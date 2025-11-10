По следам царицы Савской: авторская экскурсия по Венеции
Венеция, с её богатой историей и культурными связями с Востоком, хранит множество тайн. На этой экскурсии можно увидеть, как мифы о царице Савской переплетаются с реальной историей города. Площадь Сан-Марко, читать дальше
Дворец дожей и мост Риальто расскажут о великих правителях и торговых империях. Канал Джудека и церковь Сан Симеоне Пикколо удивят сочетанием восточного и западного стилей. Эта экскурсия идеально подходит для любителей истории и мифологии
Плошадь Сан-Марко. Будем искать связь с мифами о царице Савской — возможно, именно сюда привезли колонны из её тронного зала и редкие товары с Востока. А ещё мы разгадаем загадки, скрытые в мозаиках и архитектуре базилики.
Дворец дожей. Я расскажу о связи Венеции с великими правителями и торговыми империями. Мифы о царице Савской вдохновляли многих путешественников, таких как Диего Колон.
Мост Риальто и Гранд-канал. Прогулка будет неполной, если мы не заглянем в это место! По древним морским путям через Венецию могли путешествовать драгоценности и специи царицы Савской.
Церковь Сан Симеоне Пикколо — великолепный пример сочетания восточного и западного архитектурных стилей.
Канал Джудека. Погрузимся в атмосферу загадочных вод Венеции и сделаем выводы о возможном наследии царицы Савской.
Кому подойдёт экскурсия
Любителям истории и мифологии, искателям тайн и загадок. И тем, кому хочется чего-то необычного!
Организационные детали
Ограничений по возрасту не существует. Экскурсия комфортная и не утомительная.
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На пл. Сан-Марко
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 10:00, в субботу и воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Стелла — ваш гид в Венеции
Провела экскурсии для 28 туристов
Здравствуйте, уважаемые путешественники! Меня зовут Стелла. Проживаю в Италии, в Венеции и Вероне с 1999 года. Родилась, выросла и училась в Дрездене (Германия) в семье военного. Ещё с детства мне читать дальше
привили любовь к истории. С 2002 по 2008 годы училась и получила диплом в Моденском университете (Италия) на историческом факультете. Прослушала курсы истории у Натальи Басовской в РГГУ (Москва) «Всеобщая история. Средние века». Являюсь дамой духовно-рыцарского ордена тамплиеров Италии и Вероны.