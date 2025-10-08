Мои заказы

Почувствовать себя местным – экскурсии в Вероне

Найдено 5 экскурсий в категории «Почувствовать себя местным» в Вероне на русском языке, цены от €139, скидки до 5%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Блиц-экскурсия: Верона за 60 минут
Пешая
1 час
6 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Почувствуйте атмосферу Вероны за час: исторические улочки, романтика и знаменитые достопримечательности в блиц-экскурсии
Начало: Возле Арена-ди-Верона
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€139 за всё до 5 чел.
Верона от А до Я
Пешая
2 часа
238 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Погрузитесь в уникальный мир Вероны, где история и современность переплетаются в одном городе. Ваш гид раскроет секреты и легенды, недоступные обычному туристу
Начало: PIAZZA BRA, памятник VITTORIO EMMANUELE II
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€198 за всё до 10 чел.
Верона: от римлян до наших дней
Пешая
2 часа
-
5%
72 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Откройте для себя все главные достопримечательности Вероны и узнайте о жизни простых итальянцев на индивидуальной экскурсии
Начало: Площадь Бра
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€171€180 за всё до 4 чел.
Must-see-места Вероны - для эффектных кадров
Пешая
2 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Пройти по самому фотогеничному маршруту, слушая интересные факты о городе
Начало: На Piazza Bra
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€180 за всё до 6 чел.
Вкусная Верона: историко-эногастрономическая экскурсия
Пешая
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Познакомьтесь с кулинарными традициями Вероны, посетив 4 уникальных ресторана и овощную лавку в компании знающего гида
Начало: У ворот Портони-делла-Бра
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
€180 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Надежда
    8 октября 2025
    Вкусная Верона: историко-эногастрономическая экскурсия
    Хочу выразить благодарность нашему гиду Eugenio (Евгению). Это был очень необычный опыт в Вероне. Я изначально представляла экскурсию в немного
    читать дальше

    другом формате, но в реальности понравилось даже больше:)
    Евгений завел нас в несколько заведений и рассказал об особенностях веронской гастрономии, а так же провел по достопремичательностям города. Но больше всего запомнился сам Евгений - это самый необычный гид, с которым я ходила на экскурсии! Столько личных историй и рекомендаций я не слышала давно. Открытый и приятынй в общении человек, с которым хотелось бы еще прогуляться и не только узнать о городе, но и о его жизни:))

