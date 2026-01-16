Мои заказы

Дворец Ка-Реццонико – экскурсии в Венеции

Найдено 18 экскурсий в категории «Дворец Ка-Реццонико» в Венеции на русском языке, цены от €55, скидки до 5%. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Ночная Венеция: пешком и по воде в компании венецианца
2.5 часа
-
5%
120 отзывов
Водная прогулка
Ночная Венеция: пешком и по воде в компании венецианца
Погрузиться в атмосферу древнего города, увидеть Риво Альто и дом Дездемоны
Сегодня в 18:30
Завтра в 16:30
€261€274 за всё до 7 чел.
Арт-прогулка по скрытым шедеврам Венецианской республики
Пешая
2 часа
6 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Арт-прогулка по скрытым шедеврам Венецианской республики
Пройти необычным маршрутом и узнать, как венецианские мастера оживляли камень
Начало: В районе вокзала Санта Лучия
Расписание: ежедневно в 11:00 и 15:00
Завтра в 11:00
19 янв в 11:00
€55 за человека
Венеция - от площади Сан-Марко до моста Риальто
Пешая
1.5 часа
59 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Венеция - от площади Сан-Марко до моста Риальто
Индивидуальная экскурсия по Венеции: от площади Сан-Марко до моста Риальто. Узнайте о правителях, ремесленниках и карнавалах этого чарующего города
Сегодня в 18:30
28 янв в 09:00
€120 за всё до 6 чел.
Дворец дожей - путешествие во времени
Пешая
2 часа
36 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Дворец дожей - путешествие во времени
Мы смогли увидеть и прочувствовать богатство Венецианской республики!
Начало: На площади Святого Марко
Завтра в 12:00
19 янв в 09:00
€160 за всё до 4 чел.
Детский квест по городу или Дворцу дожей
Пешая
1.5 часа
61 отзыв
Квест
до 5 чел.
Детский квест по городу или Дворцу дожей
Это было по-настоящему захватывающее приключение, которое мы никогда не забудем
Начало: На площади Сан-Марко
19 янв в 10:30
20 янв в 10:30
€150 за всё до 5 чел.
Дворец дожей и музеи площади Сан-Марко
3 часа
51 отзыв
Индивидуальная
до 8 чел.
Дворец дожей и музеи площади Сан-Марко
Исследуйте сокровища Венеции: от готической архитектуры Дворца дожей до величия музеев площади Сан-Марко
Сегодня в 18:30
Завтра в 10:00
€334 за всё до 8 чел.
Авторская экскурсия «Контрасты Венеции»
Пешая
2.5 часа
-
5%
28 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Авторская экскурсия «Контрасты Венеции»
Забудьте о времени, погружаясь в мир венецианских легенд и реальности. Откройте для себя город, где история оживает на каждом шагу
Завтра в 13:30
19 янв в 09:30
€187€196 за всё до 4 чел.
Венеция: отражение 18 века
Пешая
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Венеция: отражение 18 века
Погрузитесь в атмосферу Венеции 18 века, пройдите по следам великих личностей и их историй
Сегодня в 18:30
Завтра в 08:00
€160 за всё до 6 чел.
Дворец Ка-Реццонико в Венеции
1.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Дворец Ка-Реццонико в Венеции
Побывать в музее быта 18 века и погрузиться в атмосферу итальянской роскоши
Начало: У музея
19 янв в 10:30
21 янв в 10:30
€160 за всё до 5 чел.
Дворцы, каналы и мосты Венеции - обзорная экскурсия
Пешая
2 часа
77 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Дворцы, каналы и мосты Венеции - обзорная экскурсия
Увидеть визитные карточки города и узнать историю города на воде
Начало: У вокзала
Сегодня в 18:30
Завтра в 08:00
€200 за всё до 4 чел.
Mузей костюма и парфюмерии в Палаццо Мочениго
1.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Mузей костюма и парфюмерии в Палаццо Мочениго
Осмотреть роскошные залы дворца, послушать ароматы эпохи и узнать, как одевалась венецианская знать
Начало: Возле Палаццо Мочениго
20 янв в 10:30
21 янв в 10:30
€200 за всё до 5 чел.
Здравствуй, Венеция
Пешая
2.5 часа
1 отзыв
Мини-группа
до 6 чел.
Здравствуй, Венеция
Познакомьтесь с Венецианскими улочками, роскошным мостом Риальто и Гранд-каналом. Оцените интерьеры Дворца дожей и узнайте, как жили правители
Начало: У церкви Сан-Джакомо-ди-Риальто
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 09:30
20 янв в 09:30
22 янв в 09:30
€100 за человека
Второе свидание с Венецией
Пешая
2.5 часа
1 отзыв
Мини-группа
до 10 чел.
Второе свидание с Венецией
Для тех, кто уже знаком с Венецией, предлагаем углубиться в её историю. Увидите старинные церкви и дворцы, узнаете секреты карнавальных масок
Начало: У моста Скальци
Расписание: ежедневно в 11:00 и 15:00
Завтра в 11:00
19 янв в 11:00
€55 за человека
Дворцы Большого канала
На катере
1 час
82 отзыва
Водная прогулка
Дворцы Большого канала
Исследуйте красоту и историю дворцов Венеции с личным гидом, плывя по величественному Гранд-каналу
Сегодня в 18:30
28 янв в 10:00
€80 за всё до 6 чел.
Скрытая Венеция
Пешая
3 часа
-
5%
40 отзывов
Индивидуальная
до 9 чел.
Скрытая Венеция
Погулять по местам, где редко ступает нога туриста
Начало: Рядом с остановкой вапоретто Fondamente Nove
20 янв в 10:30
22 янв в 10:30
от €247€260 за всё до 9 чел.
Дворец дожей: сердце и тайны Венеции
1.5 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Дворец дожей: сердце и тайны Венеции
Посетить резиденцию правителей, пройти по залам власти и увидеть тюрьму, откуда сбежал Казанова
Начало: На набережной недалеко от Дворца дожей
Сегодня в 18:30
Завтра в 09:30
€160 за всё до 8 чел.
В гости к дворянам - в особняк 15 века
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
В гости к дворянам - в особняк 15 века
Ощутите дух прошлого в дворянском особняке 15 века, где до сих пор живут потомки знатных семей. Погрузитесь в атмосферу роскоши и величия
Завтра в 15:00
19 янв в 08:00
€350 за всё до 10 чел.
Сердце Венеции
Пешая
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Сердце Венеции
Погрузитесь в атмосферу Венеции, прогуливаясь по её знаменитым улочкам и площадям, раскрывая тайны прошлого и настоящего
Начало: На площади Сан-Марко
Завтра в 09:00
19 янв в 09:00
€125 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    16 января 2026
    Авторская экскурсия «Контрасты Венеции»
    Мы с мужем провели два замечательных дня (4 и 5 января 2026 г)в Венеции с Валерией.
    Программа была очень насыщенная и
    читать дальше

    интересная,Валерия показала нам очень разную Венецию и мы увидели и полюбили этот город навсегда. Все было очень четко организовано. Огромное спасибо Валерии за интереснейшую информацию. Обязательно вернемся. Всем рекомендую экскурсии с Валерией.

  • А
    Аркадий
    15 января 2026
    Дворцы Большого канала
    Все было супер, спасибо большое!!!!
  • Р
    Ростислав
    13 января 2026
    Венеция - от площади Сан-Марко до моста Риальто
    Большое спасибо Анне за интересный рассказ об истории Венеции! Было занимательно и весело.
  • K
    Karina
    6 января 2026
    Авторская экскурсия «Контрасты Венеции»
    Отличная обзорная экскурсия, Валерия очень тактичный, приятный гид, хорошо знающая историю города. Проведет не туристическими интересными тропами.
    Отличная обзорная экскурсия, Валерия очень тактичный, приятный гид, хорошо знающая историю города. Проведет не туристическими интересными тропами.
  • Н
    Наталья
    3 января 2026
    Венеция - от площади Сан-Марко до моста Риальто
    Экскурсия была отлично организована. Анна знает много интересных фактов (не сухих), приветлива и дружелюбна, очень увлекательно рассказывает. Идеальное сочетание достопримечательностей
    читать дальше

    (как для первого посещения города), темп комфортный. Отдельная благодарность за подсказки ресторанов, региональных блюд, рекомендации по поводу посещения достопримечательностей и маршрутов. Однозначно рекомендуем.

  • Н
    Наталья
    29 ноября 2025
    Дворец дожей - путешествие во времени
    Очень обонятельная, в тоже время довольно собранная и строгая гид. Очень эрудированная!!! Увлекательнейшие экскурсии! Рекомендую!
  • О
    Ольга
    13 ноября 2025
    Дворец дожей - путешествие во времени
    Это была шикарная экскурсия, Валерия очень интересно все рассказывала, более 2х часов для меня и моего мужа пролетели на одном дыхание, а еще сделала неск классный фоток нас двоих на фоне и дворца и внутренних помещений! Спасибо большое!)
  • v
    vveresck@gmail.com
    11 ноября 2025
    Арт-прогулка по скрытым шедеврам Венецианской республики
    Очень порадовал индивидуальный подход и оказанное внимание к экскурсантам!
  • С
    Степанова
    10 ноября 2025
    Дворец дожей и музеи площади Сан-Марко
    Прекрасная экскурсия! Большое спасибо! Очень рекомендую всем. Интересно, не перегружено. Структурировано и дозированно:) Оригинальный взгляд на всем давно известные факты.
    читать дальше

    И очень много дополнительной информации. И вообще, Венеция от венецианца - очень интересно. Рекомендую изо всех сил. Если будет возможность, берите и остальные экскурсии Марко - незабываемые впечатления.

  • A
    Alexandra
    10 ноября 2025
    Детский квест по городу или Дворцу дожей
    Нам очень понравилась экскурсия по городу с Кристиной. Для детей (6,9,12 лет) идеально подошло. Каждому были вопросы по возрасту. И
    читать дальше

    им было интересно, и родителям. Хотелось бы находить такие экскурсии во всех городах 😁
    В качестве пожелания: было бы здорово после экскурсии для детей получать «тест на пройденный материал»
    Кристина, большое спасибо! 👍

