Утром поедем к Тразименскому озеру в самом сердце Умбрии. Это поистине райский уголок: водную гладь обрамляют пологие склоны холмов, поросших лесом, полями подсолнухов и кукурузы, виноградниками и оливковыми рощами. В историю же оно вошло после сражения Второй Пунической войны, когда карфагеняне под командованием Ганнибала нанесли поражение римлянам.

По озеру мы прокатимся на водном трамвайчике, который доставит нас к острову Маджоре. Тут нашей целью будет рыбацкая деревушка, существующая с 13 века и долгие столетия хранящая традиции плетения кружев. Мы увидим процесс, полюбуемся архитектурой и фресками, сходим на дегустацию сыра, вина и оливкового масла.

Следующий пункт — Кастильон-дель-Лаго. Среди главных достопримечательностей города — Львиная крепость и дворец маркизов делла Корния, соединённые потайным ходом. Заключительным аккордом дня будет бокал местного красного вина.