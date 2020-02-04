28 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Пройти по знаковым местам и почувствовать городскую атмосферу

Elena
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Elena – ваш гид
Вы увидите главные венецианские достопримечательности: площади Сан-Марко и Сан-Поло, старинный мост Риальто, изображенный на тысячах открыток, скуолы Иоанна Евангелиста и Сан-Рокко, величественный собор Санта-Мария-Глориоза-деи-Фрари.

Я расскажу историю основания города, раскрою секреты строительства дворцов и помогу полюбить Венецию на всю жизнь.
От 129 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча на площади Рома
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У этой экскурсии28 отзывов
4.68
Первое знакомство с Венецией
Первое знакомство с Венецией

Что вас ожидает

Великолепные соборы, площади и древний мост
Прогулка предназначена для тех, кто в Венеции впервые и хочет увидеть наиболее известные ее места. Вы погуляете по живописным улицам, ощутите необыкновенный венецианских дух, услышите интересные легенды и узнаете историю основания города на воде. Итак, в программе экскурсии:

  • Площадь Сан-Марко — самое сердце Венеции. Вы полюбуетесь шедеврами архитектуры и искусства, расположенными на площади, и познакомитесь с интересными фактами, которые с ними связаны.
  • Мост Риальто — мы пройдем к нему по узким средневековым улочкам. Вас впечатлит открывающийся отсюда прекрасный вид на Гранд-канал.
  • Кампо Сан-Поло — самая большая площадь Венеции после Сан-Марко. Я расскажу, как переводится с итальянского слово «кампо» и почему именно здесь венецианцы прячутся от туристов.
  • Скуолы Иоанна Евангелиста и Сан-Рокко — вы узнаете, что такое скуола и почему их так много в Венеции.
  • Собор Санта-Мария-Глориоза-деи-Фрари — по праву считается вторым по красоте после базилики Сан-Марко. Вы услышите историю великолепного храма, которая насчитывает более шести столетий.

В течение экскурсии вы также узнаете много любопытных фактов о гондолах, а напоследок заглянете в остерию и оцените разнообразие «чиккети» (традиционные венецианские закуски), а самые отважные смогут отведать классический венецианский аперитив «сприц».

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии не включены входные билеты, напитки и еда
  • Экскурсия не предполагает посещение церквей и соборов. Мы можем включить их по вашему желанию, но с сохранением общей продолжительности экскурсии или за счет увеличения ее стоимости.
  • Экскурсию можно дополнить посещением смотровой площадки с красивым видом на Гранд-канал. Продолжительность прогулки увеличится на полчаса, к стоимости добавляется 20 евро. Возможность посещения смотровой площадки уточняйте заранее.
Первое знакомство с Венецией
Первое знакомство с Венецией
Первое знакомство с Венецией
Первое знакомство с Венецией
Первое знакомство с Венецией

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на площади Рома.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Elena
Elena
Живу в Венеции три года. Очень люблю ее архитектуру, картины, музыку, вкус и хочу поделиться своей любовью с вами.
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28 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

4 февраля 2020
Хотим поблагодарить Елены за замечательную экскурссию по Венеции! Время пролетело быстро и не заметно,информации много,но подача была доступная и интересная! В Венецию просто влюбились, и думаем,что с Еленой встретились бы на экскурссии еще раз,очень интелегентный и приятный человек. Процветания и благополучия!
14 января 2020
Экскурсия по Венеции с Еленой нам очень понравилась. Елена очень любит Венецию, много знает про город, историю, она очень эрудированный человек и заражает или, лучше сказать, заряжает своим интересом других. Старшая дочка (16л) просила передать, что все было классно. Вместо запланированных 3 часов гуляли 4 часа, частично по вине погоды (неожиданно для нас стало холодно и пришлось возвращаться в гостиницу, чтобы переодеть замёрзших детей), частично из-за того, что наша младшая 7-летняя дочка не любит ходить быстро. Вообще, я бы посоветовала экскурсию для взрослых и для подросших (12+) детей, ребятам младше 3 часа экскурсии тяжеловато, они отвлекаются.
5 января 2020
Прекрасный гид, всем рекомендую. Первое знакомство с Венецией прошло великолепно. Огромное спасибо Елене. Получили много информации об истории города и положительных эмоций.
4 января 2020
Великолепный город, прекрасно разработанный маршрут экскурсии и довольно слабый гид. Не видно любви к городу, глаза не горят, большие паузы ,хотя информации выдается много. Вот этим и отличается обычный гид от профессионала. В случае с Еленой это хорошо выученный урок, не более того. Нам не хватило эмоций.
8 ноября 2019
С супругой в первый раз были в Венеции, Очень понравилась прогулка с Еленой, и по содержанию и по общению. Хорошо составлен маршрут для первичного знакомства с городом и его особенностями. Получили и воспользовались советами по самостоятельному изучению города.
Спасибо Елене за душевную прогулку. Павел и Татьяна.
29 октября 2019
Экскурсия была хорошая, но к сожалению не было учтено, что мы всего 6 часов в Венеции, то есть не было возможности сфотографиповаться, а вернуться на понравившееся место не было возможности
20 октября 2019
Большое спасибо Елене за проведённую экскурсию! За три с небольшим часа на удалось узнать много интересных фактов (как трагичных, так и ироничных) из истории Венеции. Мы прошли не только по самым значимым местам города, но и по узким улочкам, куда почти не заходят туристы.
На протяжении маршрута Елена рассказала, какие музеи стоит посетить и в какое время, объяснила как пользоваться общественным транспортом, порекомендовала несколько мест, где можно вкусно и недорого перекусить.
Ещё раз спасибо!
9 октября 2019
Очень понравилась экскурсия "Первое знакомство с Венецией с гидом Еленой. Три с половиной часа прошли на одном дыхании. Не скучали ни одной минуты. Мой ребенок 12 лет, который не любит много ходить и слушать был с большим интересом вовлечён Еленой в диалог, задавал вопросы и не отходил от нее ни на шаг. Было очень интересно. Мы с семьёй узнали много нового. По всем интересующим вопросам ,относительно того как провести оставшиеся дни в Венеции, в конце экскурсии получили развернутые ответы. Елена очень любит Венецию, и прививает эту любовь всем тем, кто планирует открыть для себя этот город. Рекомендую.
16 сентября 2019
Очень понравился гид и сама экскурсия. Елена очень индексный человек и рассказчик. Узнали много всего нового и интересного. Большое спасибо. Всем остались очень довольны. Время пролетело просто незаметно.
2 сентября 2019
Экскурсия нам очень понравилась. На самом деле мы взяли 2 экскурсии: Первое знакомство с Венецией и Неизведанная Венеция, которые очень хорошо дополнили друг друга. Нам всем (включая ребенка 13ти лет) было очень интересно. Елена – замечательный гид и очень приятный человек! Она заранее связалась с нами, обсудила все детали и учла наши пожелания и возможности (мы не могли быстро ходить). В результате, экскурсия была очень интересной и отвечала всем нашим пожеланиям. Сразу видно, что Елена любит Венецию и старается передать это чувство туристам. Она очень интересно нам рассказывала и отвела в места где было меньше людей, что было важно, так как сложно насладиться Венецией, если все время ходить в толпе. Мы открыли для себя очаровательные места, куда навряд ли бы попали сами. Кроме того, Елена нам посоветовала как спланировать наши выходные в Венеции до и поле экскурсий, чтобы их дополнить . Нам практически ничего и не осталось планировать и мы превосходно провели время. Еще раз спасибо Елене за прекрасно проведенные два дня в Венеции. Очень рекомендуем ее экскурсии.
Ещё 18 отзывов

Elena проводит ещё 2 экскурсии

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Неизведанная ВенецияНеизведанная ВенецияНеизведанная Венеция
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