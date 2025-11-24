28 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Вы увидите главные венецианские достопримечательности: площади Сан-Марко и Сан-Поло, старинный мост Риальто, изображенный на тысячах открыток, скуолы Иоанна Евангелиста и Сан-Рокко, величественный собор Санта-Мария-Глориоза-деи-Фрари. Я расскажу историю основания города, раскрою секреты строительства дворцов и помогу полюбить Венецию на всю жизнь.

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Описание экскурсии

Великолепные соборы, площади и древний мост

Прогулка предназначена не только для тех, кто в Венеции впервые и хочет увидеть наиболее известные ее места, но откроет много нового и тем, кто уже здесь бывал. Вы погуляете по живописным улицам, ощутите необыкновенный венецианских дух, услышите интересные легенды и узнаете историю основания города на воде. Итак, в программе экскурсии:

Площадь Сан-Марко — самое сердце Венеции. Вы полюбуетесь шедеврами архитектуры и искусства, расположенными на площади, и познакомитесь с интересными фактами, которые с ними связаны

— самое сердце Венеции. Вы полюбуетесь шедеврами архитектуры и искусства, расположенными на площади, и познакомитесь с интересными фактами, которые с ними связаны Мост Риальто — мы пройдём к нему по узким средневековым улочкам. Вас впечатлит открывающийся отсюда прекрасный вид на Гранд-канал

— мы пройдём к нему по узким средневековым улочкам. Вас впечатлит открывающийся отсюда прекрасный вид на Гранд-канал Кампо Сан-Поло — самая большая площадь Венеции после Сан-Марко. Я расскажу, как переводится с итальянского слово «кампо» и почему именно здесь венецианцы прячутся от туристов

— самая большая площадь Венеции после Сан-Марко. Я расскажу, как переводится с итальянского слово «кампо» и почему именно здесь венецианцы прячутся от туристов Скуолы Иоанна Евангелиста и Сан-Рокко — вы узнаете, что такое скуола и почему их так много в Венеции

— вы узнаете, что такое скуола и почему их так много в Венеции Собор Санта-Мария-Глориоза-деи-Фрари — по праву считается вторым по красоте после базилики Сан-Марко. Вы услышите историю великолепного храма, которая насчитывает более шести столетий

В течение экскурсии вы также узнаете много любопытных фактов о гондолах, а напоследок заглянете в остерию и оцените разнообразие «чикетти» (традиционные венецианские закуски), а самые отважные смогут отведать классический венецианский аперитив «сприц».

Организационные детали

В стоимость экскурсии не включены входные билеты, напитки и еда

Экскурсия не предполагает посещение церквей и соборов. Мы можем включить их по вашему желанию, но с сохранением общей продолжительности экскурсии или за счет увеличения ее стоимости

Программу можно дополнить: