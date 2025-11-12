Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Венеция манит своими историческими местами и загадками.



На индивидуальной экскурсии можно пройтись по площади Сан-Марко, увидеть собор и колокольню, а также заглянуть в узкие улочки Мерчерие. Мост Риальто откроет перед вами торговое сердце города.



Путешествие по этим местам позволит понять, почему Венеция так необычно расположена и что скрывают её символы. Это возможность ощутить дух города, каким его видели гости век назад