1 чел.
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Индивидуальная
2.5 часа
Вкусная Верона: погружение в мир итальянской кухни и вин
Познакомьтесь с кулинарными традициями Вероны, посетив 4 уникальных ресторана и овощную лавку в компании знающего гида
Начало: У ворот Портони-делла-Бра
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€180 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Верона и Вальполичелла: уникальная встреча с мастерами виноделия
Погрузитесь в мир итальянского виноделия, встретившись с семьей виноделов третьего поколения в живописной долине Вальполичелла
Начало: В винном магазине в Вероне
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Оперная Верона: за кулисами с Марией Каллас
Погрузитесь в мир оперы и истории Марии Каллас на индивидуальной экскурсии по Вероне. Узнайте тайны Арены-ди-Верона и посетите любимые места певицы
Начало: У амфитеатра Арена-ди-Верона
Сегодня в 16:00
Завтра в 11:00
€169 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Рафтинг на реке Адидже: по волнам истории Вероны
Погрузитесь в историю Вероны с водной глади реки Адидже, наслаждаясь архитектурными шедеврами и природными красотами с уникального ракурса
Начало: У моста Скалигеров
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
€299 за всё до 10 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Вероне в категории «Уникальный опыт»
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