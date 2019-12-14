38 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Экскурсия очень понравилась! Вита - отличный гид! Чтобы попасть в собор, стояли в очереди почти час, но время пролетело незаметно, слушали Виту))), она очень хороший рассказчик, интересный текст, правильно расставленные акценты, информация в нужном количестве для простых туристов. Подача очень позитивная, чувствуется, что Вите нравится ее профессия, и 10 лет жизни в этом городе "сделали свое дело"))) - Вита рассказывает на русском, а интонация, жесты, скорость речи, как у местных) В общем, нам очень понравилось, пойдем еще, если получится! Вита, помимо того, что прекрасный гид, очень отзывчивый человек, помогала нам разобраться с некоторыми вопросами, всегда была на связи. Экскурсия и гид потрясающие!