В Риме можно увидеть множество исторических мест, таких как Замок Святого Ангела, Площадь Навона с её фонтанами и церковью, а также знаменитый Пантеон. Не упустите шанс посетить Базилику Санта-Мария-сопра-Минерва и полюбоваться Дворцом Венеции. Узнайте, как соперничали Бернини и Борромини, и почему Витториано называют печатной машинкой.
Ощутите атмосферу древнего Рима и его величие на экскурсии, которая оставит незабываемые впечатления
6 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальные исторические места
- 📜 Интересные факты и легенды
- 🎨 Архитектурные шедевры
- 📸 Отличные фотолокации
- 👥 Групповая атмосфера
- 🔍 Новые знания о Риме
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Сентябрь и ноябрь идеально подходят для экскурсии по Риму. В это время меньше туристов, что позволяет спокойно насладиться достопримечательностями. Атмосфера города особенно приятна, а экскурсии проходят в комфортных условиях.
Апрель, май и октябрь также хороши для посещения. В эти месяцы можно ощутить живописную красоту Рима и насладиться прогулками по его историческим местам. Эти периоды также отличаются меньшей загруженностью, что делает экскурсию более приятной.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Замок Святого Ангела
- Площадь Навона
- Пантеон
- Базилика Санта-Мария-сопра-Минерва
- Дворец Венеции
- Дворец Витториано
- Римский форум
- Колизей
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Замок Святого Ангела. За много веков существования он успел побывать и усыпальницей, и крепостью, и резиденцией папы римского, и даже складами католической церкви.
- Площадь Навона с роскошными барочными фонтанами и церковью Святой Агнессы.
- Пантеон — храм всех богов (входные билеты оплачиваются дополнительно).
- Базилику Санта-Мария-сопра-Минерва, где хранится статуя Христа с крестом работы Микеланджело.
- Дворец Венеции — одну из самых запоминающихся локаций для фото.
- Дворец Витториано (Алтарь Отечества).
- Римский форум, который на протяжении тысячелетий был центром общественной жизни Рима и Римской империи.
- Колизей и его уникальную архитектуру.
Вы узнаете:
- где отреклись от своих убеждений Галилей и Калиостро.
- сколько человек погибло на арене во время гладиаторских боёв.
- как стали соперниками два гения эпохи Возрождения — Бернини и Борромини.
- чем уникален купол Пантеона.
- почему местные жители называют дворец Витториано печатной машинкой.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: билет в Пантеон (€5 за чел.).
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
ежедневно в 08:30, 11:00, 15:00, 17:30 и 20:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€50
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В парке Адриано
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30, 11:00, 15:00, 17:30 и 20:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваша команда гидов в Риме
Провели экскурсии для 2242 туристов
Привет, я Дарья! Я представляю крутую команду гидов и туристических блогеров. Мы уже много лет живём и работаем в Италии. Делимся с путешественниками любовью к этой прекрасной стране, чтобы они могли открыть её с новой стороны. На наших экскурсиях вы узнаете об Италии то, чего не прочесть в учебнике или путеводителе. Присоединяйтесь к нашим прогулкам!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 17 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Л
Лилия
27 окт 2025
Спасибо Ирене за увлекательное путешествие по вечному городу Рим.
Tatiana
30 сен 2025
Мы провели замечательную прогулку с гидом Софией-Ирен по Вечному городу Риму.
Она великолепный рассказчик и знающий экскурсовод.
И у неё потрясающее терпение и понимание обстановки. т. к. мои два подростка были не
Она великолепный рассказчик и знающий экскурсовод.
И у неё потрясающее терпение и понимание обстановки. т. к. мои два подростка были не
Е
Елена
27 сен 2025
Джулия очень хорошо провела экскурсию. Нам все понравилось. На все наши вопросы мы получали грамотные ответы. Общаться было очень приятно. Огромное спасибо.
Алдын-Ай
18 сен 2025
Спасибо за столь интересную, насыщенную, познавательную экскурсию. Гидом была Ирина- очень приятная,эрудированная и энергичная 👍. Было очень много информации! Рекомендую однозначно!!!
Я
Ярослава
30 авг 2025
Экскурсия замечательная. Мы прогулялись от Замка Ангела до Колизея. Ирина рассказала о достопримечательностях и Риме, о людях, которые жили и живут в Вечном городе. Провела по улочкам, добавив немного гастрономических ноток. Трюфели просто бесподобны. Закончили мы экскурсию поездкой на Римском метро, что несомненно добавило колорита!
Огромное спасибо!
Огромное спасибо!
S
Sergei
26 авг 2025
Отличная экскурсия. Вечером было не жарко и очень комфортно, маршрут интересный, увидели главные достопримечательности.
Т
Татьяна
11 авг 2025
Ирина провела очень увлекательную экскурсию по Риму. Спасибо ей большое. Это были не голые факты, а живой рассказ об истории города. Тем более принимая во внимание, что помимо того что Ирина - истоик, еще и по профессии режиссёр.
Алексей
1 июл 2025
Несмотря на сильную жару экскурсия удалась. Гид Ирина сделала всё, чтоб она прошла комфортно и интересно. Рим огромен и интересен. Не считайте, что можно увидеть всё за 2 часа))) эта экскурсия отлично подходит для первого знакомства с городом.
Олеся
16 июн 2025
У нас была индивидуальная экскурсия с гидом Ириной. Ирина отлично владеет информацией, но при этом не перегружает нас, туристов)
Экскурсия прошла интересно и красиво!
Единственный момент, никак не относящийся ни к Трипстеру, ни к экскурсоводам: в июне в Риме, дикая жара!!! И лучше, если вы, как мы уже тут, либо рано рано утром (7-9ч утра) начинать, либо уже после 18ч вечера.
Экскурсия прошла интересно и красиво!
Единственный момент, никак не относящийся ни к Трипстеру, ни к экскурсоводам: в июне в Риме, дикая жара!!! И лучше, если вы, как мы уже тут, либо рано рано утром (7-9ч утра) начинать, либо уже после 18ч вечера.
М
Магомед
10 июн 2025
Решил сходить на экскурсию впервые за 15 лет)) очень понравилось. Гид Джулия очень хорошо знала историю, что мы просили ее называть или прилумать любые имена императоров и мест, что в любом случае не запомнили бы)) но она нет, прям все как положено) огромное ей спасибо!
А
Анастасия
1 июн 2025
Ирина отличный гид! Провела очень интересную экскурсию. Отлично ориентировалась в нестандартных ситуациях (город был перекрыт), отчего мы не только не потеряли, но даже выиграли в плане наполнения экскурсии! Узнали Рим еще лучше! Обязательно вернемся!
Е
Елена
20 мая 2025
Экскурсия понравилась! Джулия очень приятный и знающий историю человек, интересно провела экскурсию, насколько это возможно, за короткий период, рассказала об истории Рима. Большое спасибо!
Е
Евгения
11 мая 2025
Это не экскурсия, это марафонский забег, попытка впихнуть в 2,5 часа программу без оценки возможностей и желания туристов. На просьбу заменить кое-какие элементы программы (театр или еврейское гетто) на посещение
Jelena
30 апр 2025
Спасибо большое нашему гиду Ирине. Получили огромное удовольствие от прогулки, узнали много интересных фактов. Отдельное спасибо за индивидуальный подход. Обязательно будем советовать другим.
Валерия
22 апр 2025
Очень понравилось гулять с Джулией! Структурированный материал, доступным языком, все отложилось в голове!
