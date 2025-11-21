Мои заказы

Мурано, Бурано и Торчелло: прогулка и мастер-класс по выдуванию стекла

Мурано, Бурано и Торчелло
Проведите целый день, исследуя живописные острова Венецианской лагуны — Мурано, Бурано и Торчелло.

Насладитесь панорамной лодочной прогулкой, мастер-классом по выдуванию стекла и свободным временем на островах.
5
3 отзыва
Описание мастер-класса

Панорамная прогулка по лагуне Отправьтесь на комфортабельном панорамном катере с площади Сан-Марко и наслаждайтесь видами Венеции во время 30-минутного пути к первому острову — Мурано. Узнайте интересные факты от гида и окунитесь в атмосферу древнего города и его легендарной лагуны. Мастерство и красота Мурано и Бурано Полюбуйтесь на процесс выдувания стекла в исполнении мастера и получите скидку 10 % в сувенирном магазине. Далее посетите красочный остров Бурано с его яркими домиками и узнайте о тонком искусстве кружевниц. Возможность попробовать знаменитое местное печенье бискотти добавит особый вкус этому путешествию. История и атмосфера Торчелло Завершите экскурсию на острове Торчелло, прогулявшись по его историческим местам: собору Санта-Мария-Ассунта, Трону Аттилы, Мосту Дьявола и колокольне. По возвращении в Венецию насладитесь часовой прогулкой по живописной лагуне. Важная информация:
  • Что взять с собой: удобная обувь, удобная одежда.
  • Между местом встречи и местом посадки необходимо пройти небольшое расстояние.
  • В этот тур не входит посещение каждого острова в сопровождении гида. Ваш помощник будет давать советы и информацию через громкоговоритель на борту судна.
  • Порядок посещения островов может быть изменен.
  • Допускается присутствие собак на поводке (с намордником).

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Сан-Марко
  • Мурано
  • Бурано
  • Торчелло
Что включено
  • Панорамный моторный катер туда и обратно
  • Демонстрация выдувания стекла на Мурано
  • Посещение стекольной фабрики на Мурано
  • Скидка 10% в стекольной фабрике Мурано
Что не входит в цену
  • Экскурсии с гидом на островах
  • Питание и напитки
  • Трансфер из/в отель
  • Входной билет в собор Торчелло
Место начала и завершения?
C8MR+GJW, Венеция, Италия
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Показать все отзывы

Входит в следующие категории Венеции

