Эля — ваш гид в Венеции

Провела экскурсии для 26 туристов

Здравствуйте! Меня зовут Эля, я профессиональный гид в Венеции с искусствоведческим образованием. Работала в музеях, на выставках и биеннале. Я обожаю рассказывать о любимом городе, исследовать его историю и современность. С удовольствием поделюсь с вами своими знаниями и открытиями.