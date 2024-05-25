4 часа
Водная прогулка
Озеро Гарда из Вероны: незабываемое путешествие Lа Dolce Vita
Погрузитесь в атмосферу итальянской жизни с экскурсией на Озеро Гарда. Природа, катер и гастрономия ждут вас
Начало: Верона
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
€539 за всё до 3 чел.
5 часов
Водная прогулка
Озеро Изео, Монте Изола и вина Франчакорты: путешествие из Вероны
Погрузитесь в атмосферу средневековья, насладитесь неповторимыми пейзажами и вкусом изысканных вин на этой эксклюзивной экскурсии
Начало: На ж/д станции г. Ровато
10 сен в 09:30
11 сен в 09:30
от €180 за всё до 2 чел.
3.5 часа
Водная прогулка
Рафтинг на реке Адидже: по волнам истории Вероны
Погрузитесь в историю Вероны с водной глади реки Адидже, наслаждаясь архитектурными шедеврами и природными красотами с уникального ракурса
Начало: У моста Скалигеров
13 авг в 16:00
14 авг в 08:30
€299 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей25 мая 2024Всё прошло хорошо, большое спасибо.
- ККим12 февраля 2024Замечательная, неспешная и умиротворяющая экскурсия по озеру Изео с прекрасной Тианой, влюбленной в свое дело! Красивейшие места! Чудесный гид! Вкусный обед
- ССветлана15 октября 2023Анна составляла компанию для моего руководителя, которая является довольно притязательным слушателем, по её просьбе оставляю комментарии относительно её впечатлений об
- ЕЕлена9 сентября 2023Экскурсия была интересной. Тиана - интересный рассказчик, знаток истории и природы Италии, особенно великих итальянских озер.
- ССветлана4 марта 2020Провели с Анной день 28 февраля и это была отличнейшая экскурсия по озеру Гарда и окрестностям. Насладились невероятно красивой природой, а с Анной наше мини-путешествие было не только интересным и увлекательным, а ещё и полезным и информативным! Спасибо 😘
- ААлександра5 мая 2019Анна абсолютно комфортный экскурсовод, к концу экскурсии воспринимается как подруга, с которой просто путешествуешь! Интересная и легкая подача материала!
Ответы на вопросы от путешественников по Вероне в категории «Круизы однодневные»
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