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экосистемой реки и её богатым прошлым, разбудят внутреннего искателя приключений и добавят ярких красок в жизнь! Экскурсия включает посещение множества исторических достопримечательностей, таких как базилика Сан-Дзено, замок Кастельвеккьо, римская триумфальная арка Гавия и многие другие.



Водная прогулка завершится у бывшей речной таможни в районе Филиппини, всего в пяти минутах ходьбы от дома Джульетты.



Во время рафтинга обсуждаются различные аспекты жизни города, связанные с рекой - от исторического значения Адидже до современного состояния и влияния на экономику и градостроительство. Бронируйте экскурсию заранее, так как на рафты высокий спрос