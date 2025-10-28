Эта индивидуальная экскурсия предлагает уникальную возможность увидеть сердце Венеции - площадь Сан-Марко с её величественной базиликой и Дворцом дожей. Прогулка по мосту Риальто подарит вам незабываемые виды на Гранд-канал. Рыбный
5 причин купить эту экскурсию
- 🌉 Прогулка по знаменитому мосту Риальто
- 🏛 Величие площади Сан-Марко
- 🎭 Посещение мастерской карнавальных масок
- 🛍 Оживлённый Рыбный рынок
- 🏞 Живописные узкие улочки и мостики
Что можно увидеть
- Площадь Сан-Марко
- Мост Риальто
- Рыбный рынок
- Мастерская венецианских масок
Описание экскурсии
- Площадь Сан-Марко — сердце Венеции и символ её былого величия — с базиликой, Дворцом дожей и колоннами святого Марка и святого Теодора
- Мост Риальто — самый знаменитый мост через Гранд-канал, где Венеция особенно фотогенична
- Рыбный рынок и оживлённые кварталы, где можно подсмотреть сюжеты из повседневной венецианской жизни
- Узкие улицы и живописные мостики, за которыми открываются уютные дворы и малоизвестные каналы, полные очарования Ренессанса
- Мастерская венецианских масок, где вы узнаете о карнавальных традициях и процессе создания масок
Организационные детали
При желании экскурсию можно дополнить прогулкой на гондоле (€90 за группу), поездкой на водном трамвае (€9,5 за чел.) или пересечением Гранд-канала на переправе — трагетто (€2 с чел.)
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерий — ваш гид в Венеции
Провёл экскурсии для 2092 туристов
Привет всем! Меня зовут Валерий. Я живу в Венеции с 2010 года и с большим удовольствием работаю частным гидом. Обещаю приятную компанию, увлекательную беседу и занимательные рассказы о венецианских традициях, истории, вкусах и кухне.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Людмила
28 окт 2025
Блеск! Шик! Восторг! 🤩👍👌Наша экскурсия-это фейерверк вкусов,эстетическое удовольствие,зачет в карму и шикарное послевкусие остается в букете полученный эмоций и все это после прогулки по Венеции вместе с искусствоведом Валерием. Очень
Назина
2 сен 2025
Наша группа очень сложная. С точки зрения, что нужно умудриться угодить всем, у нас маленький ребенок, подросток, пожилой человек и средний возраст. Но Валерий так рассказывал, что всем было интересно.
