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История «Честных куртизанок» Венеции

Венецианские куртизанки (по-нашему эскорт-модели, с той разницей, что они были еще и прекрасно образованы) были не просто представительницами свободной профессии, это был настоящий институт (так и хочется написать благородных девиц), созданный Венецианской республикой еще в XVI веке для привлечения в город не только купцов, но и богатых господ со всего света. Это то время, когда политические конкуренты уже выставили Венецию с рынка восточной торговли, но венецианцы не унывали — не хотите больше покупать у нас перец и шелк? Ничего, у нас есть товар побойчей, тоже с перчиком, приезжайте — не пожалеете. И вот так венецианские дамы полусвета грудью встали на защиту национальных интересов и, платя немалые налоги, пополняли казну звонкой монетой.

А в XVIII столетии Венеция уже держала рейтинг мировой столицы развлечений, и Карнавал, который у остальных длится всего-то неделю, здесь бушевал аж полгода. Казино и нескончаемые балы, пикантные заведения и шоколадные кафе, где, скрывшись за маской, можно было сохранить инкогнито в самых отчаянных приключениях. Я покажу вам эти исторические районы красных фонарей, мосты, где собирались жрицы любви, как здесь их всегда уважительно называли — «честные женщины». И, конечно, дом первой и главной, ставшей лицом и символом Венецианской республики XVI века, прославленной Вероники Франко — героини фильма «Честная куртизанка». А также монастыри, где тоже не стеснялись, а веселились до упаду, так что даже видавший виды Казанова был сражен и написал, что вечера здесь проходили веселее, чем в портовых тавернах. Маршрут проходит по трем районам — Сан Марко, Сан Поло, Кастелло. В общем вдохнем эротики… хоть и изрядно выветрившейся.

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