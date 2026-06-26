Орден Тамплиеров был распущен столетия назад, но его история до сих пор хранит множество тайн. Приглашаем и вас прикоснуться к прошлому Венеции и взглянуть на город под новым углом.
Вы прогуляетесь по старинным улочкам и узнаете, как зародился орден, какую роль рыцари играли в жизни республики и какие символы скрыты в архитектуре.
Вы прогуляетесь по старинным улочкам и узнаете, как зародился орден, какую роль рыцари играли в жизни республики и какие символы скрыты в архитектуре.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Район Риальто — сердце средневековой торговли и одна из самых загадочных частей города, где скрыто множество символов и знаков.
- Район Сан-Марко — стратегический центр принятия решений, так как вокруг площади Святого Марка были сосредоточены все рычаги управления Венецианской республикой.
- Церковь Сан-Джованни-дель-Темпио (по желанию и за доплату) — раньше на этом месте находился госпиталь, которым заведовали рыцари Тамплиеров.
Вы узнаете:
- как возник орден Тамплиеров и какую роль он играл в средневековой Европе.
- почему даже спустя столетия орден окутан легендами и загадками.
- какие секреты скрыты в архитектуре города.
Организационные детали
Посещение церкви Сан-Джованни-дель-Темпио — €50 (для группы до 4 человек). Для более крупных групп стоимость обсуждается индивидуально.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Каннареджо
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Венеции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Провела экскурсии для 790 туристов
Живу в Венеции с 2014 года. Очень люблю ее архитектуру, картины, музыку, вкус и хочу поделиться своей любовью с вами
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