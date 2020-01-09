2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Прогулка по следам венецианок

Мы встретимся на площади Сан-Марко — в сердце Венеции. После, гуляя по узким улочкам и тихим кварталам, вы изучите жизнь горожанок из прошлого. Вас ждёт остановка у подножья моста Риальто, где находился дом женщины, первой в мире получившей высшее образование. Вы заглянете в жилище Казановы и услышите о его похождениях, увидите оперный театр Ла Фениче, в «биографии» которого нашлось место и дамам. Ещё вы полюбуетесь дворцом, где жила знаменитая Дездемона, и узнаете всё о его остальных обитательницах.

Пикантная история города

Куртизанство — важная страница в судьбе Венеции. Я расскажу, что вынуждало 12 тысяч горожанок продавать любовь, и чем «честные куртизанки» отличались от своих коллег низшего ранга. Нравы древней Венеции далеки от пуританского настроя её современных жителей — мой рассказ поможет вам понять, как и почему изменились взгляды итальянок.

Рассказы о знаменитых жительницах Венеции (и не только)

Знаете ли вы что-нибудь о Катерине Корнаро? Я познакомлю вас с этой девушкой, которая в 14 лет переломила историю Кипра и Венецианской республики. Вы услышите о судьбе женщины, которую можно назвать Леди Гагой из прошлого, о жизни первой феминистки города. Об отношениях венецианок с русскими аристократами и французскими королями, о том, почему городской ресторан носит название «Русский скандал» — всё об известных женщинах, изменивших историю города на воде.

Кроме того, мы поговорим о модных экспериментах итальянок прошлых столетий, обсудим их обычаи и посплетничаем о жизни венецианок настоящего. За 2 часа экскурсии вы поймёте, почему мы, уроженцы города, тоскуем по Венеции, которой больше нет.

Кому подойдёт экскурсия

Путешественникам, которые уже знакомы с главными достопримечательностями города.