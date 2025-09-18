Что вас ожидает

Площадь Сан-Марко — сердце Венеции с величественным собором и колокольней. Это идеальное место для классических и романтичных снимков.

Гранд-канал — здесь особенно хорошо удаются кадры с атмосферой старинного города на фоне исторических зданий. Можно сделать уникальные фотографии с прогулкой на гондоле.

Мост Риальто — один из самых известных и узнаваемых мостов Венеции, с которого открывается великолепный вид на канал и окрестные здания.

Мост Вздохов — крытый мост, с которого осуждённые преступники бросали последний взгляд на прекрасный город. Венецианская примета гласит, что влюблённые, поцеловавшиеся здесь на закате, всегда будут верны друг другу. Сделанные на этом месте снимки выглядят мистически.

Дворец дожей — одна из главных достопримечательностей города. Кадры на фоне этого готического шедевра всегда элегантны и изысканны.

Организационные детали

Я снимаю на Canon Mark IV c профессиональными объективами.

В течение двух недель после фотосессии вы получите ссылку на скачивание 150 фотографий с цветокоррекцией (снимки будут обработаны для улучшения цвета и контрастности, чтобы выглядеть более ярко и привлекательно), а также 15 фотографий с ретушью кожи.

Прогулка на гондоле (при желании) оплачивается дополнительно.