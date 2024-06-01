38 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Собор Святого Петра — выдающийся памятник истории, архитектуры и религии. Я хочу, чтобы на этой экскурсии его величие и мощь максимально раскрылись перед вами: я расскажу о значении и строительстве самого большого собора в мире, о потрясающем наследии эпохи папского Рима и великих творцах.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

История собора

Мы начнём с площади Святого Петра. Пока будем ожидать входа, вы узнаете, когда и зачем был заложен собор, кто из великих мастеров участвовал в его создании и как шаг за шагом рождалось это грандиозное строение.

Внутри собора

Увидим статую «Пьета» молодого Микеланджело — канон всей иконографии

Полюбуемся 29-метровым бронзовым балдахином Бернини

Поднимем взгляд к гениальной конструкции купола, спроектированного Микеланджело

Я расскажу о том, как творческие союзы пап и художников сформировали облик собора и всего папского Рима.

Площадь Святого Петра

После осмотра собора мы вернёмся на площадь. Вы узнаете, почему её строительство длилось более 100 лет, какие тайны хранят колоннады и обелиск, а также о жизни и подвиге апостола Петра, давшего имя этому месту.

Организационные детали