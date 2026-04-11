9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Приглашаю прогуляться по смотровым площадкам Венеции и взглянуть на нее с необычного, захватывающего дух ракурса. Вы сделаете великолепные панорамные снимки, узнаете городские легенды, чудесно проведете время и полюбите Венецию еще сильнее.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Потрясающие виды

Удивительно, но факт: большинство путешественников не знают, что полюбоваться Венецией можно не только с площадей и воды, но и с крыш и смотровых площадок. Я проведу вас по лучшим из них! Вы получите невероятное удовольствие, созерцая с высоты старинные купола и колокольни, оранжевые черепичные крыши и водную рябь каналов. Я постараюсь не перегружать вас серьезной исторической информацией и сделаю акцент на занимательных деталях и городских легендах. В программе экскурсии три смотровые площадки:

Скала Контарини ди Боволо — на смотровую площадку чудесного дворца мы попадем по ажурной винтовой лестнице, построенной во времена правления одного из самых влиятельных дожей Венеции Андреа Контарини. Вас удивят необычные, направленные против часовой стрелки, ступени в форме трапеции.

Колокольня Святого Марка — мы увидим изумительную панораму города с высоты одного из главных ее символов. Вы поразитесь необыкновенной архитектурной красоте Венеции, обрамленной чудесными каналами, мостами и набережными.

По вашему желанию, мы можем посетить также Колокольню Сан Джорджио Маджиоре и Башню с часами.

Организационные детали