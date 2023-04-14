Во время экскурсии мы посетим Собор Святого Петра, район замка Святого Ангела. Вы увидите виллу Фарнезина и старейшую христианскую церквь Рима - Санта Мария в Трастевере,
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Что вас ожидает:
- Собор Святого Петра
- Площадь Святого Петра
- Замок Святого Внгела снаружи
- Вилла Фарнезина
- Церковь Санта Мария в Трастевере
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Описание
Ватикан: места, которые необходимо увидетьВо время экскурсии мы посетим Собор Святого Петра, район замка Святого Ангела. Вы увидите виллу Фарнезина и старейшую христианскую церквь Рима - Санта Мария в Трастевере.
Вы узнаете:• Откуда появилось слово Ватикан:
- Как устроена политическая система этого государства.
- Кто и когда дал независимость Ватикану, а также кто может стать гражданином государства.
- Поговорим о Папах Римских, грешниках и праведниках, об убийствах, интригах, отречениях, заговорах, о том, кто может стать Пантификом.
- Почему именно швейцарские гвардейцы охраняют Папу.
- Увидим место, где было покушение на Иоанна Павла II.
- Почему Собор назван в честь Святого Петра и почему больше ни один Папа не взял имя Петра.
- Сколько лет и кто строил Собор.
- Почему в Соборе Святого Петра летают пчелы.
- Что такое священные врата и почему они открываются раз в 25 лет.
А у замка Святого Ангела, который Дэн Браун избрал в качестве логова коварных иллюминатов, вы узнаете:
- Когда и для чего он был построен.
- Почему он так называется.
- Что здесь было в Средние века и во времена Возрождения.
- Об известных узниках замка.
- На мосту Святого Ангела, попробуем заглянуть в глаза ангелов, выполненных архитектором и скульптором Бернини и его учениками.
- Увидим виллу Фарнезина - одну из примеров архитектуры и живописи Высокого Возрождения. Построена архитектором Бальдассаре Перуцци, а интерьер украшен фресками Рафаэля Санти, Себастьяно дель Пьомбо, Джованни да Удине и др. мастеров ренессанса.
- В одной из самых великолепных и старейших христианских церквей Рима - Санта Мария в Трастевере узнаете ее историю, полюбуетесь золотой мозаикой XIII в. на фасаде Пьетро Каваллини, красотой ее интерьера, кессонным потолком, мозаичным полом, капеллами, колонами, фресками, мозаикой.
- Ну и в конце экскурсии, в качестве презента, узнаете лайфхаки, где вкусно и недорого поесть в Риме.
ежедневно кроме среды в 09:00, 11:00, 14:00, 16:00, 18:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги русскоязычного гида
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Площадь Святого Петра, около египетского обелискаЗавершение: Трастевере
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно кроме среды в 09:00, 11:00, 14:00, 16:00, 18:00Экскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Важная информация
- Экскурсия проводится в группе от 2 х человек!
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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