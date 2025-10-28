Мои заказы

Вдохновляющая Венеция: обзорная экскурсия

Почувствуйте магию Венеции, исследуя её знаковые места. Мост Риальто, площадь Сан-Марко и карнавальные маски - всё это ждёт вас на экскурсии
Эта индивидуальная экскурсия предлагает уникальную возможность увидеть сердце Венеции - площадь Сан-Марко с её величественной базиликой и Дворцом дожей. Прогулка по мосту Риальто подарит вам незабываемые виды на Гранд-канал. Рыбный
рынок и узкие улочки откроют вам повседневную жизнь венецианцев. В мастерской карнавальных масок вы узнаете о традициях создания масок и истории карнавала. Легенды и истории, рассказанные гидом, сделают вашу прогулку по Венеции незабываемой

5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌉 Прогулка по знаменитому мосту Риальто
  • 🏛 Величие площади Сан-Марко
  • 🎭 Посещение мастерской карнавальных масок
  • 🛍 Оживлённый Рыбный рынок
  • 🏞 Живописные узкие улочки и мостики
Ближайшие даты:
10
ноя20
ноя21
ноя22
ноя24
ноя25
ноя26
ноя
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00

Что можно увидеть

  • Площадь Сан-Марко
  • Мост Риальто
  • Рыбный рынок
  • Мастерская венецианских масок

Описание экскурсии

  • Площадь Сан-Марко — сердце Венеции и символ её былого величия — с базиликой, Дворцом дожей и колоннами святого Марка и святого Теодора
  • Мост Риальто — самый знаменитый мост через Гранд-канал, где Венеция особенно фотогенична
  • Рыбный рынок и оживлённые кварталы, где можно подсмотреть сюжеты из повседневной венецианской жизни
  • Узкие улицы и живописные мостики, за которыми открываются уютные дворы и малоизвестные каналы, полные очарования Ренессанса
  • Мастерская венецианских масок, где вы узнаете о карнавальных традициях и процессе создания масок

Организационные детали

При желании экскурсию можно дополнить прогулкой на гондоле (€90 за группу), поездкой на водном трамвае (€9,5 за чел.) или пересечением Гранд-канала на переправе — трагетто (€2 с чел.)

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерий
Валерий — ваш гид в Венеции
Провёл экскурсии для 2092 туристов
Привет всем! Меня зовут Валерий. Я живу в Венеции с 2010 года и с большим удовольствием работаю частным гидом. Обещаю приятную компанию, увлекательную беседу и занимательные рассказы о венецианских традициях, истории, вкусах и кухне.
Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Людмила
Людмила
28 окт 2025
Блеск! Шик! Восторг! 🤩👍👌Наша экскурсия-это фейерверк вкусов,эстетическое удовольствие,зачет в карму и шикарное послевкусие остается в букете полученный эмоций и все это после прогулки по Венеции вместе с искусствоведом Валерием. Очень
здорово,когда гид не только отлично знает историю и интересно передает знания, а еще просто кайфует от своей работы 👍♥️Мы словили кайф удовольствий и за это огромное,огромное спасибо Валерию
Всем от души рекомендуем проводника в мир эстетики,красоты и знаний,включайте все рецепторы и попробуйте на вкус,цвет и аромат краски жизни с Валерием и ваш день превратится в незабываемый праздник 🥳
Три грации ♥️♥️♥️

Назина
Назина
2 сен 2025
Наша группа очень сложная. С точки зрения, что нужно умудриться угодить всем, у нас маленький ребенок, подросток, пожилой человек и средний возраст. Но Валерий так рассказывал, что всем было интересно.
Строил маршрут, чтобы с коляской поменьше через толпы ходить и по мостам, хотя в Венеции, конечно, это сложно). Не было перегруженности датами и историей, всего было очень и очень в меру. Мы с ним как со старым знакомым просто гуляли по Венеции, и слушали его. Легкая подача материала. Нет ощущения, что ты на скучном уроке истории. Всё увлекательно и интересно. Мы попросили его найти для каждого наушники, чтобы в толпе было легко его слышать, это ОЧЕНЬ удобно, подтвердили экскурсию вечером поздно, он как то умудрился к 10 утра их найти. За это отдельная благодарность. В принципе всем всем рекомендую даже индивидуальные экскурсии небольшими группами проводить с наушниками.
Однозначно рекомендую Валерия и сохраню его номер!

Входит в следующие категории Венеции

