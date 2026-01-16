Мои заказы

Городской музей Коррера – экскурсии в Венеции

Найдено 17 экскурсий в категории «Городской музей Коррера» в Венеции на русском языке, цены от €55, скидки до 15%. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Арт-прогулка по скрытым шедеврам Венецианской республики
Пешая
2 часа
6 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Арт-прогулка по скрытым шедеврам Венецианской республики
Пройти необычным маршрутом и узнать, как венецианские мастера оживляли камень
Начало: В районе вокзала Санта Лучия
Расписание: ежедневно в 11:00 и 15:00
Завтра в 11:00
19 янв в 11:00
€55 за человека
Дворец дожей - путешествие во времени
Пешая
2 часа
36 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Дворец дожей - путешествие во времени
Мы смогли увидеть и прочувствовать богатство Венецианской республики!
Начало: На площади Святого Марко
Завтра в 12:00
19 янв в 09:00
€160 за всё до 4 чел.
Курьёзы, легенды и мифы Венеции
Пешая
2.5 часа
256 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Курьёзы, легенды и мифы Венеции
Обзорная экскурсия: не исторические события и даты, а необычные и захватывающие городские рассказы
Завтра в 09:30
19 янв в 09:30
€187 за всё до 10 чел.
Идеальное утро в Венеции: прогулка с фотографом
Пешая
1.5 часа
7 отзывов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Идеальное утро в Венеции: прогулка с фотографом
Погрузитесь в атмосферу утренней Венеции, насладитесь прогулкой по знаменитым местам и получите профессиональные фотографии на память
Начало: У базилики Святого Марка
Завтра в 08:00
19 янв в 08:00
€85 за человека
Дворец дожей и музеи площади Сан-Марко
3 часа
51 отзыв
Индивидуальная
до 8 чел.
Дворец дожей и музеи площади Сан-Марко
Исследуйте сокровища Венеции: от готической архитектуры Дворца дожей до величия музеев площади Сан-Марко
Сегодня в 18:30
Завтра в 10:00
€334 за всё до 8 чел.
Авторская экскурсия «Контрасты Венеции»
Пешая
2.5 часа
-
5%
28 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Авторская экскурсия «Контрасты Венеции»
Забудьте о времени, погружаясь в мир венецианских легенд и реальности. Откройте для себя город, где история оживает на каждом шагу
Завтра в 13:30
19 янв в 09:30
€187€196 за всё до 4 чел.
Дворец Ка-Реццонико в Венеции
1.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Дворец Ка-Реццонико в Венеции
Побывать в музее быта 18 века и погрузиться в атмосферу итальянской роскоши
Начало: У музея
19 янв в 10:30
21 янв в 10:30
€160 за всё до 5 чел.
Дворцы, каналы и мосты Венеции - обзорная экскурсия
Пешая
2 часа
77 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Дворцы, каналы и мосты Венеции - обзорная экскурсия
Увидеть визитные карточки города и узнать историю города на воде
Начало: У вокзала
Сегодня в 18:30
Завтра в 08:00
€200 за всё до 4 чел.
Mузей костюма и парфюмерии в Палаццо Мочениго
1.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Mузей костюма и парфюмерии в Палаццо Мочениго
Осмотреть роскошные залы дворца, послушать ароматы эпохи и узнать, как одевалась венецианская знать
Начало: Возле Палаццо Мочениго
20 янв в 10:30
21 янв в 10:30
€200 за всё до 5 чел.
Здравствуй, Венеция
Пешая
2.5 часа
1 отзыв
Мини-группа
до 6 чел.
Здравствуй, Венеция
Познакомьтесь с Венецианскими улочками, роскошным мостом Риальто и Гранд-каналом. Оцените интерьеры Дворца дожей и узнайте, как жили правители
Начало: У церкви Сан-Джакомо-ди-Риальто
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 09:30
20 янв в 09:30
22 янв в 09:30
€100 за человека
Дворцы Большого канала
На катере
1 час
82 отзыва
Водная прогулка
Дворцы Большого канала
Исследуйте красоту и историю дворцов Венеции с личным гидом, плывя по величественному Гранд-каналу
Сегодня в 18:30
28 янв в 10:00
€80 за всё до 6 чел.
Скрытая Венеция
Пешая
3 часа
-
5%
40 отзывов
Индивидуальная
до 9 чел.
Скрытая Венеция
Погулять по местам, где редко ступает нога туриста
Начало: Рядом с остановкой вапоретто Fondamente Nove
20 янв в 10:30
22 янв в 10:30
от €247€260 за всё до 9 чел.
Неизведанная Венеция
Пешая
2 часа
-
5%
12 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Неизведанная Венеция
Раскрыть тайные места «города на воде» вдали от обычных туристических маршрутов
Начало: Рядом с остановкой вапоретто Fondamente Nove
20 янв в 10:30
22 янв в 10:30
от €179€188 за всё до 8 чел.
Дворец дожей: сердце и тайны Венеции
1.5 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Дворец дожей: сердце и тайны Венеции
Посетить резиденцию правителей, пройти по залам власти и увидеть тюрьму, откуда сбежал Казанова
Начало: На набережной недалеко от Дворца дожей
Сегодня в 18:30
Завтра в 09:30
€160 за всё до 8 чел.
Гений Тициана. Экскурсия по Венеции
Пешая
2 часа
-
15%
Индивидуальная
до 10 чел.
Гений Тициана. Экскурсия по Венеции
Прогулка по Венеции, где раскрываются тайны гения Тициана. Увидите знаковые места и шедевры, ощутите атмосферу города
Завтра в 08:00
19 янв в 08:00
€255€300 за всё до 10 чел.
Сердце Венеции
Пешая
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Сердце Венеции
Погрузитесь в атмосферу Венеции, прогуливаясь по её знаменитым улочкам и площадям, раскрывая тайны прошлого и настоящего
Начало: На площади Сан-Марко
Завтра в 09:00
19 янв в 09:00
€125 за всё до 10 чел.
Магия Венеции: прогулка от Сан-Марко до Риальто
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Магия Венеции: прогулка от Сан-Марко до Риальто
Увлекательная прогулка по Венеции, раскрывающая её тайны и историю. Посетите знаковые места и узнайте о жизни венецианцев
Начало: На площади Сан-Марко
Сегодня в 18:30
Завтра в 08:30
€180 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    16 января 2026
    Авторская экскурсия «Контрасты Венеции»
    Мы с мужем провели два замечательных дня (4 и 5 января 2026 г)в Венеции с Валерией.
    Программа была очень насыщенная и
    читать дальше

    интересная,Валерия показала нам очень разную Венецию и мы увидели и полюбили этот город навсегда. Все было очень четко организовано. Огромное спасибо Валерии за интереснейшую информацию. Обязательно вернемся. Всем рекомендую экскурсии с Валерией.

  • А
    Аркадий
    15 января 2026
    Дворцы Большого канала
    Все было супер, спасибо большое!!!!
  • K
    Karina
    6 января 2026
    Авторская экскурсия «Контрасты Венеции»
    Отличная обзорная экскурсия, Валерия очень тактичный, приятный гид, хорошо знающая историю города. Проведет не туристическими интересными тропами.
  • A
    Anastasia
    8 декабря 2025
    Курьёзы, легенды и мифы Венеции
    Великолепная, интересная, увлекательная экскурсия на одном дыхании! Спасибо большое Алле за эти 2,5 часа полных интересных историй, чувства юмора и красоты. 100 % рекомендации!
  • Н
    Наталья
    29 ноября 2025
    Дворец дожей - путешествие во времени
    Очень обонятельная, в тоже время довольно собранная и строгая гид. Очень эрудированная!!! Увлекательнейшие экскурсии! Рекомендую!
  • О
    Ольга
    13 ноября 2025
    Дворец дожей - путешествие во времени
    Это была шикарная экскурсия, Валерия очень интересно все рассказывала, более 2х часов для меня и моего мужа пролетели на одном дыхание, а еще сделала неск классный фоток нас двоих на фоне и дворца и внутренних помещений! Спасибо большое!)
  • v
    vveresck@gmail.com
    11 ноября 2025
    Арт-прогулка по скрытым шедеврам Венецианской республики
    Очень порадовал индивидуальный подход и оказанное внимание к экскурсантам!
  • С
    Степанова
    10 ноября 2025
    Дворец дожей и музеи площади Сан-Марко
    Прекрасная экскурсия! Большое спасибо! Очень рекомендую всем. Интересно, не перегружено. Структурировано и дозированно:) Оригинальный взгляд на всем давно известные факты.
    читать дальше

    И очень много дополнительной информации. И вообще, Венеция от венецианца - очень интересно. Рекомендую изо всех сил. Если будет возможность, берите и остальные экскурсии Марко - незабываемые впечатления.

  • V
    Viacheslav
    9 ноября 2025
    Курьёзы, легенды и мифы Венеции
    Алла провела для нас отличную экскурсию, маршрут был хорошо продуман и сопровождался юмором и историческими фактами, смешанными в идеальной пропорции.
  • С
    Светлана
    5 ноября 2025
    Авторская экскурсия «Контрасты Венеции»
    От души благодарим Валерию за потрясающее знакомство с Венецией ❤️ Валерия прекрасный рассказчик, было интересно, познавательно, увидели красивые места, сделали невероятные фотографии. Хочется вернуться вновь.

