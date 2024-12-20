Индивидуальная
до 1 чел.
Классическая Венеция: Базилика Святого Марка
Начало: В любом удобном для вас месте в центре города
Сегодня в 13:00
6 апр в 10:00
€189 за экскурсию
Индивидуальная
до 5 чел.
Полцарства за любовь - куртизанки Венеции на страже интересов государства
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности с туристом
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
€120 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 1 чел.
Венеция для путешественников с детьми
Начало: В любом удобном для вас месте
Сегодня в 13:00
6 апр в 10:00
€199 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ВВалерия20 декабря 2024Это была прекрасная, запоминающаяся, очень насыщенная экскурсия, впечатления от которой не смогла испортить даже плохая погода! Гид Светлана очень профессиональнл,
Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «Квартал Кастелло»
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Сколько стоит экскурсия по Венеции в апреле 2025
Сейчас в Венеции в категории "Квартал Кастелло" можно забронировать 3 экскурсии от 120 до 199. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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