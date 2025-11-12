Венеция манит своими историческими местами и загадками.
На индивидуальной экскурсии можно пройтись по площади Сан-Марко, увидеть собор и колокольню, а также заглянуть в узкие улочки Мерчерие. Мост Риальто откроет перед вами торговое сердце города.
Путешествие по этим местам позволит понять, почему Венеция так необычно расположена и что скрывают её символы. Это возможность ощутить дух города, каким его видели гости век назад
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Площадь Сан-Марко с собором
- 🕰️ Башня с часами
- 🌉 Мост Риальто
- 🏰 Дворец дожей
- 🛤️ Узкие улочки Мерчерие
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
- Площадь Сан-Марко
- Собор Сан-Марко
- Колокольня Сан-Марко
- Башня с часами
- Дворец дожей
- Мост Риальто
- Улочки Мерчерие
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Площадь Сан-Марко — с собором и колокольней, зданиями Прокураций, башней с часами, дворцом дожей и двумя колоннами.
- Запутанные улочки Мерчерие с атмосферой прошлого.
- Мост Риальто — торговое сердце города.
Я расскажу:
- Почему именно с площади Сан-Марко гости начинали своё знакомство с городом.
- Какие символы хранит Венеция и что они означают.
- Почему она так необычно расположена и устроена.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Сан-Марко
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Венеции
Живу в Италии, регионе Венето, с 2011 года. Моё основное увлечение — это моя работа, поэтому чувствую себя счастливым человеком и очень благодарна жизни за то, что однажды случайно мне попалась в руки та самая книга о Венеции.
Входит в следующие категории Венеции
