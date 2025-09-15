Мои заказы

Необычные дома в Вероне

Найдено 7 экскурсий в категории «Необычные дома» в Вероне на русском языке, цены от €159, скидки до 15%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Квест-экскурсия «Верона для детей» с гидом-педагогом
Пешая
1 час
8 отзывов
Квест
до 5 чел.
Увлекательная квест-экскурсия по Вероне для детей с гидом-педагогом
Погрузитесь в мир загадок и приключений с детьми на улицах Вероны. Увлекательная квест-экскурсия с опытным гидом-педагогом откроет новые грани города
Начало: Недалеко от памятника Виктору Эммануилу II
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€159 за всё до 5 чел.
Делла Скала - могучие правители Вероны
Пешая
2.5 часа
-
15%
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Делла Скала - могучие правители Вероны
Узнать, почему коренные жители с гордостью называют Верону городом Скалигеров
Начало: На площади Трав
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€170€200 за всё до 4 чел.
Верона от А до Я
Пешая
2 часа
238 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Верона от А до Я: Индивидуальное путешествие по истории и культуре
Погрузитесь в уникальный мир Вероны, где история и современность переплетаются в одном городе. Ваш гид раскроет секреты и легенды, недоступные обычному туристу
Начало: PIAZZA BRA, памятник VITTORIO EMMANUELE II
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€198 за всё до 10 чел.
Верона: от римлян до наших дней
Пешая
2 часа
-
5%
72 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Верона сквозь века: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя все главные достопримечательности Вероны и узнайте о жизни простых итальянцев на индивидуальной экскурсии
Начало: Площадь Бра
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€171€180 за всё до 4 чел.
Магия вечерней Вероны
Пешая
2.5 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Магия вечерней Вероны
Прогуляться по самым таинственным местам города после заката и прикоснуться к античной истории
Начало: Недалеко от музея-лапидария Маффеи
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
€160 за всё до 4 чел.
Must-see-места Вероны - для эффектных кадров
Пешая
2 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Must-see-места Вероны - для эффектных кадров
Пройти по самому фотогеничному маршруту, слушая интересные факты о городе
Начало: На Piazza Bra
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€180 за всё до 6 чел.
Незабываемая Верона: первое знакомство
Пешая
2 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Незабываемая Верона: первое знакомство
Увидеть Античность, Средневековье, Ренессанс и Барокко на улицах современного города
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€160 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    15 сентября 2025
    Незабываемая Верона: первое знакомство
    Нонна провела нам экскурсию в Вероне 10-го сентября. Нонна потрясающий разказчик! Редко встретишь гида, который бы мог так удерживать внимание
    читать дальше

    как Нонна! Узнали много нового, прошли по таким местам и улочкам Вероны, куда точно бы не зашли самостоятельно! Рекомендую всем Нонну! Не пожалеете! Спасибо, Нонна! 👌

  • Y
    Yulia
    8 сентября 2025
    Квест-экскурсия «Верона для детей» с гидом-педагогом
    двое взрослых и двое детей 9-ти и 12-ти лет, все понравилось, дочка сказала, что наконец-таки разобралась с историческими эпохами.
  • А
    Александр
    6 сентября 2025
    Незабываемая Верона: первое знакомство
    Экскурсию нам проводил Евгений, замечательная экскурсия. Было очень познавательно и интересно!
  • Н
    Наталия
    24 августа 2025
    Незабываемая Верона: первое знакомство
    Гид Дарья смогла за 2 часа сразу влюбить нас в Верону:) по итогу вся наша группа решила обязательно вернуться в следующий раз.
  • О
    Ольга
    28 июля 2025
    Квест-экскурсия «Верона для детей» с гидом-педагогом
    Нас было два взрослых, и две девочки 5 и 15 лет. Экскурсия понравилась всем. Всё внимание Анны, конечно, было обращено
    читать дальше

    к пятилетке, чтобы она не заскучала, и та была в восторге от заданий и подарочков-сюрпризов и с удовольствием позировала для фото. Было очень жарко, к счастью мы вязли коляску. Пешком на жаре ребёнок не выдержал бы. Спасибо Анне огромное, она выкладывалась и очень старалась и у неё всё получилось.

  • А
    Анастасия
    22 июня 2025
    Квест-экскурсия «Верона для детей» с гидом-педагогом
    Прекрасная экскурсия, которая была интересна и семилетнему ребенку (что сложно), и его родителям. Ребенок остался доволен и вынес новые знания.
    Однозначно рекомендуем семьям с маленькими детьми!
  • И
    Ирина
    10 марта 2025
    Квест-экскурсия «Верона для детей» с гидом-педагогом
    Сейчас непросто найти русскоязычного гида для экскурсии по европейским городам, Анна полностью оправдала ожидания. Были с 2 детьми 8 и
    читать дальше

    12 лет, интересно было обоим, оба вынесли информацию об основных вехах истории города, архитектурных стилях. Время прошло незаметно, Анна эмоциональный рассказчик, скучно не было. Также дала советы, где продолжить прогулку по городу, воспользовались и не пожалели.

  • М
    Марина
    1 сентября 2024
    Квест-экскурсия «Верона для детей» с гидом-педагогом
    Замечательная экскурсия по Вероне с энергичной Анной.
    Несмотря на жаркий день, дети увлеченно искали аммониты, льва с крыльями, кошечек и собачек.
    читать дальше

    А через час они уже уверенно отличали классику от готики и барокко от ренессанса по деталям зданий. Экскурсия проходила в быстром темпе, но Анна успевала давать задания нашей малышне и рассказывать им истории, параллельно знакомя взрослых с обычаями веронцев и сортами винограда, вина из которых нам стоит попробовать. Время пролетело незаметно - спасибо за впечатления.

  • С
    Светлана
    5 августа 2024
    Квест-экскурсия «Верона для детей» с гидом-педагогом
    Анна прекрасный экскурсовод. Была с двумя детьми 9 лет и 12 лет. Экскурсия получилась очень увлекательная, сумела заинтересовать детей, что очень важно. Были все довольны! Спасибо!
  • Е
    Елена
    18 июля 2024
    Квест-экскурсия «Верона для детей» с гидом-педагогом
    Анна, спасибо Вам за экспресс знакомство с Вероной!
    Вы нас увлекли, заинтересовали, удивили, научили и рассмешили)
    Удивительно, но хочется вернуться ещё, хотя казалось мы осмотрели так много)
  • Т
    Татьяна
    9 мая 2024
    Квест-экскурсия «Верона для детей» с гидом-педагогом
    За полтора часа рассказать детям 8 и 17 лет и двум взрослым историю Вероны - это круто. При этом для
    читать дальше

    младшей Анна вела квест и параллельно отвечала на вопросы взрослых. Анне удавалось это делать и при этом давать ценные рекомендации о кафе).

    За полтора часа рассказать детям 8 и 17 лет и двум взрослым историю Вероны - это

Ответы на вопросы от путешественников по Вероне в категории «Необычные дома»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Вероне
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Квест-экскурсия «Верона для детей» с гидом-педагогом
  2. Делла Скала - могучие правители Вероны
  3. Верона от А до Я
  4. Верона: от римлян до наших дней
  5. Магия вечерней Вероны
Какие места ещё посмотреть в Вероне
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Дом Джульетты
Сколько стоит экскурсия по Вероне в декабре 2025
Сейчас в Вероне в категории "Необычные дома" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 159 до 198 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 339 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Экскурсии на русском языке в Вероне (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 7 экскурсий на 2025 год по теме «Необычные дома», 339 ⭐ отзывов, цены от €159. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль