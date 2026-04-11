9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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По крышам Венеции

Насладиться незабываемыми видами города с высоты птичьего полета
Приглашаю прогуляться по смотровым площадкам Венеции и взглянуть на нее с необычного, захватывающего дух ракурса.

Вы сделаете великолепные панорамные снимки, узнаете городские легенды, чудесно проведете время и полюбите Венецию еще сильнее.
5
27 отзывов
По крышам Венеции
По крышам Венеции
По крышам Венеции

Описание экскурсии

Потрясающие виды

Удивительно, но факт: большинство путешественников не знают, что полюбоваться Венецией можно не только с площадей и воды, но и с крыш и смотровых площадок. Я проведу вас по лучшим из них! Вы получите невероятное удовольствие, созерцая с высоты старинные купола и колокольни, оранжевые черепичные крыши и водную рябь каналов. Я постараюсь не перегружать вас серьезной исторической информацией и сделаю акцент на занимательных деталях и городских легендах. В программе экскурсии три смотровые площадки:

  • Скала Контарини ди Боволо — на смотровую площадку чудесного дворца мы попадем по ажурной винтовой лестнице, построенной во времена правления одного из самых влиятельных дожей Венеции Андреа Контарини. Вас удивят необычные, направленные против часовой стрелки, ступени в форме трапеции.
  • Колокольня Святого Марка — мы увидим изумительную панораму города с высоты одного из главных ее символов. Вы поразитесь необыкновенной архитектурной красоте Венеции, обрамленной чудесными каналами, мостами и набережными.

По вашему желанию, мы можем посетить также Колокольню Сан Джорджио Маджиоре и Башню с часами.

Организационные детали

  • Входные билеты не включены в стоимость: Скала Контарини ди Боволо — €8 (дети до 12 лет бесплатно), Колокольня Святого Марка — €10, Башня с часами (по желанию) — €15, Колокольня Сан Джорджио Маджиоре (по желанию) — €7, купол Базилики Мадонна делла Салуте — €12. Для каждой экскурсии составляется индивидуальная программа по Вашим желаниям и запросам, обсуждение которых происходит до бронирования экскурсии или сразу же после.
  • В течение прогулки вы можете продегустировать вкусный кофе, необычное мороженое или местные аперитивы — венецианский спритц, беллини или россини
  • Завершить экскурсию можно на знаменитой террасе отеля «Даниеле», откуда открывается изумительный вид на вечернюю Венецию (обязательно бронировать заранее)

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Обсуждаем в мессенджере ппосле бронирования экскурсии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анжела
Анжела — ваш гид в Венеции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 1312 туристов
Я могу рассказывать о Венеции часами, с нежностью и любовью. Меня увлекает все в этом замечательном городе: его строение, существование в непростых условиях угрозы наводнения, характер и традиции венецианцев. Я готова показать самые красивые, интересные и потаенные места. Приезжайте в Венецию — и я помогу вам влюбиться в нее навсегда!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 27 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Дата посещения: 10 апр 2026
Наша семья гуляла по крышам вместе с Анжелой в апреле. Очень положительные впечатления от экскурсии и экскурсовода. Сразу установился контакт, много интересных деталей, разнообразные локации, «секретные места» и много положительных эмоций. Понравилось смотреть на Венецию с высоты. Огромное спасибо! ❤️
Наша семья гуляла по крышам вместе с Анжелой в апреле. Очень положительные впечатления от экскурсии и
Наша семья гуляла по крышам вместе с Анжелой в апреле. Очень положительные впечатления от экскурсии и
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Irina
Нам очень понравилась экскурсия «По крышам Венеции»!! Бывав неоднократно в Венеции, на этой экскурсии открыли для себя с помощью Анжелы совершенно новые интересные места. Так же Анжела рассказала нам много новых фактов и исторических событий, связанных с Венецией! Однозначно рекомендуем это путешествие по крышам Венеции!! Огромное спасибо Анжеле за прекрасно проведенный день!
Нам очень понравилась экскурсия «По крышам Венеции»!! Бывав неоднократно в Венеции, на этой экскурсии открыли для
Нам очень понравилась экскурсия «По крышам Венеции»!! Бывав неоднократно в Венеции, на этой экскурсии открыли для
Нам очень понравилась экскурсия «По крышам Венеции»!! Бывав неоднократно в Венеции, на этой экскурсии открыли для
Нам очень понравилась экскурсия «По крышам Венеции»!! Бывав неоднократно в Венеции, на этой экскурсии открыли для
Нам очень понравилась экскурсия «По крышам Венеции»!! Бывав неоднократно в Венеции, на этой экскурсии открыли для
Нам очень понравилась экскурсия «По крышам Венеции»!! Бывав неоднократно в Венеции, на этой экскурсии открыли для
Нам очень понравилась экскурсия «По крышам Венеции»!! Бывав неоднократно в Венеции, на этой экскурсии открыли для
Нам очень понравилась экскурсия «По крышам Венеции»!! Бывав неоднократно в Венеции, на этой экскурсии открыли для+2
Нам очень понравилась экскурсия «По крышам Венеции»!! Бывав неоднократно в Венеции, на этой экскурсии открыли для
Нам очень понравилась экскурсия «По крышам Венеции»!! Бывав неоднократно в Венеции, на этой экскурсии открыли для
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Анастасия
Спасибо Анжеле за увлекательное путешествие по Венеции. Спокойно, интересно, насыщенно, красиво!
Много интересных фактов из прошлого, так же коснулись темы, как и чем живут веницианцы сейчас!
Рекоммендую 👍
Спасибо Анжеле за увлекательное путешествие по Венеции. Спокойно, интересно, насыщенно, красиво!
Спасибо Анжеле за увлекательное путешествие по Венеции. Спокойно, интересно, насыщенно, красиво!
Спасибо Анжеле за увлекательное путешествие по Венеции. Спокойно, интересно, насыщенно, красиво!
Спасибо Анжеле за увлекательное путешествие по Венеции. Спокойно, интересно, насыщенно, красиво!
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Анжелика
Я в восторге от экскурсии "По крышам Венеции", которую провела Анжела! Очень необычно, оригинально, свежо, ярко 👏 Особенно впечатлили виды с террасы Немецкого подворья. А самая запоминающаяся часть экскурсии - посещение часовой башни Сан-Марко. Очень рекомендую и саму экскурсию, и экскурсовода.
Я в восторге от экскурсии "По крышам Венеции", которую провела Анжела! Очень необычно, оригинально, свежо, ярко
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Ирина
Анжела, спасибо Вам….
Я переживала, что жарко и будет тяжело ходить.
Но Вы все организовали на высшем уровне!
Спасибо еще раз! Тьт
Анжела, спасибо Вам….
Анжела, спасибо Вам….
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А
Огромное СПАСИБО Анжеле за увлекательный рассказ! Человек, любящий свой город, на протяжении 3-х часов делился интересными фактами, историей и нюансами жизни в Венеции. При нашей встрече было ветрено и дождливо.
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2 смотровые площадки из 3-х были закрыты, однако на Сан Марко мы без очереди взобрались на колокольню и, о чудо, тучи рассеялись, выглянуло солнце и над лагуной улыбнулась радуга. И зрелищно, и информативно! Анжела привела в старейшее кафе на площади, мы выпили аперитив al banco. Она посоветовала трактир для ужина: очень колоритно и экономично! Зная программу нашего следующего для, Анжела на завтра узнавала, про наши дела, не испортила ли что-то погода…. Конечно, нет! Даже в ливень и ураган Венеция прекрасна!!! Нам повезло с Анжелой: и профессиональные, и личностные качества вызывают восхищение и уважение! Так приятно и трогательного встретить грамотного, неравнодушного человека,"болеющего" своим городом и переживающего за то, чтобы каждый гость чувствовал себя комфортно!

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