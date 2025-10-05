Э Эмилия

Это один из лучших туров, что у меня были в Венеции, и я даже вернулась через 2 года. Отличный выбор местных деликатесов и уникальных мест, которые сложно найти самостоятельно. Денис — отличный гид, внимательный и дружелюбный. Он провёл нас в гастрономическое путешествие, полное интересных фактов и приятных эмоций. Без сомнения, стоит посетить, если вы в Венеции