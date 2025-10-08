читать дальше

другом формате, но в реальности понравилось даже больше:)

Евгений завел нас в несколько заведений и рассказал об особенностях веронской гастрономии, а так же провел по достопремичательностям города. Но больше всего запомнился сам Евгений - это самый необычный гид, с которым я ходила на экскурсии! Столько личных историй и рекомендаций я не слышала давно. Открытый и приятынй в общении человек, с которым хотелось бы еще прогуляться и не только узнать о городе, но и о его жизни:))