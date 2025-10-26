В Риме можно увидеть множество исторических мест, таких как Замок Святого Ангела, Площадь Навона с её фонтанами и церковью, а также знаменитый Пантеон. Не упустите шанс посетить Базилику Санта-Мария-сопра-Минерва и полюбоваться Дворцом Венеции. Узнайте, как соперничали Бернини и Борромини, и почему Витториано называют печатной машинкой.



Ощутите атмосферу древнего Рима и его величие на экскурсии, которая оставит незабываемые впечатления

Лучшее время для посещения

Сентябрь и ноябрь идеально подходят для экскурсии по Риму. В это время меньше туристов, что позволяет спокойно насладиться достопримечательностями. Атмосфера города особенно приятна, а экскурсии проходят в комфортных условиях.



Апрель, май и октябрь также хороши для посещения. В эти месяцы можно ощутить живописную красоту Рима и насладиться прогулками по его историческим местам. Эти периоды также отличаются меньшей загруженностью, что делает экскурсию более приятной.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.