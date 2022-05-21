Полцарства за любовь - куртизанки Венеции на страже интересов государства

Это веселая прогулка (слегка 18+) для людей с юмором проходит по местам эротической славы города Любви и Смерти

Это веселая прогулка (слегка 18+) для людей с юмором проходит по местам эротической славы города Любви и Смерти.

Правда, вся слава в историческом прошлом, и сейчас это город туристической коммерции, а вот раньше…
Полцарства за любовь - куртизанки Венеции на страже интересов государства
Полцарства за любовь - куртизанки Венеции на страже интересов государства
Полцарства за любовь - куртизанки Венеции на страже интересов государства
Полцарства за любовь - куртизанки Венеции на страже интересов государства
Полцарства за любовь - куртизанки Венеции на страже интересов государства
Полцарства за любовь - куртизанки Венеции на страже интересов государства

Что вас ожидает 🤩

  • Сан Марко
  • Сан Поло
  • Кастелло

Что вас ожидает:

История «Честных куртизанок» Венеции

Венецианские куртизанки (по-нашему эскорт-модели, с той разницей, что они были еще и прекрасно образованы) были не просто представительницами свободной профессии, это был настоящий институт (так и хочется написать благородных девиц), созданный Венецианской республикой еще в XVI веке для привлечения в город не только купцов, но и богатых господ со всего света. Это то время, когда политические конкуренты уже выставили Венецию с рынка восточной торговли, но венецианцы не унывали — не хотите больше покупать у нас перец и шелк? Ничего, у нас есть товар побойчей, тоже с перчиком, приезжайте — не пожалеете. И вот так венецианские дамы полусвета грудью встали на защиту национальных интересов и, платя немалые налоги, пополняли казну звонкой монетой.
А в XVIII столетии Венеция уже держала рейтинг мировой столицы развлечений, и Карнавал, который у остальных длится всего-то неделю, здесь бушевал аж полгода. Казино и нескончаемые балы, пикантные заведения и шоколадные кафе, где, скрывшись за маской, можно было сохранить инкогнито в самых отчаянных приключениях. Я покажу вам эти исторические районы красных фонарей, мосты, где собирались жрицы любви, как здесь их всегда уважительно называли — «честные женщины». И, конечно, дом первой и главной, ставшей лицом и символом Венецианской республики XVI века, прославленной Вероники Франко — героини фильма «Честная куртизанка». А также монастыри, где тоже не стеснялись, а веселились до упаду, так что даже видавший виды Казанова был сражен и написал, что вечера здесь проходили веселее, чем в портовых тавернах. Маршрут проходит по трем районам — Сан Марко, Сан Поло, Кастелло. В общем вдохнем эротики… хоть и изрядно выветрившейся.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.)
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности с туристом
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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