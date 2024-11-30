Мои заказы

Венеция беглым взглядом

Погрузитесь в атмосферу Венеции, прогуливаясь по её знаменитым местам. Узнайте город за короткое время и сделайте незабываемые фото
Эта индивидуальная экскурсия предлагает уникальную возможность быстро познакомиться с Венецией.

За полтора-два часа вы посетите знаковые места, такие как площадь Святого Марка с её архитектурными шедеврами, мост Риальто и Большой канал. Кроме того, маршрут включает менее известные, но не менее колоритные уголки города.

Это идеальный выбор для тех, кто ограничен во времени, но хочет почувствовать атмосферу «жемчужины Адриатики»
5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Посещение главных достопримечательностей
  • 📸 Возможность сделать красивые фотографии
  • ⏱️ Идеально для ограниченного времени
  • 🚶‍♂️ Пешеходный маршрут
  • 🌟 Ощущение романтики Венеции

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Венеции - с апреля по июнь и с сентября по октябрь. В это время погода комфортная, а туристов меньше. Летом (июль-август) город более загружен, но можно насладиться тёплыми вечерами. Зимой, с ноября по март, Венеция очаровывает туманами и более спокойной атмосферой, но стоит быть готовым к прохладной погоде.
Сейчас сентябрь — это идеальное время.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Что можно увидеть

  • Площадь Святого Марка
  • Мост Риальто
  • Большой канал

Описание экскурсии

Что вас ждёт? Эта пешеходная мини-экскурсия подойдет тем, кто находится в Венеции проездом или по важным делам, отнимающим значительное время, но при этом не хочет отказывать себе в возможности окунуться в романтическую атмосферу «жемчужины Адриатики» и сделать несколько красивых фотографий. Маршрут позволяет буквально за полтора-два часа посетить несколько самых главных достопримечательностей Венеции — площадь Святого Марка с её уникальным архитектурным ансамблем, мост Риальто и Большой канал. Вы также сможете увидеть ряд не слишком широко известных, но чрезвычайно колоритных уголков города.

Ежедневно с 09:00 до 17:00.

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Отзывы и рейтинг

Н
Наталья
30 ноя 2024
Благодарим за экскурсию Константина. Моему сыну 13 лет понравилось безумно, сказал, что Вы - самый лучший экскурсовод, которого он видел.
От себя большое спасибо, что я наконец-то технически поняла, как строили
Венецию.
У Константина хорошо поставленный голос, так что его прекрасно слышно и не надо перебивать, чтобы переспросить.
Спасибо за терпение, за наши глупые вопросы и за честность.
Мы были нашей семьёй с 4 детьми впервые в Венеции.
Смогли насладиться непередаваемой атмосферой. Спасибо за все советы от Константина.

Наталья, Латвия.

В
Василий
26 окт 2024
интересная экскурсия, компетентный экскурсовод

