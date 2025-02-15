Для тех, кто впервые посещает Венецию, предлагается неутомительная прогулка по самым важным и красивым местам.
Здесь вас ждут лучшие виды города, панорамы и места для фотографий, вкусные закусочные, лёгкий шоппинг (по желанию).
Гид интересно расскажет об истории и современной жизни города, отметит главные особенности, делающие город поистине уникальным и достойным вашего внимания.
Здесь вас ждут лучшие виды города, панорамы и места для фотографий, вкусные закусочные, лёгкий шоппинг (по желанию).
Гид интересно расскажет об истории и современной жизни города, отметит главные особенности, делающие город поистине уникальным и достойным вашего внимания.
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсии
Первое знакомство с Венецией
Если вы впервые посещаете Венецию, у нас есть для вас замечательное предложение — расслабляющая экскурсия по самым значимым и живописным местам этого уникального города. Вас ждут великолепные виды, которые вдохновят на создание незабываемых фотографий, уютные кафе, где можно отдохнуть, и возможность приобрести интересные сувениры на память.
Что вас ожидает
Наш опытный гид с увлечением расскажет о прошлом и настоящем Венеции, подчеркнув её неповторимые черты. Вы сможете узнать о том, что делает этот город столь притягательным для туристов со всего мира.
Преимущества экскурсии
- Уникальные виды и идеальные ракурсы для фотосессий;
- Уютные кафе для отдыха и наслаждения местной кухней;
- Широкий выбор сувениров для ваших близких;
- Информативные рассказы о культуре и истории города.
Не упустите возможность открыть для себя Венецию — город, который оставит в вашем сердце самые яркие воспоминания!
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Удобное для Вас
Завершение: По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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