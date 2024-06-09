Венецию воспевали многие — от Гёте до Бродского. Вы пройдёте любимыми маршрутами именитых авторов и увидите места, увековеченные в литературе.
Я расскажу о ключевых событиях венецианской истории и нетривиальных достопримечательностях, дополняя повествование цитатами из произведений Гумилёва, Пастернака, Шекспира и других.
Я расскажу о ключевых событиях венецианской истории и нетривиальных достопримечательностях, дополняя повествование цитатами из произведений Гумилёва, Пастернака, Шекспира и других.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Вы прогуляетесь по излюбленным местам Иосифа Бродского, Джона Рёскина, Иоганна Гёте и Жорж Санд и узнаете об их венецианских впечатлениях.
- Посмотрите на «тонущий город, где твёрдый разум внезапно становится мокрым глазом» через призму поэтического восприятия.
- Осмотрите дом Дездемоны, где венецианский мавр «ей своим бесстрашием полюбился».
- Увидите первое в Европе кафе, где любили сиживать и вдохновляться знаменитые путешественники.
- Побываете на площади Сан-Марко, где «ярко львиные очи горят».
Организационные детали
- Прогулка будет интересна искушённым путешественникам и любителям нетривиальных маршрутов.
- Экскурсия пешеходная, но по желанию можно добавить прогулку на гондоле или катере и увидеть город с воды. Детали и цены уточняйте в переписке.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эля — ваш гид в Венеции
Провела экскурсии для 26 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Эля, я профессиональный гид в Венеции с искусствоведческим образованием. Работала в музеях, на выставках и биеннале. Я обожаю рассказывать о любимом городе, исследовать его историю и современность. С удовольствием поделюсь с вами своими знаниями и открытиями.Задать вопрос
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