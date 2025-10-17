34 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Весь Рим за день - для пассажиров круизных лайнеров
Встречаемся в порту Чивитавеккья
Если ваш лайнер на день остановился в Риме — этот день должен стать по-настоящему волшебным! Из порта Чивитавеккья мы отправимся в самое сердце города: прогуляемся мимо Колизея и фонтана Треви, читать дальшеуменьшить
площади Навона и Собора святого Петра, разговаривая о римских императорах и тайнах Ватикана, пробуя джелато и настоящий итальянский кофе.
За один день вы увидите ключевые достопримечательности, без которых невозможно представить Рим, погрузитесь в атмосферу Вечного города и составите о нем собственное объемное впечатление.
Обойти за один день весь Рим невозможно, но не волнуйтесь: я проведу вас по самым значимым, красивым и атмосферным местам города. Вы прочувствуете дух Римской империи и узнаете об истоках великой цивилизации у античного Колизея, Триумфальной арки Константина, Пантеона и Римского форума. Услышите о семи императорах — первых правителях Рима, повлиявших на ход его истории. Бросите монетку в легендарный фонтан Треви и рассмотрите шедевры барокко на площади Навона, рассмотрите памятник Витториано на площади Венеции и, конечно, осмотрите монументальный Собор святого Петра, главную визитную карточку Ватикана (куда, по желанию, мы пройдем без очереди).
Нетривиальные факты и повседневная жизнь Рима
Всю прогулку вас будут сопровождать римские легенды и народные предания. Мы поговорим о создании главных архитектурных объектов Рима и их секретах: вы узнаете, как на самом деле называется Колизей и для чего Пантеону отверстие в куполе, по-новому взглянете на легенду о Ромуле и Реме и увидите место, где сжигали ведьм в эпоху инквизиции. Я расскажу о старинных традициях, которые сохранились в жизни римлян по сей день, и самых ярких фактах, благодаря которым Рим стремятся посетить хотя бы раз в жизни. А после переместимся в современность и поговорим об итальянской кухне, посмотрим на римский Парламент, разведаем сувенирные лавки и магазинчики, где можно попробовать ликер Лимончелло, настоящую римскую пиццу или вкуснейшее джелато.
Кому подойдет прогулка
Экскурсия рассчитана на пассажиров круизных лайнеров, которые хотят за один день познакомиться со всеми визитными карточками Вечного города.
Организационные детали
Дополнительные расходы: проезд на электричке (12 евро/чел. + билет для гида) или машине/минивэн на 8 мест (стоимость зависит от количества человек и сезона).
Как проходит экскурсия
Мы встретимся в порту Чивитавеккья, а затем на поезде или машине (минивэн) доберемся до Рима. Выбирайте вид транспорта на ваш вкус. По желанию экскурсию можно начать уже в Риме.
Длительность экскурсии в Риме зависит от времени отправления вашего лайнера. В Риме у нас будет около 5 часов. Экскурсия завершается в порту Чивитавеккии.
При выборе электрички вас ждет пешеходная прогулка по Риму (около 10 км за 5 часов). Машина/минивэн (5 остановок в центре города) даст нам возможность быстрее перемещаться между достопримечательностями Рима.
Возможность присоединение других участников экскурсии за доплату
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Рим или Чивитавеккья
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина и Татьяна — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 3 часа 40 минут
Провела экскурсии для 656 туристов
Приглашаем вас совершить незабываемое путешествие в нашей компании!
Вас ждут интересные истории, живописные места, уникальные памятники архитектуры и яркие впечатления.
Опыт в организации трансферов и индивидуальных экскурсий более девяти лет. Только индивидуальный подход с учётом ваших пожеланий, ждём вас!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 51 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
49
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3
–
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1
–
Д
Дмитрий
Всем доброго! Здесь нет категории оценки, которую надо поставить Татьяне за проведенную экскурсию."Очень понравилось" - крайне недостаточно, эта экскурсия (как и сам Рим) была восхитительной, непревзойденной, лучшей из всех и читать дальшеуменьшить
т. д!!! Считаем, что путешественникам, которые были и будут на экскурсии в Риме с Татьяной - неслыханно повезло, что им в жизни встретился такой замечательный человек и экскурсовод! Внимательность, сопровождение на всех этапах экскурсии, масса интересной информации, включая полученную из дополнительных источников, форма донесения материала… - все на высоте! Маршрут продуман до мелочей, Татьяна неоднократно спрашивала о наших желаниях. Но нам все было интересно! Единственное, чего не хватило, это времени. Пять часов - чрезвычайно мало для знакомства с этим великолепным городом, но это уже не вина экскурсовода, а только повод вернуться сюда еще раз)
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К
Ксения
Хотим выразить огромную благодарность Татьяне! очень интересный и полезный маршрут! мы успели за такое минимальное количество часов -ВCЁ!!!
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Л
Лина
В сентябре 2025г. Я заказала экскурсию по Риму для круизников с Татьяной. Я была одна и в первый ращ в круизе. Татьяна уже предварительно была на связи и прислала фото читать дальшеуменьшить
автобуса, который доставил меня к вокзалу доя встречи с ней. Экскурсия была интереснейшая, мы потратили минимально время на переходы и переезды. Очень приятно, что гид постоянно заботилась о безопасности, тк я, очарованная вилами Рима, совершенно не могла об этом думать. Татьяна компетентный гид и очень приятный собеседник, настроенный на волну своих туристов. С удовольствием рекомендую гида Татьяну и мечтаю снова к ней попасть.
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М
Мадина
Вчера вместе с Татьяной провели незабываемые 5 часов в Риме и ещё два часа в пути (от Чевитавеккьи и назад). Понравилось всё, Татьяна очень заботлива к туристам, наделена большой душевной читать дальшеуменьшить
теплотой и тактом, предусмотрительна, пунктуальна и ответственна. Ещё за неделю до встречи напомнила о ней, встретила в порту, находясь постоянно на связи, и вернула в Чевитавеккью. Все инструкции очень подробные и понятные. В ходе экскурсии Татьяна ориентировалась на нашу скорость, предпочтения, очень интересный, знающий рассказчик и гид, и собеседник. Было то самое чувство, что состоялась встреча друзей🫂. Успели всё и даже больше запланированного! Очень рады, что выбрали Татьяну и конечно же, рекомендуем!
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Dmitry
Хотелось бы много написать положительного об экскурсии, которую провела Ира 5 Сентября в Риме для нас, группы из 8 человек. К сожалению рука ещё не зажила. Но всё же… Ира читать дальшеуменьшить
- очень заботливый, знающий, профессиональный гид. Всё, что она обещала, всё было выполнено на 5+. Ирина встретила нас в порту. Было чувство, что мы знакомы много лет. Ира была открытой и готова отвечать на любой вопрос. Её знания по истории Рима нас шокировали. За один день ма узнали столько о Риме, что было чувство как будто мы уже неделю здесь. Конечно, хотелось бы отметить и великолепную организацию с самого начала и до того момента, когда нас привезли обратно в порт. Была только одна проблема - не хотелось расставаться. Может быть когда нибудь ещё свидимся. Ирочка, ОГРОМНОЕ спасибо от всей группы!!!!!!
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И
Инна
Добрый день! Вчера прошла экскурсия, один день по Риму. Встретились с гидом Ириной около Колизея и оттуда прошли все основные достопримечательности: центральная площадь Рима, фонтан Треви, Пантеон, площадь Навона, храм читать дальшеуменьшить
Святого ангела и Ватикан (Собор Святого Петра). Очень понравилось отношение гида к нам, рассказывала очень интересно, отвечала на все наши вопросы. Началась экскурсия в 11, а закончили в 19.00. Мы остались с супругом очень довольны, проведя целый день в компании Ирины, мы влюбились в Рим и хочется возвращаться сюда ещё и ещё, буду рекомендовать гида Ирину всем своим друзьям
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