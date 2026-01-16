-
Водная прогулка
Ночная Венеция: пешком и по воде в компании венецианца
Погрузиться в атмосферу древнего города, увидеть Риво Альто и дом Дездемоны
Сегодня в 18:30
Завтра в 16:30
€261
€274 за всё до 7 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Арт-прогулка по скрытым шедеврам Венецианской республики
Пройти необычным маршрутом и узнать, как венецианские мастера оживляли камень
Начало: В районе вокзала Санта Лучия
Расписание: ежедневно в 11:00 и 15:00
Завтра в 11:00
19 янв в 11:00
€55 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Венеция - от площади Сан-Марко до моста Риальто
Индивидуальная экскурсия по Венеции: от площади Сан-Марко до моста Риальто. Узнайте о правителях, ремесленниках и карнавалах этого чарующего города
Сегодня в 18:30
28 янв в 09:00
€120 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Дворец дожей - путешествие во времени
Мы смогли увидеть и прочувствовать богатство Венецианской республики!
Начало: На площади Святого Марко
Завтра в 12:00
19 янв в 09:00
€160 за всё до 4 чел.
Квест
до 5 чел.
Детский квест по городу или Дворцу дожей
Это было по-настоящему захватывающее приключение, которое мы никогда не забудем
Начало: На площади Сан-Марко
19 янв в 10:30
20 янв в 10:30
€150 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Дворец дожей и музеи площади Сан-Марко
Исследуйте сокровища Венеции: от готической архитектуры Дворца дожей до величия музеев площади Сан-Марко
Сегодня в 18:30
Завтра в 10:00
€334 за всё до 8 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Авторская экскурсия «Контрасты Венеции»
Забудьте о времени, погружаясь в мир венецианских легенд и реальности. Откройте для себя город, где история оживает на каждом шагу
Завтра в 13:30
19 янв в 09:30
€187
€196 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Венеция: отражение 18 века
Погрузитесь в атмосферу Венеции 18 века, пройдите по следам великих личностей и их историй
Сегодня в 18:30
Завтра в 08:00
€160 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Дворец Ка-Реццонико в Венеции
Побывать в музее быта 18 века и погрузиться в атмосферу итальянской роскоши
Начало: У музея
19 янв в 10:30
21 янв в 10:30
€160 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Дворцы, каналы и мосты Венеции - обзорная экскурсия
Увидеть визитные карточки города и узнать историю города на воде
Начало: У вокзала
Сегодня в 18:30
Завтра в 08:00
€200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Mузей костюма и парфюмерии в Палаццо Мочениго
Осмотреть роскошные залы дворца, послушать ароматы эпохи и узнать, как одевалась венецианская знать
Начало: Возле Палаццо Мочениго
20 янв в 10:30
21 янв в 10:30
€200 за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Здравствуй, Венеция
Познакомьтесь с Венецианскими улочками, роскошным мостом Риальто и Гранд-каналом. Оцените интерьеры Дворца дожей и узнайте, как жили правители
Начало: У церкви Сан-Джакомо-ди-Риальто
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 09:30
20 янв в 09:30
22 янв в 09:30
€100 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Второе свидание с Венецией
Для тех, кто уже знаком с Венецией, предлагаем углубиться в её историю. Увидите старинные церкви и дворцы, узнаете секреты карнавальных масок
Начало: У моста Скальци
Расписание: ежедневно в 11:00 и 15:00
Завтра в 11:00
19 янв в 11:00
€55 за человека
Водная прогулка
Дворцы Большого канала
Исследуйте красоту и историю дворцов Венеции с личным гидом, плывя по величественному Гранд-каналу
Сегодня в 18:30
28 янв в 10:00
€80 за всё до 6 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 9 чел.
Скрытая Венеция
Погулять по местам, где редко ступает нога туриста
Начало: Рядом с остановкой вапоретто Fondamente Nove
20 янв в 10:30
22 янв в 10:30
от €247
€260 за всё до 9 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Дворец дожей: сердце и тайны Венеции
Посетить резиденцию правителей, пройти по залам власти и увидеть тюрьму, откуда сбежал Казанова
Начало: На набережной недалеко от Дворца дожей
Сегодня в 18:30
Завтра в 09:30
€160 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
В гости к дворянам - в особняк 15 века
Ощутите дух прошлого в дворянском особняке 15 века, где до сих пор живут потомки знатных семей. Погрузитесь в атмосферу роскоши и величия
Завтра в 15:00
19 янв в 08:00
€350 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Сердце Венеции
Погрузитесь в атмосферу Венеции, прогуливаясь по её знаменитым улочкам и площадям, раскрывая тайны прошлого и настоящего
Начало: На площади Сан-Марко
Завтра в 09:00
19 янв в 09:00
€125 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана16 января 2026Мы с мужем провели два замечательных дня (4 и 5 января 2026 г)в Венеции с Валерией.
Программа была очень насыщенная и
- ААркадий15 января 2026Все было супер, спасибо большое!!!!
- РРостислав13 января 2026Большое спасибо Анне за интересный рассказ об истории Венеции! Было занимательно и весело.
- KKarina6 января 2026Отличная обзорная экскурсия, Валерия очень тактичный, приятный гид, хорошо знающая историю города. Проведет не туристическими интересными тропами.
- ННаталья3 января 2026Экскурсия была отлично организована. Анна знает много интересных фактов (не сухих), приветлива и дружелюбна, очень увлекательно рассказывает. Идеальное сочетание достопримечательностей
- ННаталья29 ноября 2025Очень обонятельная, в тоже время довольно собранная и строгая гид. Очень эрудированная!!! Увлекательнейшие экскурсии! Рекомендую!
- ООльга13 ноября 2025Это была шикарная экскурсия, Валерия очень интересно все рассказывала, более 2х часов для меня и моего мужа пролетели на одном дыхание, а еще сделала неск классный фоток нас двоих на фоне и дворца и внутренних помещений! Спасибо большое!)
- vvveresck@gmail.com11 ноября 2025Очень порадовал индивидуальный подход и оказанное внимание к экскурсантам!
- ССтепанова10 ноября 2025Прекрасная экскурсия! Большое спасибо! Очень рекомендую всем. Интересно, не перегружено. Структурировано и дозированно:) Оригинальный взгляд на всем давно известные факты.
- AAlexandra10 ноября 2025Нам очень понравилась экскурсия по городу с Кристиной. Для детей (6,9,12 лет) идеально подошло. Каждому были вопросы по возрасту. И
