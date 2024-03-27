Венеция: групповая обзорная экскурсия + посещение базилики Сан-Марко

Погрузитесь в атмосферу Венеции с нашей групповой экскурсией. Пройдите по узким улочкам, узнайте историю города и посетите величественную базилику Сан-Марко
Венеция - город, который постепенно поглощает вода.

Экскурсия идеально подходит для тех, кто впервые в городе и хочет увидеть самое главное за короткое время. Гид проведёт вас по знаковым местам, расскажет
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об истории и культурном значении Венеции.

В завершение экскурсии вы посетите величественную базилику Сан-Марко, осмотрите её интерьер и знаменитые мозаичные полы. Погрузитесь в историю религии и искусства, познакомьтесь с символикой произведений искусства

5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Узнайте историю Венеции
  • 🌉 Прогуляйтесь по знаковым местам
  • 🕌 Посетите базилику Сан-Марко
  • 📚 Узнайте о культуре и искусстве
  • 🏛️ Осмотрите знаменитые мозаики
    • Венеция: групповая обзорная экскурсия + посещение базилики Сан-Марко
    Венеция: групповая обзорная экскурсия + посещение базилики Сан-Марко
    Венеция: групповая обзорная экскурсия + посещение базилики Сан-Марко
    Ближайшие даты:
    Время начала: 12:30

    Что можно увидеть

  • Мост босоногих
  • Церковь Фрари
  • Набережная Ка-д’Оро
  • Мост Риальто
  • Базилика Сан-Марко
  • Книжный магазин «Аква Альта»

    • Описание экскурсии

    Прогулка по городу

    Вы пройдёте с гидом узкими улочками, любуясь знаменитыми достопримечательностями Венеции. Услышите об истории города, его уникальной географии и культурном значении. Вы увидите:

    • Мост босоногих и одноименную церковь, где покоится последний венецианский дож
    • Набережную, о которой писал Бродский в эссе «Набережная неисцелимых»
    • Пантеон, типичные венецианские улочки и классический дворик
    • Защитные сооружения проекта MOSE, где услышите о высокой воде 1966 года
    • Школу Святого Иоанна Евангелиста и церковь Фрари
    • Cобор Санти-Джованни-э-Паоло и самое большое потолочное полотно
    • Кампо Санта-Маргерита, Сан-Барнаба и Сан-Поло
    • Район, где жили обнищавшие дворяне
    • Зону красных фонарей
    • Набережную Ка-д’Оро и мост Риальто
    • Легендарный книжный магазин «Аква Альта» (изнутри)

    Базилика Сан-Марко

    Вы посетите одну из самых важных и почитаемых достопримечательностей не только города, но и всего мира. Осмотрите интерьер собора и знаменитые мозаичные полы. Погрузитесь в историю религии и искусства, познакомитесь с символикой произведений искусства.

    Организационные детали

    • Дополнительно оплачиваются билеты в базилику — от 6€ до 32€/чел., в зависимости от спроса на выбранный день
    • После бронирования с вами свяжется ассистент и попросит перевести деньги за билет на PayPal, итальянский счёт или российскую карту. При оплате в рублях — плюс 30% к цене билета. Стоимость билетов в базилику при отмене экскурсии не возвращается.
    • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
    • Так как Сан-Марко — действующий собор, он может закрыться без предупреждения по независящим от нас причинам. В этом случае мы вернём вам стоимость билетов, но экскурсию провести не сможем.

    Выберите удобную дату из расписания

    Выбрать дату

    Стоимость экскурсии

    Тип билетаСтоимость
    Стандартный билет€70
    Дети до 5 летБесплатно
    Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    San Giacometto
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 2 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 2 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
    2
    4
    3
    2
    1
    Н
    27 мар 2024
    Замечательная экскурсия
    А
    10 мар 2024
    Нам с экскурсией повезло трижды:
    1. С утра был дождь и нашу экскурсию перенесли на 13.30. Дождь закончился и прогулка получилась комфортной.
    2. Мы оказались единственными участниками групповой экскурсии. Она получилась индивидуальной
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    по цене групповой.
    3. Нашим гидом была Екатерина, отличный знаток Венеции с отменным чувством юмора. Три часа пролетели незаметно.
    Прошли и нетуристическими и туристическими тропами, узнали много об истории Венеции и жизни кореннвх венецианцев. И, конечно впечатляющее окончание - Собор Сан-Марко с его неповторимым фасадом и мозаиками внутри.
    Спасибо большое!

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