34 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Встречаемся в порту Чивитавеккья!

Ирина и Татьяна
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Ирина и Татьяна – ваш гид
Если ваш лайнер на день остановился в Риме — этот день должен стать по-настоящему волшебным! Из порта Чивитавеккья мы отправимся в самое сердце города: прогуляемся мимо Колизея и фонтана Треви, площади Навона и Собора святого Петра, разговаривая о римских императорах и тайнах Ватикана, пробуя джелато и настоящий итальянский кофе.

За один день вы увидите ключевые достопримечательности, без которых невозможно представить Рим, погрузитесь в атмосферу Вечного города и составите о нем собственное объемное впечатление.
130 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 8 часов
До 5 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии34 отзыва
4.94
Весь Рим за день — для пассажиров круизных лайнеров
Весь Рим за день — для пассажиров круизных лайнеров

Что вас ожидает

Все великолепие Вечного города
Обойти за один день весь Рим невозможно, но не волнуйтесь: я проведу вас по самым значимым, красивым и атмосферным местам города. Вы прочувствуете дух Римской империи и узнаете об истоках великой цивилизации у античного Колизея, Триумфальной арки Константина, Пантеона и Римского форума. Услышите о семи императорах — первых правителях Рима, повлиявших на ход его истории. Бросите монетку в легендарный фонтан Треви и рассмотрите шедевры барокко на площади Навона, рассмотрите памятник Витториано на площади Венеции и, конечно, осмотрите монументальный Собор святого Петра, главную визитную карточку Ватикана (куда, по желанию, мы пройдем без очереди).

Нетривиальные факты и повседневная жизнь Рима
Всю прогулку вас будут сопровождать римские легенды и народные предания. Мы поговорим о создании главных архитектурных объектов Рима и их секретах: вы узнаете, как на самом деле называется Колизей и для чего Пантеону отверстие в куполе, по-новому взглянете на легенду о Ромуле и Реме и увидите место, где сжигали ведьм в эпоху инквизиции. Я расскажу о старинных традициях, которые сохранились в жизни римлян по сей день, и самых ярких фактах, благодаря которым Рим стремятся посетить хотя бы раз в жизни. А после переместимся в современность и поговорим об итальянской кухне, посмотрим на римский Парламент, разведаем сувенирные лавки и магазинчики, где можно попробовать ликер Лимончелло, настоящую римскую пиццу или вкуснейшее джелато.

Кому подойдет прогулка

Экскурсия рассчитана на пассажиров круизных лайнеров, которые хотят за один день познакомиться со всеми визитными карточками Вечного города.

Организационные детали

Дополнительные расходы: проезд на автобусе (35 евро с человека) или электричке (16 евро туда-обратно) или машине/минивэн на 8 мест (стоимость зависит от количества человек).

Как проходит экскурсия

  • Мы встретимся в порту Чивитавеккья, а затем на поезде, автобусе или машине (минивэн) доберемся до Рима. Выбирайте вид транспорта на ваш вкус. По желанию экскурсию можно начать уже в Риме.
  • Длительность экскурсии в Риме зависит от времени отправления вашего лайнера. В Риме у нас будет около 5 часов. Экскурсия завершается в порту Чивитавеккии.
  • При выборе электрички вас ждет пешеходная прогулка по Риму (около 15 км). Автобус делает дополнительно 3 остановки в центре города — это даст нам возможность быстрее перемещаться между достопримечательностями Рима. Машина/минивэн — 5 остановок близко к достопримечательностям.
Весь Рим за день — для пассажиров круизных лайнеров
Весь Рим за день — для пассажиров круизных лайнеров
Весь Рим за день — для пассажиров круизных лайнеров
Весь Рим за день — для пассажиров круизных лайнеров
Весь Рим за день — для пассажиров круизных лайнеров
Весь Рим за день — для пассажиров круизных лайнеров
Весь Рим за день — для пассажиров круизных лайнеров
Весь Рим за день — для пассажиров круизных лайнеров

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ирина и Татьяна
Ирина и Татьяна
Приглашаем вас совершить незабываемое путешествие в нашей компании! Вас ждут интересные истории, живописные места, уникальные памятники архитектуры и яркие впечатления. Опыт в организации трансферов и индивидуальных экскурсий более девяти лет. Только индивидуальный подход с учётом ваших пожеланий, ждём вас!
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34 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

7 марта 2020
Татьяна прекрасный профессионал, эрудит. Прекрасное чувство юмора. Глубокое знание истории и культуры. Разнообразные формы подачи информации. Буду рекомендовать коллегам и друзьям.
11 января 2020
Спасибо огромное Ирине за экскурсию! Нас было двое взрослых и трое детей 11-13лет. За один день благодаря Ирине мы увидели основные достопримечательности Рима, узнали много интересных фактов и историй. И нам, и детям очень понравилось!
11 ноября 2019
Гид Ирина проводила обзорную экскурсию по Риму. Показала очень много, информации дала предостаточно, было над чем подумать и после расставания.
31 октября 2019
Ирина - исключительно знающий гид и замечательный позитивный человек. Отличная организация как до экскурсии, так и во время нее, исчерпывающее знание материала, внимание к клиентам и масса незабываемых впечатлений. Это лучшая из возможных экскурсий, если вы в Риме на один день и прибываете на корабле. Даже проблемы с итальянским общественным транспортом не помешали нам посетить все интересные месте и сделать отличные снимки. Ирина - великолепный рассказчик, мы узнали массу новой информации
25 октября 2019
ИРИНА- ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ГИД!!!! терпеливый, любезный и оличный знаток Рима. Удивительная, содержательная, легкая в восприятии Экскурсия. Мы в восторге!!!
18 октября 2019
Благодарим за насыщенную и атмосферную экскурсию! Успели многое, не смотря на жару и пробки! Ирина - мегапозитивный и приятный человек! Погружение в Италию и знакомство с ментальностью произошло!
16 октября 2019
Присоединяюсь ко всем положительным отзывам. Считаю, что экскурсия по Риму с Ириной, особенно для пассажиров круизных лайнеров, просто спасение. Ирина встретила, провела экскурсию (которую она скорректировала под наши индивидуальные пожелания) и проводила до порта. Также хочется отметить саму подачу информации-все понятно, структурировано и интересно. Еще раз спасибо огромное за экскурсию.
15 сентября 2019
Хотелось бы много написать положительного об экскурсии, которую провела Ира 5 Сентября в Риме для нас, группы из 8 человек. К сожалению рука ещё не зажила. Но всё же... Ира - очень заботливый, знающий, профессиональный гид. Всё, что она обещала, всё было выполнено на 5+. Ирина встретила нас в порту. Было чувство, что мы знакомы много лет. Ира была открытой и готова отвечать на любой вопрос. Её знания по истории Рима нас шокировали. За один день ма узнали столько о Риме, что было чувство как будто мы уже неделю здесь. Конечно, хотелось бы отметить и великолепную организацию с самого начала и до того момента, когда нас привезли обратно в порт. Была только одна проблема - не хотелось расставаться.
Может быть когда нибудь ещё свидимся. Ирочка, ОГРОМНОЕ спасибо от всей группы!!!!!!
13 сентября 2019
Весь Рим за день — это невозможно. Круизнуй лайнер - САМЫЙ ПЛОХОЙ выбор для посещения Рима. Это как загляныть в комнату через замочную скважину в которой через 5 секунд выключили свет. Ирина - отличный разказчик, к ней никаких претензий.
13 сентября 2019
Ирина,замечательный гид.экскурсия прошла на одном дыхание.Ирина
хорошо владеет материалом,.Она очень добрый, и позитивный человек.Спасибо Ирочка за замечательный день .
Ещё 24 отзыва

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