Квест
до 5 чел.
Экскурсия-квест по Турину для всей семьи
Обзорная прогулка, сочетающая информацию для взрослых и увлекательные задания для детей
11 авг в 08:00
12 авг в 08:00
от €105 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Поездка на озеро Комо: поезд и теплоход
Начало: По договорённости
Расписание: По согласованию с гидом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€500 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Бароло: родина великого вина (из Турина)
Путешествие в Бароло подарит вам уникальный опыт: дегустация вин, прогулка по историческим местам и знакомство с культурой Пьемонта
Начало: По договорённости
Расписание: По согласованию с гидом
€350 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
D
Большое спасибо Юле! Очень интересная экскурсия! Рекомендую
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Не первый раз мы были в Турине. Решили узнать о городе больше информации и даже не ожидали что история города настолько яркая и многогранная. Огромное спасибо Юлии-за погружение в историю и волшебную атмосферу города!!!!!
+6
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В
Прекрасное знание истории и прекрасная подача материала.
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M
Экскурсия очень понравилась!
Юлия рассказала нам много интересного о Турине, на русском и английском. Подготовила даже квест доя ребенка с призом в конце.
Спасибо большое за организацию.
Юлия рассказала нам много интересного о Турине, на русском и английском. Подготовила даже квест доя ребенка с призом в конце.
Спасибо большое за организацию.
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Н
Спасибо Юле, за интересное знакомство с Турином! Очень терпеливое отношение к детям, увлекательный 'квест'. Интересная историческая информация, и много полезной информации про местную кухню и обычаи.
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Это очень интересная и простая экскурсия, дети были увлечены поиском ответов на вопросы, Юля показала город с неожиданной стороны и
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Ю
Добрый день! Смело рекомендую детский квест от гида Юли семьям с детьми любого возраста. Отличная подача информации о самых важных
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Н
Юля провела очень хорошую, легкую, непринуждённую экскурсию! Самое главное, что она смогла увлечь моих 10летних детей, они остались в восторге!
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Всего 8 отзывов в Турине в категории "Развлечения"
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Ответы на вопросы от путешественников по Турину в категории «Развлечения»
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Сколько стоит экскурсия по Турину в июле 2026
Сейчас в Турине в категории "Развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 105 до 500. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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