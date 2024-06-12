Идея маршрута родилась из желания показать Верону с неожиданной стороны - водной глади Адидже, ключевой реки в истории города. Туристы увидят архитектурные шедевры и природные красоты под новым углом.
Познакомятся с
Познакомятся с
5 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Уникальный водный маршрут
- 🏰 Виды на исторические достопримечательности
- 🛶 Опытный инструктор и безопасность
- 📚 Интересные факты о реке и городе
- 🎣 Возможность увидеть местную фауну
Что можно увидеть
- Мост Скалигеров
- Плотина 19 века
- Больница Борго Тренто
- Базилика Сан-Дзено
- Мост Понте Скалигеров
- Замок Кастельвеккьо
- Римская триумфальная арка Гавия
- Дворцы 16 века
- Мосты Виктория и Гарибальди
- Кварталы Борго Тренто и Веронетта
- Библиотека 6 века
- Кафедральный собор
- Мост Понте Пьетра
- Мост Нави
- Дом Джульетты
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Мы встретимся у моста Скалигеров и за 15 минут доедем до места старта — порта Кьево (Chievo).
- После 5-минутного инструктажа и подготовки отправимся в путь. Нас будет сопровождать опытный инструктор, который обеспечит безопасность и комфорт на воде.
- От плотины 19 века мы проплывём мимо больницы Борго Тренто, базилики Сан-Дзено и под мостом Понте Скалигеров.
- Пройдём на рафте мимо замка Кастельвеккьо.
- Вы увидите римскую триумфальную арку Гавия, дворцы 16 века, мосты Виктория и Гарибальди, кварталы Борго Тренто и Веронетта, знаменитую библиотеку 6 века, кафедральный собор и другие достопримечательности.
- Под самым старым городским мостом Понте Пьетра вас ждут волнения реки. После успешного прохождения порогов вы увидите последний на нашем маршруте мост Нави.
- Водная прогулка завершится у бывшей речной таможни в районе Филиппини, всего в пяти минутах ходьбы от дома Джульетты.
- Во время рафтинга мы обсудим разные аспекты жизни города, связанные с рекой — от исторического значения Адидже до современного состояния и влияния на экономику и градостроительство.
Вы узнаете:
- Почему река называется Адидже и целый регион прозвали Трентино-Альто-Адидже.
- Как развивалась торговля на реке до 19 века.
- Как повлияло на город затопление Адидже в 1882 году.
- Какое отражение нашла река в поэзии Вероны.
- Какова глубина Адидже и сколько рек и мостов в Вероне.
- Какие рыбы тут водятся.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии входят услуги гида.
- Дополнительно оплачивается аренда рафта и трансфера до порта — €35/для взрослого, €20/для ребёнка.
- До порта мы доедем на автомобиле Fiat Talento или Opel Vivaro.
- Экскурсию можно посетить с марта по ноябрь.
- На рафты очень высокий спрос. Пожалуйста, бронируйте экскурсию заранее.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У моста Скалигеров
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Anna — ваш гид в Вероне
Провёл экскурсии для 2200 туристов
Официальный гид по Вероне и озеру Гарда. Член литературного общества Вероны. Дипломированный сомелье (AIS). Окончила обучающие программы по винам в терруаре Бургундии, США и Австралии. Почётный член Итальянской Ассоциации Церемониймейстеров (ANCEP). Эксперт по столовому этикету. Консультант рестораторов. Автор многочисленных публикаций об эногастрономическом туризме. Организатор винных туров и учебных программ по винным регионам Италии. Замужем за итальянцем. Мама двоих счастливых детей!Задать вопрос
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