термы святой Цецилии, место её мученичества
  • Раскроете, почему у папы Пасхалия квадратный нимб
  • Послушаете колокольный звон самой маленькой римской колокольни и увидите келью святого Бенедикта
  • Изучите историю погребальной скульптуры от готики до барокко и тонкости римских мозаик

Организационные детали

Дополнительно (по желанию) оплачивается осмотр домуса Цецилии (€2,5 за человека), фресок Каваллини (€3,5 за человека) и церкви Санта-Мария-ин-Капелла (€6 за человека).

во вторник и четверг в 10:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€45
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У церкови Сан-Франческо-а-Рипа
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и четверг в 10:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
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1
е
28 фев 2025
Спасибо, Юля. Увидели много неожиданных мест и узнали много нового и интересного о жизни средневекового Рима и первых христиан. Увлекательная экскурсия по немноголюдным, но замечательным местам в Риме. Рекомендую!
Т
18 фев 2025
Прекрасная экскурсия. Оригинальный маршрут.
М
20 янв 2025
Очень интересный и оригинальный маршрут! Буду рада прийти на другие экскурсии Юлии, в них чувствуется авторский штрих и внимание к деталям. После экскурсии остается как множество интересных фактов, так и связная картинка средневекового Рима.
Юлия отличный экскурсовод, легко отвечает на дополнительные вопросы и явно увлекается искусством, историей и краеведением за рамками стандартной экскурсионной программы. Спасибо!
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Дарья
16 янв 2025
Экскурсия “Средневековый Рим” оставила приятные впечатления. Маршрут оказался необычным и выходящим за рамки стандартных туристических маршрутов. Гид Юлия подробно рассказывала о жизни средневекового Рима, делая историю более живой и понятной. Все было логично выстроено и интересно. Спасибо за возможность увидеть Рим с новой стороны!
Экскурсия “Средневековый Рим” оставила приятные впечатления. Маршрут оказался необычным и выходящим за рамки стандартных туристических маршрутов.Экскурсия “Средневековый Рим” оставила приятные впечатления. Маршрут оказался необычным и выходящим за рамки стандартных туристических маршрутов.

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