Строил маршрут, чтобы с коляской поменьше через толпы ходить и по мостам, хотя в Венеции, конечно, это сложно). Не было перегруженности датами и историей, всего было очень и очень в меру. Мы с ним как со старым знакомым просто гуляли по Венеции, и слушали его. Легкая подача материала. Нет ощущения, что ты на скучном уроке истории. Всё увлекательно и интересно. Мы попросили его найти для каждого наушники, чтобы в толпе было легко его слышать, это ОЧЕНЬ удобно, подтвердили экскурсию вечером поздно, он как то умудрился к 10 утра их найти. За это отдельная благодарность. В принципе всем всем рекомендую даже индивидуальные экскурсии небольшими группами проводить с наушниками.

Однозначно рекомендую Валерия и сохраню его номер!