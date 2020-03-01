Выбирайте и другие экскурсии в Сиене

Что вас ожидает

Непринуждённая авто-прогулка на кабриолете по солнечному раю Италии

Средневековые замки, маленькие уютные деревни, серебристые оливковые поля, кипарисы, уходящие в небо, плавные холмы с бесконечными виноградниками и бескрайними горизонтами — нарисовали неописуемую красоту в воображении? Эти открытки оживут на авто-прогулке. Мы встретим вас в центре Сиены и поедем за классическими тосканскими пейзажами. По дороге сделаем несколько остановок на смотровых площадках и прогуляемся по винограднику, насладившись бескрайними горизонтами и захватывающими дух перспективами. Я расскажу, что делает жизнь в этом регионе особенной и почему миллионеры всех стран выбирают местом своего отдыха и инвестиций в недвижимость именно регион Кьянти.

Кому подойдёт экскурсия

Тем, кто обожает поездки на кабриолете, красивые места и кто всегда мечтал посмотреть на Тоскану, но не располагает большим количеством времени.