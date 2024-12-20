Квартал Кастелло – экскурсии в Венеции

Найдено 3 экскурсии в категории «Квартал Кастелло» в Венеции на русском языке, цены от €120. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Классическая Венеция: Базилика Святого Марка
Пешая
3 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 1 чел.
Классическая Венеция: Базилика Святого Марка
Начало: В любом удобном для вас месте в центре города
Сегодня в 13:00
6 апр в 10:00
€189 за экскурсию
Полцарства за любовь - куртизанки Венеции на страже интересов государства
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Полцарства за любовь - куртизанки Венеции на страже интересов государства
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности с туристом
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
€120 за всё до 5 чел.
Венеция для путешественников с детьми
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 1 чел.
Венеция для путешественников с детьми
Начало: В любом удобном для вас месте
Сегодня в 13:00
6 апр в 10:00
€199 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Валерия
    20 декабря 2024
    Классическая Венеция: Базилика Святого Марка
    Это была прекрасная, запоминающаяся, очень насыщенная экскурсия, впечатления от которой не смогла испортить даже плохая погода! Гид Светлана очень профессиональнл,
    читать дальше

    интересно и захватывающе рассказывала об истории, традициях, особенностях, отвечала на все наши вопросы. Эта экскурсия влюбила нас в Венецию, очень рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «Квартал Кастелло»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Венеции
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Классическая Венеция: Базилика Святого Марка
  2. Полцарства за любовь - куртизанки Венеции на страже интересов государства
  3. Венеция для путешественников с детьми
Какие места ещё посмотреть в Венеции
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Дворец Дожей
  2. Мост Риальто
  3. Самое главное
  4. Сан-Марко
  5. Мост Вздохов
  6. Гранд-канал
  7. Собор Святого Марка
  8. Площадь Сан-Марко
  9. Рынок Риальто
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Венеции в апреле 2025
Сейчас в Венеции в категории "Квартал Кастелло" можно забронировать 3 экскурсии от 120 до 199. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Венеции (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Квартал Кастелло», 1 ⭐ отзыв, цены от €120. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь