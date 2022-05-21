Что вас ожидает:

Классический маршрут

Я разделяю ваш энтузиазм и понимаю ваше нетерпение увидеть все и сразу — будем стараться по максимуму эту задачу выполнить, и все, не все, конечно, но все самое главное и интересное в Венеции вы увидите на нашей обзорной экскурсии. Она проходит по классическому маршруту — главная площадь Сан Марко, кафедральный собор, Колокольня Сан Марко, Часовая Башня, Прокурации, Дворец Дожей, мост Вздохов, Библиотека Сансовино, церковь Салюте.

Затем, оставив главную площадь, мы пройдем по запутанному лабиринту узких улиц. За время нашей прогулки мы увидим главные соборы — усыпальницу венецианских дожей собор Санти Джованни и Паоло прославленного Кондотьера — конную статую работы Андреа Вероккьо, учителя Леонардо да Винчи. Изящную, как шкатулка для драгоценностей, церковь Святой Марии Чудотворной, посмотрим также палаццо Ван Аксель — место съемок многих фильмов.

Вдохновляющая архитектура

Пройдем под романтической Аркой Рая XIV века, увидим дом, где жил Отелло, венецианский мавр, а также дом «почетной», как ее называли в XVI веке, придворной дамы Вероники Франко, героини фильма «Честная куртизанка». Заглянем во дворы квартала «Мильон», где находится родовое палаццо венецианского купца XIII века Марко Поло. Выйдем к мосту Риальто, могучей аркой соединившему два берега Большого Канала.

Остановимся у атлетически сложенного «Горбуна» Риальто, а также у дома последнего дожа Венеции. Я покажу вам географический центр города, а также легкую и ажурную Лестницу-Улитку в одном из дворов, и завершим мы наш тур встречей с прекрасным — вы увидите главный оперный театр, прославленную «Фениче». А чтобы полюбоваться внутренним убранством венецианских храмов, можем по вашему желанию зайти в церкви Сан Дзакария, Санта Мария Формоза, Сан Сальвадор, Санто Стефано, Сан Джулиан, Сан Мойзе, Мираколи… много, много, что есть посмотреть. До встречи!

Важная информация: