Образы Венеции - увидеть всё то, ради чего вы сюда приехали

Обзорная пешеходная экскурсия по главным достопримечательностям Венеции

Обзорная пешеходная экскурсия по главным достопримечательностям Венеции.

Для детей и взрослых.

Эти виды Венеции, знакомые с детства — каналы, мосты, собор Сан Марко, Дворец Дожей, Мост Вздохов, площадь с голубями — всё это вы уже видели и не раз в фильмах, на фотографиях и картинах.

А теперь вы приехали, чтобы всё это увидеть воочию, прикоснуться рукой к шершавому камню вековых колонн и сказать себе: «я в Венеции… не верю».
Образы Венеции - увидеть всё то, ради чего вы сюда приехали
Образы Венеции - увидеть всё то, ради чего вы сюда приехали
Образы Венеции - увидеть всё то, ради чего вы сюда приехали
Образы Венеции - увидеть всё то, ради чего вы сюда приехали
Образы Венеции - увидеть всё то, ради чего вы сюда приехали
Образы Венеции - увидеть всё то, ради чего вы сюда приехали

Что вас ожидает 🤩

  • Площадь Сан Марко
  • Кафедральный собор Сан Марко
  • Колокольня Сан Марко
  • Часовая Башня
  • Прокурации
  • Дворец Дожей
  • Мост Вздохов
  • Библиотека Сансовино
  • Церковь Салюте
  • Собор Санти Джованни и Паоло прославленного Кондотьера
  • Конную статую работы Андреа Вероккьо
  • Арка Рая
  • Квартал «Мильон»
  • Географический центр города
  • Лестница-Улитка
  • Театр «Фениче»

Что вас ожидает:

Классический маршрут

Я разделяю ваш энтузиазм и понимаю ваше нетерпение увидеть все и сразу — будем стараться по максимуму эту задачу выполнить, и все, не все, конечно, но все самое главное и интересное в Венеции вы увидите на нашей обзорной экскурсии. Она проходит по классическому маршруту — главная площадь Сан Марко, кафедральный собор, Колокольня Сан Марко, Часовая Башня, Прокурации, Дворец Дожей, мост Вздохов, Библиотека Сансовино, церковь Салюте.
Затем, оставив главную площадь, мы пройдем по запутанному лабиринту узких улиц. За время нашей прогулки мы увидим главные соборы — усыпальницу венецианских дожей собор Санти Джованни и Паоло прославленного Кондотьера — конную статую работы Андреа Вероккьо, учителя Леонардо да Винчи. Изящную, как шкатулка для драгоценностей, церковь Святой Марии Чудотворной, посмотрим также палаццо Ван Аксель — место съемок многих фильмов.

Вдохновляющая архитектура

Пройдем под романтической Аркой Рая XIV века, увидим дом, где жил Отелло, венецианский мавр, а также дом «почетной», как ее называли в XVI веке, придворной дамы Вероники Франко, героини фильма «Честная куртизанка». Заглянем во дворы квартала «Мильон», где находится родовое палаццо венецианского купца XIII века Марко Поло. Выйдем к мосту Риальто, могучей аркой соединившему два берега Большого Канала.
Остановимся у атлетически сложенного «Горбуна» Риальто, а также у дома последнего дожа Венеции. Я покажу вам географический центр города, а также легкую и ажурную Лестницу-Улитку в одном из дворов, и завершим мы наш тур встречей с прекрасным — вы увидите главный оперный театр, прославленную «Фениче». А чтобы полюбоваться внутренним убранством венецианских храмов, можем по вашему желанию зайти в церкви Сан Дзакария, Санта Мария Формоза, Сан Сальвадор, Санто Стефано, Сан Джулиан, Сан Мойзе, Мираколи… много, много, что есть посмотреть. До встречи!

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.)
  • Входные билеты (по желанию)
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности с туристом
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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