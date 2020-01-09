2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Венеция и женщины: от куртизанок до королев

Открыть новые стороны романтичного города и узнать, как венецианки повлияли на историю Европы

Marco
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Marco – ваш гид
Когда мы говорим о женщине, мы автоматически говорим о Венеции.

О жительницах моего любимого города можно рассказывать бесконечно.

Королевы и жёны матросов, элитные куртизанки и феминистки, учёные, поэтессы и монахини — в столице моря жили самые необычные женщины европейского континента.

Вы выясните, как менялась жизнь венецианок на протяжении веков, и поймёте, почему в 18 столетии город каналов был похож на современный Лас-Вегас.
179 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 14 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 15 человек
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Венеция и женщины: от куртизанок до королев
Венеция и женщины: от куртизанок до королев

Что вас ожидает

Прогулка по следам венецианок
Мы встретимся на площади Сан-Марко — в сердце Венеции. После, гуляя по узким улочкам и тихим кварталам, вы изучите жизнь горожанок из прошлого. Вас ждёт остановка у подножья моста Риальто, где находился дом женщины, первой в мире получившей высшее образование. Вы заглянете в жилище Казановы и услышите о его похождениях, увидите оперный театр Ла Фениче, в «биографии» которого нашлось место и дамам. Ещё вы полюбуетесь дворцом, где жила знаменитая Дездемона, и узнаете всё о его остальных обитательницах.

Пикантная история города
Куртизанство — важная страница в судьбе Венеции. Я расскажу, что вынуждало 12 тысяч горожанок продавать любовь, и чем «честные куртизанки» отличались от своих коллег низшего ранга. Нравы древней Венеции далеки от пуританского настроя её современных жителей — мой рассказ поможет вам понять, как и почему изменились взгляды итальянок.

Рассказы о знаменитых жительницах Венеции (и не только)
Знаете ли вы что-нибудь о Катерине Корнаро? Я познакомлю вас с этой девушкой, которая в 14 лет переломила историю Кипра и Венецианской республики. Вы услышите о судьбе женщины, которую можно назвать Леди Гагой из прошлого, о жизни первой феминистки города. Об отношениях венецианок с русскими аристократами и французскими королями, о том, почему городской ресторан носит название «Русский скандал» — всё об известных женщинах, изменивших историю города на воде.

Кроме того, мы поговорим о модных экспериментах итальянок прошлых столетий, обсудим их обычаи и посплетничаем о жизни венецианок настоящего. За 2 часа экскурсии вы поймёте, почему мы, уроженцы города, тоскуем по Венеции, которой больше нет.

Кому подойдёт экскурсия

Путешественникам, которые уже знакомы с главными достопримечательностями города.

Венеция и женщины: от куртизанок до королев
Венеция и женщины: от куртизанок до королев
Венеция и женщины: от куртизанок до королев
Венеция и женщины: от куртизанок до королев
Венеция и женщины: от куртизанок до королев

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Marco
Marco
Меня зовут Марко. Я являюсь единственным русскоговорящим венецианцем, который работает экскурсоводом с русскими туристами в Венеции. Благодаря своим огромным познаниям и профессиональной подготовке могу продумать план прогулки, который будет соответствовать вашим требованиям. Я люблю свой город и глубоко изучил его историю, архитектуру, искусство, традиции и особенности в каждой области.
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

9 января 2020
Несколько запоздалый отзыв, но тем не менее хотим поблагодарить Марко за приятно и интересно проведенное время. Марко учел интересы всех (очень разных) участников нашей маленькой группы, провел интересным маршрутом, но вдали от толпы. Очень эрудированный, хороший рассказчик и замечательно владеет русским языком.
4 марта 2019
Венеция глазами коренного венецианца! Это правда. Удивительный рассказ удивительного человека, который не просто знает город, а имеет личные ассоциации с каждым камнем. Спасибо!

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