Венеция, с её богатой историей и культурными связями с Востоком, хранит множество тайн. На этой экскурсии можно увидеть, как мифы о царице Савской переплетаются с реальной историей города. Площадь Сан-Марко,

Дворец дожей и мост Риальто расскажут о великих правителях и торговых империях. Канал Джудека и церковь Сан Симеоне Пикколо удивят сочетанием восточного и западного стилей. Эта экскурсия идеально подходит для любителей истории и мифологии

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

Плошадь Сан-Марко. Будем искать связь с мифами о царице Савской — возможно, именно сюда привезли колонны из её тронного зала и редкие товары с Востока. А ещё мы разгадаем загадки, скрытые в мозаиках и архитектуре базилики.

Дворец дожей. Я расскажу о связи Венеции с великими правителями и торговыми империями. Мифы о царице Савской вдохновляли многих путешественников, таких как Диего Колон.

Мост Риальто и Гранд-канал. Прогулка будет неполной, если мы не заглянем в это место! По древним морским путям через Венецию могли путешествовать драгоценности и специи царицы Савской.

Церковь Сан Симеоне Пикколо — великолепный пример сочетания восточного и западного архитектурных стилей.

Канал Джудека. Погрузимся в атмосферу загадочных вод Венеции и сделаем выводы о возможном наследии царицы Савской.

Кому подойдёт экскурсия

Любителям истории и мифологии, искателям тайн и загадок. И тем, кому хочется чего-то необычного!

Организационные детали

Ограничений по возрасту не существует. Экскурсия комфортная и не утомительная.