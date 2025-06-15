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Самый итальянский подход к жизни и работе — дольче-фар-ньенте. И вот в этом ритме волшебного ничегонеделания мы будем гулять, пить кофе и наслаждаться жизнью.



Вы пройдёте по колоритным улочкам, понаблюдаете за местными жителями, увидите знаковые достопримечательности, а мы с моей камерой составим вам компанию.