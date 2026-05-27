На старинном пирсе между каналом Галеацце и Дарсена-Гранде возвышается тёмный силуэт подводной лодки «Энрико Дандоло», названной в честь венецианского дожа. Хотите в неё заглянуть? Потрогать пульты управления и перископы. Исследовать кубрики матросов и каюту офицера, камбуз и гальюн. Отыскать торпедный отсек и узнать, как хранятся снаряды. Так почему вы ещё на суше?
Описание экскурсии
Субмарина «Энрико Дандоло» длиной 46 м и шириной почти 5 м является одной из первых четырёх подводных лодок класса «Тоти», разработанных во время холодной войны. Бесшумные, маневренные и быстрые, эти подводные лодки были оснащены передовыми технологиями, которые, к счастью, никогда не использовались в наступательных целях.
Вы осмотрите
- Центральный пост — «мозг» лодки, где находятся пульты управления, перископы, системы навигации и связи. Почти всё можно трогать руками
- Жилые отсеки: кубрики матросов, каюту офицера, камбуз, гальюн (туалет), зону отдыха
- Торпедный отсек — носовую часть, где хранятся и заряжаются торпеды
- Энергетический отсек — место расположения дизель-электрических установок
- Аккумуляторный отсек с мощными батареями
Вы узнаете:
- правда ли, что подводные лодки изобрёл Леонардо да Винчи
- как дизель-электрическая субмарина класса «Тоти», построенная в 1960-х годах, попала в музей Венеции
- как проходят две недели на борту
И многое другое!
Организационные детали
- Перед подтверждением бронирования я проверяю, есть ли места для посещения, и сообщаю точное время, когда нас пустят. Необходимо пересечь военную зону карабинеров, поэтому время посещения зависит от них
- Дополнительно оплачивается входной билет — €27 за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле Museo Navale
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кристина — ваш гид в Венеции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Провела экскурсии для 970 туристов
Я гид-экскурсовод с лицензией по Венеции и островам лагуны. Окончила университет по архитектуре в Италии. Помогу вам открыть красоту и неповторимость Республики Святого Марка. Провожу обзорные экскурсии по Венеции, подробно знакомлю с музеями и дворцами, организую поездки на острова Мурано и Бурано.
