Тур-наслаждение вкусами, архитектурой, культурой итальянской глубинки

Объехать Тоскану и Умбрию, приготовить и съесть сыр и блюдо с трюфелем, нарисовать картину вином
Это путешествие для тех, кто хочет погрузиться в философию сладкой жизни — Dolce vita — и попробовать Италию на вкус.

В программе — масса гастрономических впечатлений: вы насладитесь напитками на разных
винодельнях, поужинаете в атмосферном трактире, сходите на дегустации оливкового масла и шоколада.

Пройдёте кулинарные мастер-классы: приготовите нежный сыр равиджоло и блюдо с ароматным трюфелем и тут же ими пообедаете.

Запланировано ещё много интересного: в Кортоне вы познакомитесь с культурой этрусков, на острове Маджоре понаблюдаете за плетением тончайших кружев, в Сан-Джиминьяно разгадаете секрет средневековых башен, в Перудже заглянете в лабораторию парфюмера. А память об этом отпуске сохраните необычным способом — нарисуете и заберёте с собой картину вином.

Описание тура

Организационные детали

Время встречи в аэропорту в 1-й день и время выезда в аэропорт в последний может измениться. Убедительная просьба, прежде чем выкупать авиабилеты, связаться с организатором.

Программа тура по дням

1 день

Дегустация на винодельне

Встретим вас у аэропорта и направимся в Кортону. По пути заглянем на винодельню, чтобы отпраздновать начало сладкой итальянской жизни дегустацией. По прибытии — размещение в номерах, отдых.

2 день

Прогулки по Кортоне, воспоминания об этрусках, ужин в трактире

Начнём знакомство с Кортоной, гуляя по улочкам и переулкам под рассказы об истории и легендах. После обеда вас ждёт погружение в далёкое прошлое — времена этрусков. Об их существовании свидетельствуют фрагменты крепостных стен и богатая коллекция местного музея, куда мы непременно заглянем. Он занимает здание 14 века и хранит экспонаты и произведения искусства от 6 века до н. э. почти до наших дней — ювелирные изделия, полотна тосканских мастеров, антиквариат и многое другое. Завершим день ужином в трактире (входит в стоимость).

3 день

Озеро Тразимено, остров Маджоре, дегустация в рыбацкой деревне, Кастильон-дель-Лаго

Утром поедем к Тразименскому озеру в самом сердце Умбрии. Это поистине райский уголок: водную гладь обрамляют пологие склоны холмов, поросших лесом, полями подсолнухов и кукурузы, виноградниками и оливковыми рощами. В историю же оно вошло после сражения Второй Пунической войны, когда карфагеняне под командованием Ганнибала нанесли поражение римлянам.

По озеру мы прокатимся на водном трамвайчике, который доставит нас к острову Маджоре. Тут нашей целью будет рыбацкая деревушка, существующая с 13 века и долгие столетия хранящая традиции плетения кружев. Мы увидим процесс, полюбуемся архитектурой и фресками, сходим на дегустацию сыра, вина и оливкового масла.

Следующий пункт — Кастильон-дель-Лаго. Среди главных достопримечательностей города — Львиная крепость и дворец маркизов делла Корния, соединённые потайным ходом. Заключительным аккордом дня будет бокал местного красного вина.

4 день

Монтериджоне, дегустация на винодельне, Сан-Джиминьяно

Продолжаем итальянские приключения в стиле дольче вита. Посетим Монтериджоне, облик которого почти не изменился с 15 века. Центральную площадь города окружают палаццо эпохи Возрождения, а главные достопримечательности тут — старинная церковь Святой Марии и мощные крепостные стены, о которых писал ещё Данте.

Заедем на дегустацию в винное хозяйство и доберёмся в город 100 башен — Сан-Джиминьяно. Мы восхитимся необычной архитектурой и попробуем разгадать, когда, зачем и почему появились эти строения.

5 день

Монастырь Ле-Челле, рисование вином с дегустацией, Пиенца

Сначала послушаем тишину в монастыре Ле-Челле, а затем узнаем печальную и романтичную историю Святой Маргариты. Полюбуемся на Тразименское озеро с точки, где этрусские священники предсказывали судьбу.

Далее поедем на винодельню, где не только продегустируем вина, но и попытаемся написать ими картину. И не важно, художник вы или нет, у всех получится!

Вторую половину дня посвятим Пиенце. В эпоху Возрождения это была попытка создать идеальный город для идеальной жизни в идеальном пространстве. Получилось это или нет, вы увидите сами.

6 день

Мастер-класс и обед на сыроварне, дегустация шоколада и визит к парфюмеру в Перудже

Утром съездим на ферму. Тосканская крестьянка научит нас готовить сыры равиджоло и пекорино. Одним из них мы полакомимся сразу и тут же пообедаем (входит в стоимость).

Затем отправимся в Перуджу. Визит будет окутан тончайшими ароматами: мы отведаем шоколада, а в лаборатории парфюмера научимся разбираться в духах. И, конечно, влюбимся в сам город.

7 день

Мастер-класс и обед на трюфельной ферме

После завтрака освободим номера и поедем на трюфельную ферму. Там запланирован мастер-класс по приготовлению блюд с этими ароматными грибами с последующей дегустацией (обед включён в стоимость). Завершим отпуск под звон бокалов и направимся в аэропорт к вечерним рейсам.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное размещение€1690
1-местное размещение€2080
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, 2 обеда, 1 ужин, дегустации
  • Трансферы от/до аэропорта
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение русскоговорящим гидом
  • Все входные билеты и экскурсии по программе
  • Радиосистемы для экскурсий
Что не входит в цену
  • Билеты в Рим и обратно в ваш город
  • Обеды и ужины, кроме включённых в программу
  • Виза
  • Доплата за 1-местное размещение
  • Чаевые водителям и гиду
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Рима, 10:00
Завершение: Аэропорт Рима, 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму.
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Стелла
Стелла — ваша команда гидов в Риме
Провели экскурсии для 12 туристов
Меня зовут Стелла. Рада знакомству с вами! Я отучилась на режиссёра массовых мероприятий. Как ни странно, полученная специальность помогла в налаживании туристического бизнеса. Давайте вместе исследовать этот удивительный мир!

