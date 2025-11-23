В программе — масса гастрономических впечатлений: вы насладитесь напитками на разных
Описание тура
Организационные детали
Время встречи в аэропорту в 1-й день и время выезда в аэропорт в последний может измениться. Убедительная просьба, прежде чем выкупать авиабилеты, связаться с организатором.
Программа тура по дням
Дегустация на винодельне
Встретим вас у аэропорта и направимся в Кортону. По пути заглянем на винодельню, чтобы отпраздновать начало сладкой итальянской жизни дегустацией. По прибытии — размещение в номерах, отдых.
Прогулки по Кортоне, воспоминания об этрусках, ужин в трактире
Начнём знакомство с Кортоной, гуляя по улочкам и переулкам под рассказы об истории и легендах. После обеда вас ждёт погружение в далёкое прошлое — времена этрусков. Об их существовании свидетельствуют фрагменты крепостных стен и богатая коллекция местного музея, куда мы непременно заглянем. Он занимает здание 14 века и хранит экспонаты и произведения искусства от 6 века до н. э. почти до наших дней — ювелирные изделия, полотна тосканских мастеров, антиквариат и многое другое. Завершим день ужином в трактире (входит в стоимость).
Озеро Тразимено, остров Маджоре, дегустация в рыбацкой деревне, Кастильон-дель-Лаго
Утром поедем к Тразименскому озеру в самом сердце Умбрии. Это поистине райский уголок: водную гладь обрамляют пологие склоны холмов, поросших лесом, полями подсолнухов и кукурузы, виноградниками и оливковыми рощами. В историю же оно вошло после сражения Второй Пунической войны, когда карфагеняне под командованием Ганнибала нанесли поражение римлянам.
По озеру мы прокатимся на водном трамвайчике, который доставит нас к острову Маджоре. Тут нашей целью будет рыбацкая деревушка, существующая с 13 века и долгие столетия хранящая традиции плетения кружев. Мы увидим процесс, полюбуемся архитектурой и фресками, сходим на дегустацию сыра, вина и оливкового масла.
Следующий пункт — Кастильон-дель-Лаго. Среди главных достопримечательностей города — Львиная крепость и дворец маркизов делла Корния, соединённые потайным ходом. Заключительным аккордом дня будет бокал местного красного вина.
Монтериджоне, дегустация на винодельне, Сан-Джиминьяно
Продолжаем итальянские приключения в стиле дольче вита. Посетим Монтериджоне, облик которого почти не изменился с 15 века. Центральную площадь города окружают палаццо эпохи Возрождения, а главные достопримечательности тут — старинная церковь Святой Марии и мощные крепостные стены, о которых писал ещё Данте.
Заедем на дегустацию в винное хозяйство и доберёмся в город 100 башен — Сан-Джиминьяно. Мы восхитимся необычной архитектурой и попробуем разгадать, когда, зачем и почему появились эти строения.
Монастырь Ле-Челле, рисование вином с дегустацией, Пиенца
Сначала послушаем тишину в монастыре Ле-Челле, а затем узнаем печальную и романтичную историю Святой Маргариты. Полюбуемся на Тразименское озеро с точки, где этрусские священники предсказывали судьбу.
Далее поедем на винодельню, где не только продегустируем вина, но и попытаемся написать ими картину. И не важно, художник вы или нет, у всех получится!
Вторую половину дня посвятим Пиенце. В эпоху Возрождения это была попытка создать идеальный город для идеальной жизни в идеальном пространстве. Получилось это или нет, вы увидите сами.
Мастер-класс и обед на сыроварне, дегустация шоколада и визит к парфюмеру в Перудже
Утром съездим на ферму. Тосканская крестьянка научит нас готовить сыры равиджоло и пекорино. Одним из них мы полакомимся сразу и тут же пообедаем (входит в стоимость).
Затем отправимся в Перуджу. Визит будет окутан тончайшими ароматами: мы отведаем шоколада, а в лаборатории парфюмера научимся разбираться в духах. И, конечно, влюбимся в сам город.
Мастер-класс и обед на трюфельной ферме
После завтрака освободим номера и поедем на трюфельную ферму. Там запланирован мастер-класс по приготовлению блюд с этими ароматными грибами с последующей дегустацией (обед включён в стоимость). Завершим отпуск под звон бокалов и направимся в аэропорт к вечерним рейсам.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное размещение
|€1690
|1-местное размещение
|€2080
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, 2 обеда, 1 ужин, дегустации
- Трансферы от/до аэропорта
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождение русскоговорящим гидом
- Все входные билеты и экскурсии по программе
- Радиосистемы для экскурсий
Что не входит в цену
- Билеты в Рим и обратно в ваш город
- Обеды и ужины, кроме включённых в программу
- Виза
- Доплата за 1-местное размещение
- Чаевые водителям и гиду