Самый итальянский подход к жизни и работе — дольче-фар-ньенте. И вот в этом ритме волшебного ничегонеделания мы будем гулять, пить кофе и наслаждаться жизнью.
Вы пройдёте по колоритным улочкам, понаблюдаете за местными жителями, увидите знаковые достопримечательности, а мы с моей камерой составим вам компанию.
Вы пройдёте по колоритным улочкам, понаблюдаете за местными жителями, увидите знаковые достопримечательности, а мы с моей камерой составим вам компанию.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание фото-прогулки
- Начнём с визитной карточки Рима — Колизея
- Прогуляемся вдоль Римских форумов до величественного памятника отечеству — Витториано
- А потом поднимемся на самый главный холм Рима — Капитолийский, с которого открываются роскошные виды на Вечный город
В каждой из этих локаций мы будем вместе создавать красивую видеоисторию, чтобы на память о путешествии у вас остался душевный мини-фильм.
Организационные детали
- В стоимость входит видеосъёмка на профессиональную камеру Sony a92 и оборудование со стабилизатором. В течение трёх дней после прогулки я отправлю вам исходники продолжительностью 15-30 минут. Их нужно будет скачать в течение месяца
- Монтаж видео оплачивается отдельно — €70
- По запросу могу организовать фотосъёмку, а также видеосъёмку у фонтана Треви (она станет возможной после 24 декабря 2024 года) — подробности в переписке
- Если нужно писать звук для блога, есть как профессиональные петлички, так и микрофоны-пушки
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Колизей»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваш гид в Риме
Провёл экскурсии для 160 туристов
Здравствуйте, меня зовут Евгений! Я не профессиональный историк, но большой поклонник города, архитектуры, городских тайн и легенд, прогулок в любую итальянскую погоду. Рим можно открывать бесконечно и любоваться им неустанно.Задать вопрос
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