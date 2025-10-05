Прогуляйтесь по Венеции с опытным гидом и насладитесь дегустацией местных деликатесов.
В сопровождении гида-гурмана посетите рынок Риальто и исторические площади, попробуйте домашнее мороженое и традиционные закуски чиччетти.
В сопровождении гида-гурмана посетите рынок Риальто и исторические площади, попробуйте домашнее мороженое и традиционные закуски чиччетти.
Описание экскурсииПогружение в гастрономическую культуру Венеции Пройдитесь по Венеции вместе с гидом-гурманом, посещая исторический рынок Риальто вдоль Гранд-канала. Оцените яркие прилавки с фруктами, овощами и свежей рыбой — здесь живёт повседневная жизнь венецианцев. Попробуйте разнообразные блюда — от региональных деликатесов до печенья буранелли и уличной еды. Окунитесь в атмосферу чиччетти — местных закусок, похожих на тапас, в уютных бакари. Исторические площади и местная атмосфера Прогуляйтесь по площади Сан-Поло, посетите базилику Фрари и площадь Сан-Бартоломео, где любят собираться местные жители. Завершите тур на площади Санта-Маргерита в районе Дорсодуро рядом с университетом. Важная информация:
- Что взять с собой: удобная обувь.
- Веганская, безмолочная и безглютеновая диеты не учитываются.
- Вы можете выбрать утреннюю или дневную экскурсию, но обратите внимание, что во второй половине дня рыбный рынок закрыт.
- Рыбный рынок закрыт по воскресеньям, понедельникам и в праздничные дни в Италии.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Рынок Риальто
- Мост Риальто
- Площадь Сан-Поло
- Базилика Фрари
- Площадь Сан-Бартоломео
- Площадь Санта-Маргерита
- Район Дорсодуро
Что включено
- Услуги гида
- Несколько дегустаций блюд
Что не входит в цену
- Напитки
Место начала и завершения?
Campo S. Bortolomio, 5313, 30124 Venezia VE, Italy
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Важная информация
- Что взять с собой: удобная обувь
- Веганская, безмолочная и безглютеновая диеты не учитываются
- Вы можете выбрать утреннюю или дневную экскурсию, но обратите внимание, что во второй половине дня рыбный рынок закрыт
- Рыбный рынок закрыт по воскресеньям, понедельникам и в праздничные дни в Италии
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Э
Эмилия
5 окт 2025
Это один из лучших туров, что у меня были в Венеции, и я даже вернулась через 2 года. Отличный выбор местных деликатесов и уникальных мест, которые сложно найти самостоятельно. Денис — отличный гид, внимательный и дружелюбный. Он провёл нас в гастрономическое путешествие, полное интересных фактов и приятных эмоций. Без сомнения, стоит посетить, если вы в Венеции
М
Марьям
1 июл 2025
Тони был очень знающим, и нам очень понравилось пробовать местную кухню. Рекомендуем всем
М
Максим
1 янв 2025
Очень интересный тур — мы увидели части Венеции, которые раньше не замечали, а гид был очень информативным. Еда тоже была замечательной — попробовали много нового и нашли места, куда обязательно вернёмся!
Входит в следующие категории Венеции
Похожие экскурсии из Венеции
Индивидуальная
до 2 чел.
Венецианские маски: творческий мастер-класс и погружение в историю
Погрузитесь в мир венецианского искусства, создавая уникальную маску в атмосфере истории и творчества
Начало: У мастерской
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€80 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Венецианское трио: острова Мурано, Бурано и Торчелло
Погрузитесь в мир венецианской культуры с экскурсией по трём уникальным островам. Откройте для себя мастерство, традиции и неповторимый колорит
Завтра в 08:00
1 дек в 08:00
€265 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Венецианское искусство в Скуолах Гранде
Индивидуальная экскурсия по трем красивейшим скуолам Венеции, где вы узнаете об их истории и насладитесь шедеврами великих художников
20 янв в 09:30
21 янв в 09:30
€269 за всё до 10 чел.