28 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Великолепные соборы, площади и древний мост
Прогулка предназначена для тех, кто в Венеции впервые и хочет увидеть наиболее известные ее места. Вы погуляете по живописным улицам, ощутите необыкновенный венецианских дух, услышите интересные легенды и узнаете историю основания города на воде. Итак, в программе экскурсии:
В течение экскурсии вы также узнаете много любопытных фактов о гондолах, а напоследок заглянете в остерию и оцените разнообразие «чиккети» (традиционные венецианские закуски), а самые отважные смогут отведать классический венецианский аперитив «сприц».