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Знаменитые Призраки Вечного города

Виктория М.
Виктория М. – Гид из Рима
Знаменитые Призраки Вечного города
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🌃Ночная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • €100 за экскурсию

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Знаменитые Призраки Вечного города
Знаменитые Призраки Вечного города

Что вы увидите

  • Порта дель Пополо (Porta del Popolo)
  • холм Пинчио
  • пьяцца Испания
  • Пантеон- храм всех богов
  • пьяцца Торре де Арджентина
  • пьяцца Маттеи
  • Портик Октавии
  • Пьяцца Навона
  • Мост святого Ангела
  • район Борго
  • пл. Св. Петра.
Вы думаете, что родина приведений Туманный Альбион или Шотландия с сырой погодой и ветрами, породившими фантазмы? Отнюдь нет! Первые призраки появились еще в Древней Греции и Риме…Да, люди античности баловали себя ужасными историями о монстрах, привидениях, магах и восставших мертвецах… Это уже в гораздо поздние времена призраки присмотрели себе замки 🏰 Англии, Шотландии, Ирландии или Германии…
Большая часть людей и не догадываются, что
истории о приведениях, оборотнях почти не изменились за две тысячи лет и этa тема остается интересной и захватывающей по сей день, и особенно в Риме с его богатейшей историей 📖, полной мистики и мифов.
Мы пройдем с вами по известным историческим местам города, которые и облюбовали испокон веков самые знаменитые призраки Рима: Юлий Цезарь, Нерон, Джордано Бруно, папа Александр VI Борджиа, граф Калиостро, Валерия Мессалина, царевна Береника, Донна Олимпия, Беатриче Ченчи, король Умберто I, Констанция Конте де Купис, английский поэт-романтик Джон Китс…
Вы узнаете, где прогуливается Мастро Титта, легендарный палач Рима, старейший ветеран и специалист по казням, где обитают призраки карбонариев Таргини и Монтанари, в каком виде они могут появится перед живыми, и какую необычайную пользу может принести вам встреча с ними.
Какие-то места мы посмотрим при дневном свете, что-то в загадочном свете сумерек, символизирующих собой мистический переход из одного мира в другой, и, наконец, погрузившись в таинство ночи, сполна окунемся в волшебные истории и в нашем путешествии перед нашими глазами промчится целая плеяда характерных духов ярких знаменитостей, живших в самое разное время, но оставшихся в истории навечно.
А женский состав призраков с их интереснейшими историями жизни и смерти наверняка приведет вас в восторг 🔥. В некоторых известных местах обитают одновременно несколько призраков, как, например, на площади Навона, это владение двух, а точнее даже трех знаменитых женщин-призраков, у которых были совершенно разные судьбы.
Итак, в поисках приключений, острых ощущения от таинственных страшилок и расслабляющего эффекта, мы посетим следующие римские места обитания призраков: пьяцца Фламинио, Порта дель Пополо (Porta del Popolo), холм Пинчио, пьяцца Испания, площадь Ротонда и Пантеон, храм всех богов.
пьяцца Торре де Арджентина, пьяцца Маттеи, Портик Октавии,
Пьяцца Навона, Мост святого Ангела, посетим район Борго, где прекрасно сохранился дом, в котором жил главный ветеран-палач Рима.
А на площадь св. Петра можно встретить самого древнего и благородного призрака Рима: Юлия Цезаря, это еще одно из тех мест, где он появляется. Почему именно в самом сердце христианства вы узнаете во время экскурсии 🧭 обратили внимание: на сколько знамениты призраки, настолько и исторические места их обитания!… Да практически вся старая часть Вечного города должна быть заполнена самыми разными призраками и духами: это и простые жители и невинные девушки и монахи, трактирщики, королевские особы, куртизанки, «жрицы любви», папы, кардиналы, отважные воины, бандиты и пираты, принцессы, поэты, музыканты, художники… всех не перечесть.
Их духи, фантомы, как гласят предания, являются в виде странных полупрозрачных фигур, сгустков энергии… Их можно увидеть в проезжающих каретах, прогуливающихся по улицам и мостам. Они появляются в тех местах, где любили, грешили, страдали, где были убиты или рождены. И каждый этот призрак имеет свою необычайно интересную судьбу, историю жизни и смерти, о которых я вам расскажу. Самым магическим образом в этих историях переплетаются история, легенды, мифы и реальность.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Перекусы в кафе
  • обеды....
Начало
🚩 Пьяцца дель Пополо
Место завершения
🏁 Площадь св.Петра
Знаменитые Призраки Вечного города
Знаменитые Призраки Вечного города
Знаменитые Призраки Вечного города
Знаменитые Призраки Вечного города
Знаменитые Призраки Вечного города

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Виктория М.
Виктория М.
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