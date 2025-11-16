Приглашаем вас исследовать прекрасный Рим! Вы окунётесь в мир городских легенд и тайн, а перед вашими глазами пройдут императоры и папы, призраки и герои народных преданий, говорящие статуи и гладиаторы.
Мы расскажем необычные факты и забавные байки, чтобы совместить прошлое с настоящим и ощутить атмосферу Вечного города.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Замок Святого Ангела. За много веков существования он успел побывать и усыпальницей, и крепостью, и резиденцией папы римского, и даже складами католической церкви.
- Площадь Навона с роскошными барочными фонтанами и церковью Святой Агнессы.
- Пантеон — храм всех богов (входные билеты оплачиваются дополнительно).
- Базилику Санта-Мария-сопра-Минерва, где хранится статуя Христа с крестом работы Микеланджело.
- Дворец Венеции — одну из самых запоминающихся локаций для фото.
- Дворец Витториано (Алтарь Отечества).
- Римский форум, который на протяжении тысячелетий был центром общественной жизни Рима и Римской империи.
- Колизей и его уникальную архитектуру.
Вы узнаете:
- где отреклись от своих убеждений Галилей и Калиостро.
- сколько человек погибло на арене во время гладиаторских боёв.
- как стали соперниками два гения эпохи Возрождения — Бернини и Борромини.
- чем уникален купол Пантеона.
- почему местные жители называют дворец Витториано печатной машинкой.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: билет в Пантеон (€5 за чел.).
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У замка Святого Ангела
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Дарья — ваша команда гидов в Риме
Провели экскурсии для 2257 туристов
Привет, я Дарья! Я представляю крутую команду гидов и туристических блогеров. Мы уже много лет живём и работаем в Италии. Делимся с путешественниками любовью к этой прекрасной стране, чтобы они могли открыть её с новой стороны. На наших экскурсиях вы узнаете об Италии то, чего не прочесть в учебнике или путеводителе. Присоединяйтесь к нашим прогулкам!
