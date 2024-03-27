🌟 Узнайте историю Венеции 🌉 Прогуляйтесь по знаковым местам 🕌 Посетите базилику Сан-Марко 📚 Узнайте о культуре и искусстве 🏛️ Осмотрите знаменитые мозаики

Венеция - город, который постепенно поглощает вода.Экскурсия идеально подходит для тех, кто впервые в городе и хочет увидеть самое главное за короткое время. Гид проведёт вас по знаковым местам, расскажет

об истории и культурном значении Венеции. В завершение экскурсии вы посетите величественную базилику Сан-Марко, осмотрите её интерьер и знаменитые мозаичные полы. Погрузитесь в историю религии и искусства, познакомьтесь с символикой произведений искусства

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Описание экскурсии

Прогулка по городу

Вы пройдёте с гидом узкими улочками, любуясь знаменитыми достопримечательностями Венеции. Услышите об истории города, его уникальной географии и культурном значении. Вы увидите:

Мост босоногих и одноименную церковь, где покоится последний венецианский дож

Набережную, о которой писал Бродский в эссе «Набережная неисцелимых»

Пантеон, типичные венецианские улочки и классический дворик

Защитные сооружения проекта MOSE, где услышите о высокой воде 1966 года

Школу Святого Иоанна Евангелиста и церковь Фрари

Cобор Санти-Джованни-э-Паоло и самое большое потолочное полотно

Кампо Санта-Маргерита, Сан-Барнаба и Сан-Поло

Район, где жили обнищавшие дворяне

Зону красных фонарей

Набережную Ка-д’Оро и мост Риальто

Легендарный книжный магазин «Аква Альта» (изнутри)

Базилика Сан-Марко

Вы посетите одну из самых важных и почитаемых достопримечательностей не только города, но и всего мира. Осмотрите интерьер собора и знаменитые мозаичные полы. Погрузитесь в историю религии и искусства, познакомитесь с символикой произведений искусства.

Организационные детали