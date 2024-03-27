Венеция - город, который постепенно поглощает вода.
Экскурсия идеально подходит для тех, кто впервые в городе и хочет увидеть самое главное за короткое время. Гид проведёт вас по знаковым местам, расскажет
Экскурсия идеально подходит для тех, кто впервые в городе и хочет увидеть самое главное за короткое время. Гид проведёт вас по знаковым местам, расскажет
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Ближайшие даты:
Время начала: 12:30
Что можно увидеть
Описание экскурсии
Прогулка по городу
Вы пройдёте с гидом узкими улочками, любуясь знаменитыми достопримечательностями Венеции. Услышите об истории города, его уникальной географии и культурном значении. Вы увидите:
- Мост босоногих и одноименную церковь, где покоится последний венецианский дож
- Набережную, о которой писал Бродский в эссе «Набережная неисцелимых»
- Пантеон, типичные венецианские улочки и классический дворик
- Защитные сооружения проекта MOSE, где услышите о высокой воде 1966 года
- Школу Святого Иоанна Евангелиста и церковь Фрари
- Cобор Санти-Джованни-э-Паоло и самое большое потолочное полотно
- Кампо Санта-Маргерита, Сан-Барнаба и Сан-Поло
- Район, где жили обнищавшие дворяне
- Зону красных фонарей
- Набережную Ка-д’Оро и мост Риальто
- Легендарный книжный магазин «Аква Альта» (изнутри)
Базилика Сан-Марко
Вы посетите одну из самых важных и почитаемых достопримечательностей не только города, но и всего мира. Осмотрите интерьер собора и знаменитые мозаичные полы. Погрузитесь в историю религии и искусства, познакомитесь с символикой произведений искусства.
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются билеты в базилику — от 6€ до 32€/чел., в зависимости от спроса на выбранный день
- После бронирования с вами свяжется ассистент и попросит перевести деньги за билет на PayPal, итальянский счёт или российскую карту. При оплате в рублях — плюс 30% к цене билета. Стоимость билетов в базилику при отмене экскурсии не возвращается.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Так как Сан-Марко — действующий собор, он может закрыться без предупреждения по независящим от нас причинам. В этом случае мы вернём вам стоимость билетов, но экскурсию провести не сможем.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€70
|Дети до 5 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
San Giacometto
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина — ваша команда гидов в Венеции
Провели экскурсии для 4580 туристов
Я культурный медиатор Национального фонда Италии. В туризме с 2012 г. С 2016 с коллегами ежедневно проводили групповые экскурсии для крупной туристической сети, но отказались от такого бездушного подхода вЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Нина
27 мар 2024
Замечательная экскурсия
А
Александр
10 мар 2024
Нам с экскурсией повезло трижды:
1. С утра был дождь и нашу экскурсию перенесли на 13.30. Дождь закончился и прогулка получилась комфортной.
2. Мы оказались единственными участниками групповой экскурсии. Она получилась индивидуальной
1. С утра был дождь и нашу экскурсию перенесли на 13.30. Дождь закончился и прогулка получилась комфортной.
2. Мы оказались единственными участниками групповой экскурсии. Она получилась индивидуальной
Входит в следующие категории Венеции
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