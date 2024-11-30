Эта индивидуальная экскурсия предлагает уникальную возможность быстро познакомиться с Венецией.



За полтора-два часа вы посетите знаковые места, такие как площадь Святого Марка с её архитектурными шедеврами, мост Риальто и Большой канал. Кроме того, маршрут включает менее известные, но не менее колоритные уголки города.



Это идеальный выбор для тех, кто ограничен во времени, но хочет почувствовать атмосферу «жемчужины Адриатики»

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Венеции - с апреля по июнь и с сентября по октябрь. В это время погода комфортная, а туристов меньше. Летом (июль-август) город более загружен, но можно насладиться тёплыми вечерами. Зимой, с ноября по март, Венеция очаровывает туманами и более спокойной атмосферой, но стоит быть готовым к прохладной погоде.

Сейчас сентябрь — это идеальное время.