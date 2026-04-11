9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Приглашаю прогуляться по смотровым площадкам Венеции и взглянуть на нее с необычного, захватывающего дух ракурса.
Вы сделаете великолепные панорамные снимки, узнаете городские легенды, чудесно проведете время и полюбите Венецию еще сильнее.
Вы сделаете великолепные панорамные снимки, узнаете городские легенды, чудесно проведете время и полюбите Венецию еще сильнее.
Описание экскурсии
Потрясающие виды
Удивительно, но факт: большинство путешественников не знают, что полюбоваться Венецией можно не только с площадей и воды, но и с крыш и смотровых площадок. Я проведу вас по лучшим из них! Вы получите невероятное удовольствие, созерцая с высоты старинные купола и колокольни, оранжевые черепичные крыши и водную рябь каналов. Я постараюсь не перегружать вас серьезной исторической информацией и сделаю акцент на занимательных деталях и городских легендах. В программе экскурсии три смотровые площадки:
- Скала Контарини ди Боволо — на смотровую площадку чудесного дворца мы попадем по ажурной винтовой лестнице, построенной во времена правления одного из самых влиятельных дожей Венеции Андреа Контарини. Вас удивят необычные, направленные против часовой стрелки, ступени в форме трапеции.
- Колокольня Святого Марка — мы увидим изумительную панораму города с высоты одного из главных ее символов. Вы поразитесь необыкновенной архитектурной красоте Венеции, обрамленной чудесными каналами, мостами и набережными.
По вашему желанию, мы можем посетить также Колокольню Сан Джорджио Маджиоре и Башню с часами.
Организационные детали
- Входные билеты не включены в стоимость: Скала Контарини ди Боволо — €8 (дети до 12 лет бесплатно), Колокольня Святого Марка — €10, Башня с часами (по желанию) — €15, Колокольня Сан Джорджио Маджиоре (по желанию) — €7, купол Базилики Мадонна делла Салуте — €12. Для каждой экскурсии составляется индивидуальная программа по Вашим желаниям и запросам, обсуждение которых происходит до бронирования экскурсии или сразу же после.
- В течение прогулки вы можете продегустировать вкусный кофе, необычное мороженое или местные аперитивы — венецианский спритц, беллини или россини
- Завершить экскурсию можно на знаменитой террасе отеля «Даниеле», откуда открывается изумительный вид на вечернюю Венецию (обязательно бронировать заранее)
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Обсуждаем в мессенджере ппосле бронирования экскурсии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анжела — ваш гид в Венеции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 1312 туристов
Я могу рассказывать о Венеции часами, с нежностью и любовью. Меня увлекает все в этом замечательном городе: его строение, существование в непростых условиях угрозы наводнения, характер и традиции венецианцев. Я готова показать самые красивые, интересные и потаенные места. Приезжайте в Венецию — и я помогу вам влюбиться в нее навсегда!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 27 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Дата посещения: 10 апр 2026
Наша семья гуляла по крышам вместе с Анжелой в апреле. Очень положительные впечатления от экскурсии и экскурсовода. Сразу установился контакт, много интересных деталей, разнообразные локации, «секретные места» и много положительных эмоций. Понравилось смотреть на Венецию с высоты. Огромное спасибо! ❤️
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Нам очень понравилась экскурсия «По крышам Венеции»!! Бывав неоднократно в Венеции, на этой экскурсии открыли для себя с помощью Анжелы совершенно новые интересные места. Так же Анжела рассказала нам много новых фактов и исторических событий, связанных с Венецией! Однозначно рекомендуем это путешествие по крышам Венеции!! Огромное спасибо Анжеле за прекрасно проведенный день!
+2
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Спасибо Анжеле за увлекательное путешествие по Венеции. Спокойно, интересно, насыщенно, красиво!
Много интересных фактов из прошлого, так же коснулись темы, как и чем живут веницианцы сейчас!
Рекоммендую 👍
Много интересных фактов из прошлого, так же коснулись темы, как и чем живут веницианцы сейчас!
Рекоммендую 👍
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Я в восторге от экскурсии "По крышам Венеции", которую провела Анжела! Очень необычно, оригинально, свежо, ярко 👏 Особенно впечатлили виды с террасы Немецкого подворья. А самая запоминающаяся часть экскурсии - посещение часовой башни Сан-Марко. Очень рекомендую и саму экскурсию, и экскурсовода.
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Анжела, спасибо Вам….
Я переживала, что жарко и будет тяжело ходить.
Но Вы все организовали на высшем уровне!
Спасибо еще раз! Тьт
Я переживала, что жарко и будет тяжело ходить.
Но Вы все организовали на высшем уровне!
Спасибо еще раз! Тьт
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А
Огромное СПАСИБО Анжеле за увлекательный рассказ! Человек, любящий свой город, на протяжении 3-х часов делился интересными фактами, историей и нюансами жизни в Венеции. При нашей встрече было ветрено и дождливо.
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