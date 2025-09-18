Венеция предлагает уникальную возможность запечатлеть её красоту на фото.
Прогулка по знаковым местам, таким как площадь Сан-Марко и мост Риальто, позволит создать незабываемые снимки. Гранд-канал и мост Вздохов добавят атмосферности, а дворец дожей придаст кадрам элегантность. Участники получат 150 обработанных фотографий и 15 с ретушью. Это шанс сохранить воспоминания о путешествии в одном из самых романтичных городов мира
5 причин купить эту прогулку с фотографом
- 📸 Профессиональная фотосессия
- 🏛 Исторические достопримечательности
- 🌉 Уникальные виды на мосты
- 🚤 Возможность прогулки на гондоле
- 💑 Идеально для влюблённых пар
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Что можно увидеть
- Площадь Сан-Марко
- Гранд-канал
- Мост Риальто
- Мост Вздохов
- Дворец дожей
Описание фото-прогулки
Что вас ожидает
Площадь Сан-Марко — сердце Венеции с величественным собором и колокольней. Это идеальное место для классических и романтичных снимков.
Гранд-канал — здесь особенно хорошо удаются кадры с атмосферой старинного города на фоне исторических зданий. Можно сделать уникальные фотографии с прогулкой на гондоле.
Мост Риальто — один из самых известных и узнаваемых мостов Венеции, с которого открывается великолепный вид на канал и окрестные здания.
Мост Вздохов — крытый мост, с которого осуждённые преступники бросали последний взгляд на прекрасный город. Венецианская примета гласит, что влюблённые, поцеловавшиеся здесь на закате, всегда будут верны друг другу. Сделанные на этом месте снимки выглядят мистически.
Дворец дожей — одна из главных достопримечательностей города. Кадры на фоне этого готического шедевра всегда элегантны и изысканны.
Организационные детали
Я снимаю на Canon Mark IV c профессиональными объективами.
В течение двух недель после фотосессии вы получите ссылку на скачивание 150 фотографий с цветокоррекцией (снимки будут обработаны для улучшения цвета и контрастности, чтобы выглядеть более ярко и привлекательно), а также 15 фотографий с ретушью кожи.
Прогулка на гондоле (при желании) оплачивается дополнительно.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Юлия — ваша команда гидов в Венеции
Провели экскурсии для 25 туристов
Привет! Меня зовут Юлия. Я фотограф, работающий в Италии, в частности, в великолепной Венеции. Моя страсть — создавать красивые и запоминающиеся изображения, которые передают атмосферу и уникальность этого волшебного города. Если вы ищете профессиональные фотографии для себя, своей семьи или свадьбы, я здесь, чтобы помочь! Буду рада познакомиться с Вами и обсудить все детали фотосессии!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Анна
18 сен 2025
Хочу сказать большое спасибо Юлии, за чудесную фотосессию, за прогулку и массу впечатлений)) сфотографировались в самых красивых местах, фото получились супер, точно рекомендую🔥
П
Павел
22 июл 2025
Делали фотосессию в Венеции, это был один из самых ярких моментов нашей поездки. Город сам по себе впечатляющий, но с хорошим фотографом всё становится ещё круче. Нас провели по красивым
Входит в следующие категории Венеции
