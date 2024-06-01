38 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Cобор Святого Петра в Ватикане

Осознать величие и мощь знаменитой базилики через её историю и наследие великих творцов
Собор Святого Петра — выдающийся памятник истории, архитектуры и религии.

Я хочу, чтобы на этой экскурсии его величие и мощь максимально раскрылись перед вами: я расскажу о значении и строительстве самого большого собора в мире, о потрясающем наследии эпохи папского Рима и великих творцах.
4.9
71 отзыв
Cобор Святого Петра в Ватикане
Cобор Святого Петра в Ватикане
Cобор Святого Петра в Ватикане

Описание экскурсии

История собора

Мы начнём с площади Святого Петра. Пока будем ожидать входа, вы узнаете, когда и зачем был заложен собор, кто из великих мастеров участвовал в его создании и как шаг за шагом рождалось это грандиозное строение.

Внутри собора

  • Увидим статую «Пьета» молодого Микеланджело — канон всей иконографии
  • Полюбуемся 29-метровым бронзовым балдахином Бернини
  • Поднимем взгляд к гениальной конструкции купола, спроектированного Микеланджело

Я расскажу о том, как творческие союзы пап и художников сформировали облик собора и всего папского Рима.

Площадь Святого Петра

После осмотра собора мы вернёмся на площадь. Вы узнаете, почему её строительство длилось более 100 лет, какие тайны хранят колоннады и обелиск, а также о жизни и подвиге апостола Петра, давшего имя этому месту.

Организационные детали

  • Вход в собор бесплатный, но с контролем безопасности
  • После экскурсии вы можете подняться на купол: 551 ступень пешком (€5), лифт + 320 ступенек (€7)
  • Дополнительно можно посетить музей «Ризница и сокровищница» (Sacristy & Treasury)
  • Обязательно: закрытые плечи и колени
  • Фотографировать можно, но без вспышки

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Святого Петра
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вита
Вита — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 1188 туристов
Мне 34 года. Живу в Риме десятый год. Предлагаю всем гостям города свои услуги гида­-экскурсовода. Есть высшее экономическое образование и диплом Римского Государственного Института им. К. Колумба. В 2014 прошла
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курсы с ведущими римскими историками и искусствоведами «Romaelazioperte». Сейчас являюсь активным членом этой культурной ассоциации и продолжаю свое удивительное знакомство с Римом. Кроме этого, хожу на выставки, путешествую по стране и открываю для себя все новые обличья Апеннинского полуострова. С удовольствием открою и для вас известные и неизвестные страницы 28-вековой истории Рима.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 71 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Rufiya
Очень понравилась экскурсия с прекрасным экскурсоводом Витой!
Прошла в формате живого общения, а не скучного изложения исторических фактов!
Посмотрели все интересные места и закоулочки грандиознейшего Собора, узнали много интересного, обсудили загадочное, насладились красивейшими произведениями искусства,которые буквально на каждом шагу!
Вита вовлекла нас в интереснейший диалог,участником которого стали все разновозрастные участники экскурсии,с каждым Вита обсуждала интересующие вопросы!
Вита,спасибо,рады встрече с Вами!
Очень понравилась экскурсия с прекрасным экскурсоводом Витой!
Очень понравилась экскурсия с прекрасным экскурсоводом Витой!
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Е
Мы были на экскурсии с гидом Витой всей семьей и остались очень довольны проведенным туром по собору. Посещали собор уже не впервый раз, но Вита открыла нам много секретов Ватикана, о которых мы раньше не знали, экскурсия была запоминающейся, очень много интересной информации, прекрасный гид, очень рекомендую компаниям и семьям.
Мы были на экскурсии с гидом Витой всей семьей и остались очень довольны проведенным туром по
Мы были на экскурсии с гидом Витой всей семьей и остались очень довольны проведенным туром по
Мы были на экскурсии с гидом Витой всей семьей и остались очень довольны проведенным туром по
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Елена
Виточка Очень Очень и Очень интересный рассказчик! Прекрасно знает о чём говорит, любит своё дело, любит своих гостей (да, именно своих гостей!) Очень личное отношение! Мы прекрасно провели время, узнали
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много нового и интересного. Мы не первый раз в Риме и хотели попасть на экскурсию именно в Собор Святого Петра, когда я искала экскурсию и увидела Виту, больше сомнений какую экскурсию выбрать не осталось. С Витой мы встречаемся не впервые, бывали на других её экскурсиях, в другом формате, но каждый раз это праздник, каждый раз это интересно, захватывающе, вкусно! Огромное спасибо! И, надеюсь, до новых встреч!

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Оксана
Даже не могла представить, что Собор может быть таким роскошным, грандиозным, величественным!!! Это нужно увидеть своими глазами, ощутить его энергетику, его величие!
Гид Вита! РЕКОМЕНДУЮ!!! Во-первых: настоящий ПРОФЕССИОНАЛ своего дела! Колоссальный
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объём знаний!!! На любые вопросы отвечает четко, никаких экивоки (вокруг, да около), доступно! Во-вторых: она - человек-душа! Это так важно, когда приезжаешь в другую страну, а у тебя уже в России появляется ДРУГ из Италии! В-третьих: когда человек рассказывает с восхищением, с эмоциями - тебе передаётся его энергия, ты ей заряжаешься! Вам очень повезет, если вы проведёте время с Витой!

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Е
Экскурсия очень понравилась! Вита - отличный гид! Чтобы попасть в собор, стояли в очереди почти час, но время пролетело незаметно, слушали Виту))), она очень хороший рассказчик, интересный текст, правильно расставленные
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акценты, информация в нужном количестве для простых туристов. Подача очень позитивная, чувствуется, что Вите нравится ее профессия, и 10 лет жизни в этом городе "сделали свое дело"))) - Вита рассказывает на русском, а интонация, жесты, скорость речи, как у местных) В общем, нам очень понравилось, пойдем еще, если получится! Вита, помимо того, что прекрасный гид, очень отзывчивый человек, помогала нам разобраться с некоторыми вопросами, всегда была на связи. Экскурсия и гид потрясающие!

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Екатерина
Побывали в Соборе Святого Петра с Витой и очень рады этому, поскольку Вита очень интересно рассказала о Соборе, истории его строительства, об архитекторах, о Папах, при которых строился Собор, а
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также обратила в самом Соборе наше внимание на те детали, на которые мы бы не обратили внимание при самостоятельном осмотре. Рекомендуем посетить Собор с Витой-у нее глубокие познания и исторические, и по истории искусства и архитектуры, а также все это доходит до слушателей в доступной форме(моя дочь 14 лет слушает не каждого экскурсовода, но с Витой она сказала, что готова ходить по Риму еще и еще…)

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