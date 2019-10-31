9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Италия
  2. Экскурсии

  3. По крышам Венеции

Насладиться незабываемыми видами города с высоты птичьего полета

Анжела
Задать вопрос
Анжела – ваш гид
Приглашаю прогуляться по смотровым площадкам Венеции и взглянуть на нее с необычного, захватывающего дух ракурса.

Вы сделаете великолепные панорамные снимки, узнаете городские легенды, чудесно проведете время и полюбите Венецию еще сильнее.
156 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 4 человек
Встреча У моста Риальто, перед входом в отель "Rialtо".
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии9 отзывов
5
По крышам Венеции
По крышам Венеции

Что вас ожидает

Потрясающие виды
Удивительно, но факт: большинство путешественников не знают, что полюбоваться Венецией можно не только с площадей и воды, но и с крыш и смотровых площадок. Я проведу вас по лучшим из них! Вы получите невероятное удовольствие, созерцая с высоты старинные купола и колокольни, оранжевые черепичные крыши и водную рябь каналов. Я постараюсь не перегружать вас серьезной исторической информацией и сделаю акцент на занимательных деталях и городских легендах. В программе экскурсии три смотровые площадки:

  • Фондако дей Тедески — мы поднимемся на лифте на террасу великолепного дворца, расположенного прямо на Гранд-канале. Я расскажу необычную историю здания. В разные времена здесь находились таможня, почта, склад купеческих товаров, а сейчас в легендарных стенах располагается торговый центр с красными дорожками и роскошными товарами класса люкс.
  • Скала Контарини ди Боволо — на смотровую площадку чудесного дворца мы попадем по ажурной винтовой лестнице, построенной во времена правления одного из самых влиятельных дожей Венеции Андреа Контарини. Вас удивят необычные, направленные против часовой стрелки, ступени в форме трапеции.
  • Колокольня Святого Марка — мы увидим изумительную панораму города с высоты одного из главных ее символов. Вы поразитесь необыкновенной архитектурной красоте Венеции, обрамленной чудесными каналами, мостами и набережными.

По вашему желанию, мы можем посетить также Колокольню Сан Джорджио Маджиоре и Башню с часами.

Организационные детали

  • Входные билеты не включены в стоимость: Скала Контарини ди Боволо — 7 евро (дети до 12 лет бесплатно), Колокольня Святого Марка — 8 евро, Башня с часами (по желанию) — 12 евро, Колокольня Сан Джорджио Маджиоре (по желанию) — 6 евро.
  • В течение прогулки вы можете продегустировать вкусный кофе, необычное мороженое или местные аперитивы — венецианский спритц, беллини или россини.
  • Завершить экскурсию можно на знаменитой террасе отеля «Даниеле», откуда открывается изумительный вид на вечернюю Венецию (по запросу).
  • Напитки и еда не включены в стоимость экскурсии.
По крышам Венеции
По крышам Венеции
По крышам Венеции
По крышам Венеции
По крышам Венеции
По крышам Венеции
По крышам Венеции
По крышам Венеции
По крышам Венеции

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура У моста Риальто, перед входом в отель "Rialtо"..
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Анжела
Анжела
Я могу рассказывать о Венеции часами, с нежностью и любовью. Меня увлекает все в этом замечательном городе: его строение, существование в непростых условиях угрозы наводнения, характер и традиции венецианцев. Я готова показать самые красивые, интересные и потаенные места. Приезжайте в Венецию — и я помогу вам влюбиться в нее навсегда!
Напишите мне

9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

31 октября 2019
Экскурсия очень хороша для первого знакомства с Венецией! Экскурсовод очень интересно и понятно рассказывает о городе, прекрасные впечатления обеспечены! Нам с дочкой 12 летней было здорово! Анжеле огромное спасибо!
10 октября 2019
Только недавно вспоминали с мужем, как чудесно провели время в Венеции, и тут я вспомнила, что не оставила отзыв. Исправляюсь.
Итак, были в Венеции проездом на 1,5 дня в августе. Это был наш третий визит в город, но он выгодно отличался от всех предыдущих. Я не знаю, как так сложилось, но настроение, программа, дегустации и вся атмосфера получились незабываемыми. Конечно, благодаря Анжеле и её таланту гида. Искренне рекомендую, часто пользуюсь услугами Трипстер и, вообще, услугами гидов, поэтому советую уверенно)).
15 мая 2019
Огромное СПАСИБО Анжеле за увлекательный рассказ! Человек, любящий свой город, на протяжении 3-х часов делился интересными фактами, историей и нюансами жизни в Венеции. При нашей встрече было ветрено и дождливо. 2 смотровые площадки из 3-х были закрыты, однако на Сан Марко мы без очереди взобрались на колокольню и, о чудо, тучи рассеялись, выглянуло солнце и над лагуной улыбнулась радуга. И зрелищно, и информативно! Анжела привела в старейшее кафе на площади, мы выпили аперитив al banco. Она посоветовала трактир для ужина: очень колоритно и экономично! Зная программу нашего следующего для, Анжела на завтра узнавала, про наши дела, не испортила ли что-то погода.... Конечно, нет! Даже в ливень и ураган Венеция прекрасна!!! Нам повезло с Анжелой: и профессиональные, и личностные качества вызывают восхищение и уважение! Так приятно и трогательного встретить грамотного, неравнодушного человека, "болеющего" своим городом и переживающего за то, чтобы каждый гость чувствовал себя комфортно!
14 января 2019
Добрый день. Спасибо большое за экскурсию! Очень интересно было. Необычные места и вкусные советы! Рекомендую!
28 декабря 2018
Анжела - настоящий знаток Венеции. Высокий класс налицо. Физик-математик по образованию, она подает Материал очень структурированно и при этом глубина ее знаний и навыков такова, что легко позволяет подстроиться под пожелания клиента. Непрерывно совершенствуется в профессии, что очень важно. Мы в восторге (семья с 2 детьми - 12 и 16), тел сохраним и передадим друзьям :)
Светлана
27 ноября 2018
Венеция - произведение искусства! С каждым новым приездом она завораживает все больше! Спасибо Анжеле, в этот раз мы Венецию увидели под другим углом, с другого ракурса! Анжела очень интересно скорректировала маршрут по нашей просьбе - сколько интересных улочек и приятных местечек мы увидели в течение почти 4х часов, сколько интересной и увлекательной информации мы узнали!
Скала Контарини ди Боволо и ее ажурная необычная лестница заняли в наших сердцах почетное место, причем эта башня очень напомнила Колодец Посвящения, который находится в усадьбе Кинта-да-Регалейра в городе Синтра, в Португалии.

Фондако дей Тедески - виды с крыши дворца,сегодня торгового центра, на Гранд Канал ПОТРЯСАЮЩИЕ! Спасибо Анжеле, что мы попали на эту смотровую площадку в лучах заката - эмоции зашкаливали у всех пятерых; самые красивые фото увозили с этой экскурсии!

Удивительный Книжный магазин Аква Альта ( Acqua Alta ) в районе Кастелло!!!! Он настолько поразительный, было ощущение,что переступив его порог, мы все дружно оказались в другом мире...реально такой магазин может существовать только в Венеции — книги разложены в лодке, гандоле, ванне, да и вообще,как они там располагаются!!! А какие книжные сокровища мы там увидели!!! Ну,и конечно выход на канал,где мы сделали чудесные снимки в привязанной у порога магазина гондоле...
Анжела, Вы замечательная женщина, отличный экскурсовод, все 4 часа державший нас в восторженном желании узнать еще и еще больше информации о Венеции, увидеть ее самые красивые потайные уголки! и конечно, СПАСИБО за финальную фишку всей экскурсии, так сказать венецианскую вишенку на торте, но пусть это останется секретом, уверена, что следующих гостей этого города, которые выберут Вашу экскурсию, это тоже сильно порадует!!!!
Однозначно одно, в следующий раз мы снова обратимся к Вам...уверена, у Вас найдутся новые интригующие маршруты по самому красивому городу на воде.
26 ноября 2018
С огромной благодарностью к гиду Анже за элегантную, тонкую и вкусную экскурсию по крышам Венеции, где раскрылось много тайн и исторических моментов становления венецианской республики, а также изящество и многоликость понарамной Венеции!!! Мы раз и навсегда влюбились в этот шедевральный город!!! Спасибо Вам за искусную работу и умение заразить своей любовью к ВЕНЕЦИИ своих клиентов!!!
18 августа 2018
Хотим сказать большое спасибо гиду Анжеле за познавательную динамичную и легкую экскурсию по Венеции! Мы были с двумя детьми 10 и 7 лет, гид смогла и их заинтересовать и увлечь этим сказочным чудо- городом. Спасибо, Анжела, за неформальный подход. После такой экскурсии у туристов появляется желание вернуться, еще раз погрузиться в неповторимую атмосферу Венеции и узнать ее поближе. Что мы и сделаем обязательно.😊
26 июля 2018
На экскурсии были с дочерью 12 лет, нам понравилось все! Анжела сама очень приятный человек, мы с ней пообщались не только на тему достопримечательностей, но и быта венецианцев. Экскурсия включала в себя три смотровых площадки, под’ем только на одну на лифте, две остальные пешком, предпочтительнее удобная обувь. В итоге у нас кроме знаний и интересных исторических фактов остались и очень красивые фотографии! Ребёнок была в восторге, сейчас это у неё лучшая экскурсия в рейтинге :)

Анжела проводит ещё 2 экскурсии

Проникнуться очарованием венецианских островов за один деньПроникнуться очарованием венецианских островов за один деньПроникнуться очарованием венецианских островов за один день
215 за экскурсию
4.5 часов
20 отзывов
Сбежать в пригород Венеции, понаблюдать за стеклодувами и пообедать в рыбном ресторанчике
В Венецианской лагуне находится больше 100 островов, мы отправимся на самые популярные из них: Мурано, Бурано и Торчелло. Вы прогуляетесь вдоль каналов и посмотрите, как работают муранские «заклинатели» стекла, узнаете, что делал в Торчелло Хемингуэй, увидите «трон Атиллы» и сфотографируетесь на фоне разноцветных домиков Бурано.
Гастрономическое свидание с ВенециейГастрономическое свидание с ВенециейГастрономическое свидание с Венецией
156 за экскурсию
2.5 часа
3 отзыва
Насладиться кофе на легендарной площади Сан-Марко и попробовать знаменитые «чикетти»
Венецианские закуски — это такая же достопримечательность города, как набережные, дворцы, каналы и мосты. Вы посетите старинные кафе «бакари», насладитесь вкусом мини-бутербродов «чикетти» и узнаете, как итальянцам удается сохранять отличную фигуру в одной из самых «вкусных» стран мира.

Крыши и панорамы Венеции

Панорамы Венеции: город со всех сторон!Панорамы Венеции: город со всех сторон!Панорамы Венеции: город со всех сторон!
125 за экскурсию
2 часа
37 отзывов
Увидеть город с воды, земли, с высоты птичьего полета — и посетить знаковые и нетуристические места
Появившаяся из-за страха смерти, из-за надежды на спасение, Венеция стала величайшим шедевром человечества. На моей экскурсии вы рассмотрите её достопримечательности с самых разных ракурсов. Мы поднимемся на колокольню, посетим смотровые площадки, полюбуемся Большим каналом с моста Риальто, прокатимся на вапоретто и увидим малоизвестные жемчужины города. Я расскажу историю Венеции, её зданий и жителей — самые интересные факты и необычные легенды развлекут вас и помогут составить целостное представление о городе.

Выбирайте и другие экскурсии в Венеции

Необычные маршрутыМузеи и искусствоПо каналам ВенецииАрсеналСан-МаркоНа автомобилеМастер-классыОстрова Венецианской лагуныОбзорныеКрыши и панорамыДля детейНочныеГалерея АкадемииВ другой городИстория и архитектураГрупповыеОстров МураноМода и винтажКвестыМост РиальтоГранд-каналВсеОстров БураноНа корабликеМуранское стеклоТрансферыИндивидуальныеГастрономическиеЗа городомДворец дожейТеатр Ла ФеничеСо скидкойПешкомКарнавал в Венеции