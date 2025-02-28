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Один раз за четверть века каждый католик может получить индульгенцию — и Священный год вот-вот наступит! Паломники со всего мира устремляются в Ватикан, чтобы символически очиститься от грехов.



На прогулке по 5 соборам я расскажу о жизненном пути святых и с помощью языка архитектуры объясню философскую и историческую подоплёку Юбилея 2025.