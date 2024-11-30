Эта индивидуальная экскурсия предлагает уникальную возможность быстро познакомиться с Венецией.
За полтора-два часа вы посетите знаковые места, такие как площадь Святого Марка с её архитектурными шедеврами, мост Риальто и Большой канал. Кроме того, маршрут включает менее известные, но не менее колоритные уголки города.
Это идеальный выбор для тех, кто ограничен во времени, но хочет почувствовать атмосферу «жемчужины Адриатики»
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Посещение главных достопримечательностей
- 📸 Возможность сделать красивые фотографии
- ⏱️ Идеально для ограниченного времени
- 🚶♂️ Пешеходный маршрут
- 🌟 Ощущение романтики Венеции
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Венеции - с апреля по июнь и с сентября по октябрь. В это время погода комфортная, а туристов меньше. Летом (июль-август) город более загружен, но можно насладиться тёплыми вечерами. Зимой, с ноября по март, Венеция очаровывает туманами и более спокойной атмосферой, но стоит быть готовым к прохладной погоде.
Сейчас сентябрь — это идеальное время.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Что можно увидеть
- Площадь Святого Марка
- Мост Риальто
- Большой канал
Описание экскурсииЧто вас ждёт? Эта пешеходная мини-экскурсия подойдет тем, кто находится в Венеции проездом или по важным делам, отнимающим значительное время, но при этом не хочет отказывать себе в возможности окунуться в романтическую атмосферу «жемчужины Адриатики» и сделать несколько красивых фотографий. Маршрут позволяет буквально за полтора-два часа посетить несколько самых главных достопримечательностей Венеции — площадь Святого Марка с её уникальным архитектурным ансамблем, мост Риальто и Большой канал. Вы также сможете увидеть ряд не слишком широко известных, но чрезвычайно колоритных уголков города.
Ежедневно с 09:00 до 17:00.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Св. Марка
Завершение: Площадь Св. Марка, но возможны индивидуальные варианты по согласованию с туристами
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 09:00 до 17:00.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Н
Наталья
30 ноя 2024
Благодарим за экскурсию Константина. Моему сыну 13 лет понравилось безумно, сказал, что Вы - самый лучший экскурсовод, которого он видел.
От себя большое спасибо, что я наконец-то технически поняла, как строили
В
Василий
26 окт 2024
интересная экскурсия, компетентный экскурсовод
Входит в следующие категории Венеции
