Выбирайте и другие экскурсии в Сиене

  1. Италия
  2. Сиена
  3. Экскурсии

  4. По Тоскане на кабриолете

Пьянящие пейзажи как из кинофильмов под лёгкие беседы о dolce vita

Евгения
Задать вопрос
Евгения – ваш гид
Ах, Тоскана! Кто не мечтает проехаться на кабриолете по самым живописным местам Кьянти, увидеть каноничные тосканские пейзажи с оливковыми полями, виноградниками и замками и полюбоваться холмами со смотровой площадки? Всё это вы сможете претворить в жизнь на экскурсии и навсегда влюбиться в блаженную землю Италии.
€265
199 за экскурсию
скидка25%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 1 друга
На автомобиле
Продолжительность 3 часа
До 2 человек
Можно с детьми
Встреча - площадь Piazza Giacomo Matteotti
Забронировать экскурсию
По Тоскане на кабриолете
По Тоскане на кабриолете

Что вас ожидает

Непринуждённая авто-прогулка на кабриолете по солнечному раю Италии
Средневековые замки, маленькие уютные деревни, серебристые оливковые поля, кипарисы, уходящие в небо, плавные холмы с бесконечными виноградниками и бескрайними горизонтами — нарисовали неописуемую красоту в воображении? Эти открытки оживут на авто-прогулке. Мы встретим вас в центре Сиены и поедем за классическими тосканскими пейзажами. По дороге сделаем несколько остановок на смотровых площадках и прогуляемся по винограднику, насладившись бескрайними горизонтами и захватывающими дух перспективами. Я расскажу, что делает жизнь в этом регионе особенной и почему миллионеры всех стран выбирают местом своего отдыха и инвестиций в недвижимость именно регион Кьянти.

Кому подойдёт экскурсия

Тем, кто обожает поездки на кабриолете, красивые места и кто всегда мечтал посмотреть на Тоскану, но не располагает большим количеством времени.

Организационные детали

  • Продолжительность прогулки по региону Кьянти составляет 2,5 часа + нам понадобится примерно полчаса на то, чтобы выехать и вернуться в Сиену
  • Мы будем делать 10-минутные остановки каждые полчаса для того, чтобы полюбоваться видами, сделать фотографии и немного размяться. А также у нас будет остановка на 15 минут, во время которой вы самостоятельно сможете прогуляться по винограднику и оливковой роще.
  • Место встречи на экскурсию — центр города. Если вы остановились в спальном районе города, мы можем встретить вас прямо у дома.
  • Экскурсия включает в себя только поездку по Кьянти с несколькими остановками по пути, чтобы полюбоваться видами. Если вы хотите включить в нашу прогулку дегустацию вина, это увеличит ее продолжительность на 2 часа, а стоимость — на 100 евро. Отдельно оплачивается дегустация с мастер-классом от сомелье, в стоимость которой включены вина и закуски (30 евро за человека).
  • Кататься будем на кабриолете BMW E46 Сabrio (на фото). За рулем водитель с15-летним стажем.
  • Экскурсия видовая и проходит в формате диалога. Мой основной рассказ будет коротким и очень легким, потому что идея экскурсии — насладиться видами Тосканы в расслабленной и неофициальной обстановке.
  • Оптимальное время для поездки летом (с июля до конца августа) начинается с 18-00, когда спадает жара; весной (с начала марта до конца мая) и осенью (с сентября и до конца октября) можно кататься в любое время дня. В любом случае, если будет слишком ветрено или жарко, мы можем на какое-то время закрыть кабриолет.
По Тоскане на кабриолете
По Тоскане на кабриолете
По Тоскане на кабриолете
По Тоскане на кабриолете
По Тоскане на кабриолете
По Тоскане на кабриолете
По Тоскане на кабриолете
По Тоскане на кабриолете
По Тоскане на кабриолете

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура - площадь Piazza Giacomo Matteotti.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Евгения
Евгения
Салют! Меня зовут Евгения, мне 32 года. В этой замечательной профессии (помогать людям открывать города) я уже 6 лет: Москва, Петербург, и вот теперь — Флоренция. Хотите, покажу вам город так, как его показывают своим друзьям? Легко, позитивно и при этом с тонной инсайдерской и исторической информации? Тогда будьте моими гостями! О Цветущей простыми словами и на позитиве: все, как мы любим!
Напишите мне

Выбирайте и другие экскурсии в Сиене

ОбзорныеВсеНеобычные маршрутыИндивидуальныеИстория и архитектураНа автомобилеСо скидкойГастрономическиеПешком