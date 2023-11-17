Встречаемся и сразу отправляемся на кулинарный мастер-класс. Под руководством шеф-повара вы приготовите классические тосканские блюда: закуску, яичную пасту, второе и десерт. Ну и кто готовит, тот ест: здесь же вас ждёт обед из приготовленных блюд в сопровождении местного вина.

Во второй половине я познакомлю вас со средневековым городом Сиена. Пройдёмся по центральной площади Пьяцца-дель-Кампо, вымощенной красным камнем, на которой ежегодно проводятся традиционные скачки. Вы увидите высокую башню Торре-дель-Манджа 14-го века, городскую ратушу, Сиенский кафедральный собор и другие архитектурные жемчужины. Затем у вас будет пара часов, чтобы самостоятельно погулять по многовековым улочкам и полюбоваться чарующим готическим обликом центра провинции Тосканы.