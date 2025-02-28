Один раз за четверть века каждый католик может получить индульгенцию — и Священный год вот-вот наступит! Паломники со всего мира устремляются в Ватикан, чтобы символически очиститься от грехов.
На прогулке по 5 соборам я расскажу о жизненном пути святых и с помощью языка архитектуры объясню философскую и историческую подоплёку Юбилея 2025.
На прогулке по 5 соборам я расскажу о жизненном пути святых и с помощью языка архитектуры объясню философскую и историческую подоплёку Юбилея 2025.
Описание экскурсии
- Базилика Сан-Франческо-а-Рипа. Мы обсудим феномен нищенствующих орденов — почему они стали такими богатыми и влиятельными? Осмотрим скромную келью святого Франциска, который знаменит обетом обручения с Госпожой бедностью, проповедями птицам и стигматами
- Церковь Санта-Мария-дель-Орто, построенная жителями района на месте обретения чудотворной иконы Богородицы. Вы выясните, правда ли здесь можно почувствовать себя, как в райском саду
- Базилика святой Цецилии. Мы спустимся в подземную часть, где поговорим о мучениках веры и чудесах обретения их мощей. Полюбуемся мозаикой 9 века, фрескам Пьетро Каваллини и другими шедеврами ренессанса и барокко
- Церковь Санта-Мария-ин-Капелла. Вы узнаете о самой римской святой — Франческе. Я расскажу, как и где лечились средневековые римляне и паломники, и мы зайдём в госпиталь 16 века
- Церковь святого Бенедикта Нурсийского, где вы услышите об основателе западного монашества и уставе бенедиктинцев
А также вы:
- Увидите последнюю скульптуру Бернини и «Страшный суд» Каваллини
- Посетите термы святой Цецилии, место её мученичества
- Раскроете, почему у папы Пасхалия квадратный нимб
- Послушаете колокольный звон самой маленькой римской колокольни и увидите келью святого Бенедикта
- Изучите историю погребальной скульптуры от готики до барокко и тонкости римских мозаик
Организационные детали
Дополнительно (по желанию) оплачивается осмотр домуса Цецилии (€2,5 за человека), фресок Каваллини (€3,5 за человека) и церкви Санта-Мария-ин-Капелла (€6 за человека).
во вторник и четверг в 10:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€45
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У церкови Сан-Франческо-а-Рипа
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и четверг в 10:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Риме
Провела экскурсии для 144 туристов
Всем привет. Меня зовут Юлия. Я профессиональный искусствовед (диплом МГУ и диплом университета Сапиенца) и моё призвание — показывать людям красоту мира в его шедеврах. И Рим, как никакой другойЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
е
елена
28 фев 2025
Спасибо, Юля. Увидели много неожиданных мест и узнали много нового и интересного о жизни средневекового Рима и первых христиан. Увлекательная экскурсия по немноголюдным, но замечательным местам в Риме. Рекомендую!
Т
Татьяна
18 фев 2025
Прекрасная экскурсия. Оригинальный маршрут.
М
Мария
20 янв 2025
Очень интересный и оригинальный маршрут! Буду рада прийти на другие экскурсии Юлии, в них чувствуется авторский штрих и внимание к деталям. После экскурсии остается как множество интересных фактов, так и связная картинка средневекового Рима.
Юлия отличный экскурсовод, легко отвечает на дополнительные вопросы и явно увлекается искусством, историей и краеведением за рамками стандартной экскурсионной программы. Спасибо!
Юлия отличный экскурсовод, легко отвечает на дополнительные вопросы и явно увлекается искусством, историей и краеведением за рамками стандартной экскурсионной программы. Спасибо!
Дарья
16 янв 2025
Экскурсия “Средневековый Рим” оставила приятные впечатления. Маршрут оказался необычным и выходящим за рамки стандартных туристических маршрутов. Гид Юлия подробно рассказывала о жизни средневекового Рима, делая историю более живой и понятной. Все было логично выстроено и интересно. Спасибо за возможность увидеть Рим с новой стороны!
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