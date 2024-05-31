7 дней
Чао, Италия: тур по историческим центрам Умбрии и Тосканы
Побывать в «городе сумасшедших», попробовать знаменитое итальянское вино и посетить родину Мецената
Начало: Аэропорт Рима, 9:30
16 дек в 10:00
28 дек в 10:00
€1 450 за человека
8 дней
Классика Италии: Вечный город, Тоскана и Венеция
Изучить римские улочки, объехать бескрайние виноградники и познакомиться с флорентийским зодчеством
Начало: Аэропорт Рима, точное время - по договорённости
16 ноя в 10:00
7 дек в 10:00
€400 за человека
7 дней
Под солнцем Италии: гастрономические изыски, вина и виды Тосканы
Продегустировать кьянти, джелато и марцолино, приготовить итальянские блюда и влюбиться во Флоренцию
Начало: Аэропорт Рима, до 16:00
5 мар в 10:00
10 мая в 10:00
€1 950 за человека
Последние отзывы на туры
- ЛЛилия31 мая 2024С шумной площади сворачиваю на улицу любви, и передо мной открывается прекрасный вид на долину… прохожу по улице поцелуев, сворачиваю
Ответы на вопросы от путешественников по Риму в категории «Летние»
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