Исторический центр Турина - это место, где на каждом шагу ощущается дыхание веков.
Групповая экскурсия проведет вас через главные достопримечательности города: Площадь Кастелло, окруженная знаменитыми зданиями, Палаццо Реале - бывший королевский
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Увидеть архитектурные шедевры
- 📜 Почувствовать дыхание истории
- 🕌 Посетить знаменитые достопримечательности
- 🎨 Погрузиться в атмосферу города
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
Что можно увидеть
- Площадь Кастелло
- Палаццо Реале
- Палаццо Мадама
- Кафедральный собор с капеллой Сакра Синдоне
Описание экскурсии
Площадь Кастелло — центральная площадь, окружённая знаменитыми зданиями и всегда полная жизни.
Палаццо Реале — бывший королевский дворец Савойской династии, впечатляющий роскошными залами и огромной коллекцией экспонатов.
Палаццо Мадама — в архитектуре здания сочетаются элементы средневековой крепости и барочного дворца. Ныне это музей древнего искусства.
Кафедральный собор с капеллой Сакра Синдоне — главный храм города, где хранится знаменитая Туринская плащаница, одна из важнейших христианских реликвий.
И конечно, мы поговорим о каждой достопримечательности, обсудим образ жизни туринцев и то, как город связан с остальной Италией культурно и исторически.
Организационные детали
- Все достопримечательности мы осматриваем снаружи
- Рекомендуемый возраст детей — от 4 лет
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€30
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — Организатор в Турине
Провёл экскурсии для 27 туристов
Я представляю итальянского туроператора, который организует туры по Европе: Италии, Испании, Швейцарии, Франции, Германии. Мы всегда рады гостям и стараемся сделать ваше путешествие комфортным, познавательным и увлекательным. Добро пожаловать!
