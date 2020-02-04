28 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Экскурсия нам очень понравилась. На самом деле мы взяли 2 экскурсии: Первое знакомство с Венецией и Неизведанная Венеция, которые очень хорошо дополнили друг друга. Нам всем (включая ребенка 13ти лет) было очень интересно. Елена – замечательный гид и очень приятный человек! Она заранее связалась с нами, обсудила все детали и учла наши пожелания и возможности (мы не могли быстро ходить). В результате, экскурсия была очень интересной и отвечала всем нашим пожеланиям. Сразу видно, что Елена любит Венецию и старается передать это чувство туристам. Она очень интересно нам рассказывала и отвела в места где было меньше людей, что было важно, так как сложно насладиться Венецией, если все время ходить в толпе. Мы открыли для себя очаровательные места, куда навряд ли бы попали сами. Кроме того, Елена нам посоветовала как спланировать наши выходные в Венеции до и поле экскурсий, чтобы их дополнить . Нам практически ничего и не осталось планировать и мы превосходно провели время. Еще раз спасибо Елене за прекрасно проведенные два дня в Венеции. Очень рекомендуем ее экскурсии.