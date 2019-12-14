38 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Италия
  2. Рим
  3. Экскурсии

  4. Cобор Святого Петра в Ватикане

Осознать величие и мощь знаменитой базилики через ее историю и наследие великих творцов

Вита
Задать вопрос
Вита – ваш гид
Собор Святого Петра — выдающийся памятник истории, архитектуры и религии.

Я хочу, чтобы на этой экскурсии его величие и мощь максимально раскрылись перед вами — я расскажу о значении и строительстве самого большого собора в мире, о потрясающем наследии эпохи папского Рима и великих творцов, которое восхищает посетителей собора на протяжении столетий.
109 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча в центре площади Святого Петра у обелиска
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии38 отзывов
4.97
Cобор Святого Петра в Ватикане
Cобор Святого Петра в Ватикане

Программа

  • История Собора Наша экскурсия начнется на площади Святого Петра. В очереди на вход я расскажу вам историю возникновения Собора: когда и что послужило поводом для его строительства, кто участвовал в строительстве и какие люди повлияли на судьбу Собора; как и в какие этапы строились фасад и колокольня, об их образе и значении.
  • Папский Рим Внутри самый большой собор католицизма поразит вас своим могуществом, великолепием, размахом и уникальностью. Я расскажу вам о периоде правления пап: о знаменитом роде Бернини, о тандемах пап с гениальными художниками и скульпторами, выдающиеся работы которых на протяжении столетий восхищают людей, например статуя молодого Микеланджело ­«Пьета» (Оплакивание Христа), которая до сих пор является каноном всей иконографии; 29­-метровый бронзовый балдахин Джованни Лоренцо Бернини и гениальная задумка Микеланджело Буонарротти под куполом.
  • Площадь Святого Петра Когда мы выйдем из Собора и вновь окажемся на площади, я расскажу ее историю. Почему она строилась более 100 лет, чем примечательны ее объекты. А также о апостоле Петре — кто это такой и какой была его жизнь.

Организационные детали

  • После экскурсии вы сможете самостоятельно подняться на купол базилики (пешком 551 ступенька за 5 евро или подняться часть на лифте и 320 ступенек пешком за 7 евро) или посетить музей «Ризница и сокровищница» Sacristy & Treasury (вход платный).
  • Обязательно: закрытые плечи и колени. Вход бесплатный, но придется пройти «аэропортный» контроль. Можно фотографировать без вспышки.
Cобор Святого Петра в Ватикане
Cобор Святого Петра в Ватикане
Cобор Святого Петра в Ватикане
Cобор Святого Петра в Ватикане
Cобор Святого Петра в Ватикане
Cобор Святого Петра в Ватикане
Cобор Святого Петра в Ватикане
Cобор Святого Петра в Ватикане
Cобор Святого Петра в Ватикане
Cобор Святого Петра в Ватикане
Cобор Святого Петра в Ватикане
Cобор Святого Петра в Ватикане

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в центре площади Святого Петра у обелиска.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Вита
Вита
Мне 34 года. Живу в Риме десятый год. Предлагаю всем гостям города свои услуги гида­-экскурсовода. Есть высшее экономическое образование и диплом Римского Государственного Института им. К. Колумба. В 2014 прошла курсы с ведущими римскими историками и искусствоведами «Romaelazioperte». Сейчас являюсь активным членом этой культурной ассоциации и продолжаю свое удивительное знакомство с Римом. Кроме этого, хожу на выставки, путешествую по стране и открываю для себя все новые обличья Апеннинского полуострова .С удовольствием открою и для вас известные и неизвестные страницы 28-вековой истории Рима.
Напишите мне

38 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

14 декабря 2019
Вита - настоящий профессионал своего дела . Отлично знает историю Ватикана . Рассказала о тех исторических фактах , которых нет в общедоступных источниках . Обязательно буду советовать своим друзьям и знакомым данного гида . Мы остались довольны ! Спасибо !
2 ноября 2019
Спасибо большое за отличную экскурсию! Получили много интересной информации. Жаль, не хватило времени подняться на купол собора, но будет повод вернуться в Ватикан еще раз) В последующие наши поездки в Рим (а они обязательно будут), обязательно обратимся к Вите еще раз)
Валерия
22 октября 2019
Огромное спасибо Вите за интереснейшую экскурсию и душевный день, который мы провели вместе в Ватикане! Мы с ребёнком остались в полном восторге, рекомендуем!
20 октября 2019
Экскурсия очень понравилась! Вита - отличный гид! Чтобы попасть в собор, стояли в очереди почти час, но время пролетело незаметно, слушали Виту))), она очень хороший рассказчик, интересный текст, правильно расставленные акценты, информация в нужном количестве для простых туристов. Подача очень позитивная, чувствуется, что Вите нравится ее профессия, и 10 лет жизни в этом городе "сделали свое дело"))) - Вита рассказывает на русском, а интонация, жесты, скорость речи, как у местных) В общем, нам очень понравилось, пойдем еще, если получится! Вита, помимо того, что прекрасный гид, очень отзывчивый человек, помогала нам разобраться с некоторыми вопросами, всегда была на связи. Экскурсия и гид потрясающие!
7 мая 2019
Хочется сказать Вите еще раз огромное спасибо за отличное владение материалом, интересный рассказ, потрясающие впечатления от великолепного места! Мы буквально погрузились в историю Вечного Города и узнали много интересного об увиденных шедеврах!
6 мая 2019
Очень понравилась экскурсия с Витой. Максимально доброжелательная, готовая ответить на любые вопросы. Очень подробно, но не скучно рассказала о всех достопримечательностях Собора. Буду рекомендовать всем друзьям!
13 марта 2019
Вита провела очень интесную и познавательную экскурсию / огромное спасибо!
22 мая 2018
Вита - прекрасный рассказчик, тонко чувствующий собеседника и его интересы. Содержательный, легкий разговор. Внимательное отношение к экскурсантам (с нами был пожилой человек и маршрут был составлен гидом так, чтобы человек не уставал и мог присесть).
Лариса
13 марта 2018
Нам ОЧЕНЬ понравилось! Экскурсию по Собору Святого Петра проводила Вита. Спасибо за отзывчивость, потрясающую эрудицию и готовность делиться своими знаниями!!!
3 марта 2018
Были на экскурсии с дочкой (9лет), Вита в доступной, структурированной и увлекательной форме познакомила нас с Ватиканом. Не смотря на то, что тема экскурсии достаточно непростая, время пролетело незаметно для нас обеих и после экскурсии даже остались силы подняться на купол Собора) не бойтесь очереди в Собор, это время с Витой тоже пролетит незаметно. Вита также поделилась с нами "советами от местных", в том числе где вкусно покушать и сделать правильные покупки) в следующий раз в Ватикан только с Витой!)
Ещё 28 отзывов

Вита проводит ещё 1 экскурсию

От ворот до ворот: обзорная экскурсия по РимуОт ворот до ворот: обзорная экскурсия по РимуОт ворот до ворот: обзорная экскурсия по Риму
126 за экскурсию
3 часа
54 отзыва
Узнать самое важное из истории и насущной жизни столицы и открыть секреты настоящих римских каникул
Мы пересечем город с юго­-восточных до северных ворот его крепостных стен, ознакомимся с разнообразием и великолепием архитектурных стилей, увидим основные достопримечательности Рима и с их помощью проследим важнейшие периоды эволюции Вечного города. Я помогу вам выстроить логическую цепочку исторических событий и превращу нашу экскурсию в интересную прогулку, после которой город и его жители станут вам понятнее и ближе.

Экскурсии в Ватикан

Музеи Ватикана и собор Святого ПетраМузеи Ватикана и собор Святого ПетраМузеи Ватикана и собор Святого Петра
60 за человека
3 часа
1409 отзывов
Искусство, красота и история Италии в шедеврах ватиканских музеев — билеты без очереди включены
Экскурсия в музеи Ватикана и собор Св. Петра наилучшим образом раскроет искусство, красоту, историю и религиозную культуру Италии. Комплекс музеев, созданный всемогущими римскими папами, входит в 5 самых посещаемых музеев мира. Он насчитывает аж 54 галереи, бесспорно, главные сокровища которых — станцы Рафаэля и Сикстинская капелла с потолочными росписями Микеланджело. В компании лицензированного гида ваш визит в Ватикан значительно упростится и, главное, наполнится смыслом, историей, интересными фактами и яркими рассказами. Входные билеты включены в стоимость и позволят вам комфортно зайти в Ватикан без многочасовой очереди на входе.
О, великий Ватикан!О, великий Ватикан!О, великий Ватикан!
скидка20%
€200
160 за экскурсию
4 часа
26 отзывов
Проникнуть в тайны папской жизни, узнать о прошлом города в городе и полюбоваться шедеврами
Ватикан — самое маленькое государство в мире, но одно из самых могущественных. Почему на таком клочке земли сосредоточилась власть католической церкви? Как устроена политическая система Ватикана? Чем занимается Папа Римский? Я отвечу на самые популярные вопросы о христианстве, расскажу о его судьбе, поделюсь анекдотами об эпатажных понтификах, помогу изучить величественный собор Святого Петра и шедевры Микеланджело, Рафаэля и Караваджо. История, искусство и религия сплетутся воедино, чтобы открыть вам древний Ватикан.
Ватикан как увлекательный романВатикан как увлекательный романВатикан как увлекательный роман
От 124 за экскурсию
3 часа
32 отзыва
Путешествие по следам римских пап в Соборе Святого Петра
В одном из самых духовных мест на свете на протяжении веков случались удивительные, скандальные, забавные, любопытные и жуткие истории. На экскурсии вы откроете яркие страницы биографии Святого Престола, услышите о самых необычных папах, их святых деяниях и тёмных помыслах. И всё это — в роскошных интерьерах Собора Святого Петра, у колоннады Бернини и на пути к окутанному тайнами замку Святого Ангела.
По музеям Ватикана с историком искусствПо музеям Ватикана с историком искусствПо музеям Ватикана с историком искусств
273 за экскурсию
3 часа
48 отзывов
Сикстинская капелла, Собор Святого Петра, мировые шедевры, тайны и сокровища Римских пап
Приглашаю вас отправиться к главным сокровищам Ватикана – самого маленького, таинственного и влиятельного государства в мире. Наша прогулка охватит основные музеи Ватикана и собранные в них шедевры мирового искусства, познакомит вас с личностями легендарных Римских пап и культурным наследием католической церкви. И всё это в месте, где скульптуры «разговаривают» сквозь века, а сердце замирает от красоты и величия!
От пинакотеки до Сиктинской капеллыОт пинакотеки до Сиктинской капеллыОт пинакотеки до Сиктинской капеллы
188 за экскурсию
4 часа
45 отзывов
Познакомиться с главными коллекциями Ватикана и шедеврами мирового искусства
Приглашаю вас совершить «полное погружение» в искусство и познакомиться с главными шедеврами коллекций Ватикана. Пройти по галереям Географических карт и Гобеленов, увидеть подлинные шедевры Рафаэля и Микеланджело, посетить грандиозный Собор святого Петра и настоящее чудо – Сикстинскую капеллу. Мы совершим путешествие во времени, в котором вас ждут великолепные произведения мирового искусства, истории из жизни загадочного Ватикана, римских пап и великих мастеров, а также интересные факты, часто совершенно не известные широкой публике.
Музеи Ватикана — история шедевров и «зеркало» эпохМузеи Ватикана — история шедевров и «зеркало» эпохМузеи Ватикана — история шедевров и «зеркало» эпох
160 за экскурсию
3 часа
84 отзыва
Погрузиться во времена сотворения великих шедевров и открыть важные этапы истории и культуры Рима
Безусловно, Музеи Ватикана одни из самых известных в мире. Говорю именно так — Музеи, во множественном числе, потому что это целый комплекс музеев, коллекции которых создавались по воле многих Пап, господствовавших на престоле. И этот процесс продолжается по сей день. Моя задача — не просто объяснить вам, благодаря чему Музеи обрели столь высокий статус в мире, познакомить с шедеврами, их авторами и значением, но главное — погрузить в атмосферу времен и событий, когда эти творения создавались, и тем самым открыть историю и культуру различных эпох Рима.

Выбирайте и другие экскурсии в Риме

ГастрономическиеЗа городомМузеи и искусствоДля детейМода и винтажФотосессииИстория и архитектураНа велосипедеВатиканТрансферыОбзорныеКрыши и панорамыСобор Святого ПетраСикстинская капеллаНеобычные маршрутыТиволиХристианский РимНа автомобилеВ другой городПантеонПешкомНа мотоциклеГрупповыеВ Помпеи из РимаИндивидуальныеКолизей и Римский форумНа корабликеВечерние и ночныеСо скидкойВсеКвестыМастер-классы