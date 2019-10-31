9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Венеция - произведение искусства! С каждым новым приездом она завораживает все больше! Спасибо Анжеле, в этот раз мы Венецию увидели под другим углом, с другого ракурса! Анжела очень интересно скорректировала маршрут по нашей просьбе - сколько интересных улочек и приятных местечек мы увидели в течение почти 4х часов, сколько интересной и увлекательной информации мы узнали!

Скала Контарини ди Боволо и ее ажурная необычная лестница заняли в наших сердцах почетное место, причем эта башня очень напомнила Колодец Посвящения, который находится в усадьбе Кинта-да-Регалейра в городе Синтра, в Португалии.



Фондако дей Тедески - виды с крыши дворца,сегодня торгового центра, на Гранд Канал ПОТРЯСАЮЩИЕ! Спасибо Анжеле, что мы попали на эту смотровую площадку в лучах заката - эмоции зашкаливали у всех пятерых; самые красивые фото увозили с этой экскурсии!



Удивительный Книжный магазин Аква Альта ( Acqua Alta ) в районе Кастелло!!!! Он настолько поразительный, было ощущение,что переступив его порог, мы все дружно оказались в другом мире...реально такой магазин может существовать только в Венеции — книги разложены в лодке, гандоле, ванне, да и вообще,как они там располагаются!!! А какие книжные сокровища мы там увидели!!! Ну,и конечно выход на канал,где мы сделали чудесные снимки в привязанной у порога магазина гондоле...

Анжела, Вы замечательная женщина, отличный экскурсовод, все 4 часа державший нас в восторженном желании узнать еще и еще больше информации о Венеции, увидеть ее самые красивые потайные уголки! и конечно, СПАСИБО за финальную фишку всей экскурсии, так сказать венецианскую вишенку на торте, но пусть это останется секретом, уверена, что следующих гостей этого города, которые выберут Вашу экскурсию, это тоже сильно порадует!!!!

Однозначно одно, в следующий раз мы снова обратимся к Вам...уверена, у Вас найдутся новые интригующие маршруты по самому красивому городу на воде.