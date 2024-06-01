38 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Собор Святого Петра — выдающийся памятник истории, архитектуры и религии.
Я хочу, чтобы на этой экскурсии его величие и мощь максимально раскрылись перед вами: я расскажу о значении и строительстве самого большого собора в мире, о потрясающем наследии эпохи папского Рима и великих творцах.
Я хочу, чтобы на этой экскурсии его величие и мощь максимально раскрылись перед вами: я расскажу о значении и строительстве самого большого собора в мире, о потрясающем наследии эпохи папского Рима и великих творцах.
Описание экскурсии
История собора
Мы начнём с площади Святого Петра. Пока будем ожидать входа, вы узнаете, когда и зачем был заложен собор, кто из великих мастеров участвовал в его создании и как шаг за шагом рождалось это грандиозное строение.
Внутри собора
- Увидим статую «Пьета» молодого Микеланджело — канон всей иконографии
- Полюбуемся 29-метровым бронзовым балдахином Бернини
- Поднимем взгляд к гениальной конструкции купола, спроектированного Микеланджело
Я расскажу о том, как творческие союзы пап и художников сформировали облик собора и всего папского Рима.
Площадь Святого Петра
После осмотра собора мы вернёмся на площадь. Вы узнаете, почему её строительство длилось более 100 лет, какие тайны хранят колоннады и обелиск, а также о жизни и подвиге апостола Петра, давшего имя этому месту.
Организационные детали
- Вход в собор бесплатный, но с контролем безопасности
- После экскурсии вы можете подняться на купол: 551 ступень пешком (€5), лифт + 320 ступенек (€7)
- Дополнительно можно посетить музей «Ризница и сокровищница» (Sacristy & Treasury)
- Обязательно: закрытые плечи и колени
- Фотографировать можно, но без вспышки
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Святого Петра
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вита — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 1188 туристов
Мне 34 года. Живу в Риме десятый год. Предлагаю всем гостям города свои услуги гида-экскурсовода. Есть высшее экономическое образование и диплом Римского Государственного Института им. К. Колумба. В 2014 прошла
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 71 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Очень понравилась экскурсия с прекрасным экскурсоводом Витой!
Прошла в формате живого общения, а не скучного изложения исторических фактов!
Посмотрели все интересные места и закоулочки грандиознейшего Собора, узнали много интересного, обсудили загадочное, насладились красивейшими произведениями искусства,которые буквально на каждом шагу!
Вита вовлекла нас в интереснейший диалог,участником которого стали все разновозрастные участники экскурсии,с каждым Вита обсуждала интересующие вопросы!
Вита,спасибо,рады встрече с Вами!
Прошла в формате живого общения, а не скучного изложения исторических фактов!
Посмотрели все интересные места и закоулочки грандиознейшего Собора, узнали много интересного, обсудили загадочное, насладились красивейшими произведениями искусства,которые буквально на каждом шагу!
Вита вовлекла нас в интереснейший диалог,участником которого стали все разновозрастные участники экскурсии,с каждым Вита обсуждала интересующие вопросы!
Вита,спасибо,рады встрече с Вами!
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Е
Мы были на экскурсии с гидом Витой всей семьей и остались очень довольны проведенным туром по собору. Посещали собор уже не впервый раз, но Вита открыла нам много секретов Ватикана, о которых мы раньше не знали, экскурсия была запоминающейся, очень много интересной информации, прекрасный гид, очень рекомендую компаниям и семьям.
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Виточка Очень Очень и Очень интересный рассказчик! Прекрасно знает о чём говорит, любит своё дело, любит своих гостей (да, именно своих гостей!) Очень личное отношение! Мы прекрасно провели время, узнали
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Даже не могла представить, что Собор может быть таким роскошным, грандиозным, величественным!!! Это нужно увидеть своими глазами, ощутить его энергетику, его величие!
Гид Вита! РЕКОМЕНДУЮ!!! Во-первых: настоящий ПРОФЕССИОНАЛ своего дела! Колоссальный
Гид Вита! РЕКОМЕНДУЮ!!! Во-первых: настоящий ПРОФЕССИОНАЛ своего дела! Колоссальный
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Е
Экскурсия очень понравилась! Вита - отличный гид! Чтобы попасть в собор, стояли в очереди почти час, но время пролетело незаметно, слушали Виту))), она очень хороший рассказчик, интересный текст, правильно расставленные
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Побывали в Соборе Святого Петра с Витой и очень рады этому, поскольку Вита очень интересно рассказала о Соборе, истории его строительства, об архитекторах, о Папах, при которых строился Собор, а
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