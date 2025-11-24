28 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Вы увидите главные венецианские достопримечательности: площади Сан-Марко и Сан-Поло, старинный мост Риальто, изображенный на тысячах открыток, скуолы Иоанна Евангелиста и Сан-Рокко, величественный собор Санта-Мария-Глориоза-деи-Фрари.
Я расскажу историю основания города, раскрою секреты строительства дворцов и помогу полюбить Венецию на всю жизнь.
Я расскажу историю основания города, раскрою секреты строительства дворцов и помогу полюбить Венецию на всю жизнь.
Описание экскурсии
Великолепные соборы, площади и древний мост
Прогулка предназначена не только для тех, кто в Венеции впервые и хочет увидеть наиболее известные ее места, но откроет много нового и тем, кто уже здесь бывал. Вы погуляете по живописным улицам, ощутите необыкновенный венецианских дух, услышите интересные легенды и узнаете историю основания города на воде. Итак, в программе экскурсии:
- Площадь Сан-Марко — самое сердце Венеции. Вы полюбуетесь шедеврами архитектуры и искусства, расположенными на площади, и познакомитесь с интересными фактами, которые с ними связаны
- Мост Риальто — мы пройдём к нему по узким средневековым улочкам. Вас впечатлит открывающийся отсюда прекрасный вид на Гранд-канал
- Кампо Сан-Поло — самая большая площадь Венеции после Сан-Марко. Я расскажу, как переводится с итальянского слово «кампо» и почему именно здесь венецианцы прячутся от туристов
- Скуолы Иоанна Евангелиста и Сан-Рокко — вы узнаете, что такое скуола и почему их так много в Венеции
- Собор Санта-Мария-Глориоза-деи-Фрари — по праву считается вторым по красоте после базилики Сан-Марко. Вы услышите историю великолепного храма, которая насчитывает более шести столетий
В течение экскурсии вы также узнаете много любопытных фактов о гондолах, а напоследок заглянете в остерию и оцените разнообразие «чикетти» (традиционные венецианские закуски), а самые отважные смогут отведать классический венецианский аперитив «сприц».
Организационные детали
- В стоимость экскурсии не включены входные билеты, напитки и еда
- Экскурсия не предполагает посещение церквей и соборов. Мы можем включить их по вашему желанию, но с сохранением общей продолжительности экскурсии или за счет увеличения ее стоимости
Программу можно дополнить:
- подъёмом на колокольню Сан Марко (билет — €15 за чел. + сопровождение гида — €30)
- посещением собора Сан Марко (билет — от €15 за чел. + сопровождение гида — €40)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный
|€65
|Дети до 16 лет
|€35
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 39% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Рома
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 39% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Венеции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 801 туриста
Живу в Венеции с 2014 года. Очень люблю ее архитектуру, картины, музыку, вкус и хочу поделиться своей любовью с вами
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 39 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
д
Все было замечательно, Лена под нас перестроила маршрут, показала много замечательных мест, а также подсказала несколько не совсем туристических ресторанов, в одном из которых мы поужинали. По окончании расчетного времени вместе с нами на общественной гондоле (2 евро с человека) переправилась через гран канал, где мы посетили еще один храм. Спасибо за прекрасную экскурсию!
Вам был полезен этот отзыв?
Елена очень приятный и грамотный гид.
Очень много успела нам рассказать, ответить на миллион вопросов наших детей.
Рекомендуем!
P.S. экскурсию Елена нам провела более длительную, чем заявлено! За что большое ей спасибо!
Очень много успела нам рассказать, ответить на миллион вопросов наших детей.
Рекомендуем!
P.S. экскурсию Елена нам провела более длительную, чем заявлено! За что большое ей спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
Экскурсия по Венеции с Еленой нам очень понравилась. Елена очень любит Венецию, много знает про город, историю, она очень эрудированный человек и заражает или, лучше сказать, заряжает своим интересом других.
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Очень понравилась экскурсия "Первое знакомство с Венецией с гидом Еленой. Три с половиной часа прошли на одном дыхании. Не скучали ни одной минуты. Мой ребенок 12 лет, который не любит
Вам был полезен этот отзыв?
Экскурсия нам очень понравилась. На самом деле мы взяли 2 экскурсии: Первое знакомство с Венецией и Неизведанная Венеция, которые очень хорошо дополнили друг друга. Нам всем (включая ребенка 13ти лет)
Вам был полезен этот отзыв?
L
Признательны Елене за экскурсию, за учет наших пожеланий и интересов, сразу же по ходу экскурсии. Обладает большим фактическим материалом как непосредственно по теме экскурсии, так и в других областях истории
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Венеции
Похожие экскурсии на «Завораживающее знакомство с Венецией»
Индивидуальная
до 4 чел.
Венеция 2 в 1: пешком и по воде
Прогуляться по узким улочкам Венеции, а также проплыть по каналам (с доплатой за катер)
14 авг в 09:00
15 авг в 09:00
от €190 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Венеция Бродского
Увидеть город, по которому поэт так скучал вдали, и понять, что заставляло его возвращаться
Начало: У галереи Accademia
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от €210 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Венеция и острова венецианской лагуны
Увидели город таким, что захотелось стать местным жителем
Сегодня в 13:30
13 авг в 10:00
от €220 за всё до 8 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Свидание с Венецией каждый день
Два часа, чтобы влюбиться в город: история, атмосфера и неожиданные факты от местных жителей
Начало: В районе церкви Сан-Симеон-Пикколо
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
€48 за человека
от €287 за группу