Квест
до 5 чел.
Увлекательная квест-экскурсия по Вероне для детей с гидом-педагогом
Погрузитесь в мир загадок и приключений с детьми на улицах Вероны. Увлекательная квест-экскурсия с опытным гидом-педагогом откроет новые грани города
Начало: Недалеко от памятника Виктору Эммануилу II
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€159 за всё до 5 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 4 чел.
Делла Скала - могучие правители Вероны
Узнать, почему коренные жители с гордостью называют Верону городом Скалигеров
Начало: На площади Трав
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€170
€200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Верона от А до Я: Индивидуальное путешествие по истории и культуре
Погрузитесь в уникальный мир Вероны, где история и современность переплетаются в одном городе. Ваш гид раскроет секреты и легенды, недоступные обычному туристу
Начало: PIAZZA BRA, памятник VITTORIO EMMANUELE II
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€198 за всё до 10 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Верона сквозь века: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя все главные достопримечательности Вероны и узнайте о жизни простых итальянцев на индивидуальной экскурсии
Начало: Площадь Бра
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€171
€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Магия вечерней Вероны
Прогуляться по самым таинственным местам города после заката и прикоснуться к античной истории
Начало: Недалеко от музея-лапидария Маффеи
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
€160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Must-see-места Вероны - для эффектных кадров
Пройти по самому фотогеничному маршруту, слушая интересные факты о городе
Начало: На Piazza Bra
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€180 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Незабываемая Верона: первое знакомство
Увидеть Античность, Средневековье, Ренессанс и Барокко на улицах современного города
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€160 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина15 сентября 2025Нонна провела нам экскурсию в Вероне 10-го сентября. Нонна потрясающий разказчик! Редко встретишь гида, который бы мог так удерживать внимание
- YYulia8 сентября 2025двое взрослых и двое детей 9-ти и 12-ти лет, все понравилось, дочка сказала, что наконец-таки разобралась с историческими эпохами.
- ААлександр6 сентября 2025Экскурсию нам проводил Евгений, замечательная экскурсия. Было очень познавательно и интересно!
- ННаталия24 августа 2025Гид Дарья смогла за 2 часа сразу влюбить нас в Верону:) по итогу вся наша группа решила обязательно вернуться в следующий раз.
- ООльга28 июля 2025Нас было два взрослых, и две девочки 5 и 15 лет. Экскурсия понравилась всем. Всё внимание Анны, конечно, было обращено
- ААнастасия22 июня 2025Прекрасная экскурсия, которая была интересна и семилетнему ребенку (что сложно), и его родителям. Ребенок остался доволен и вынес новые знания.
Однозначно рекомендуем семьям с маленькими детьми!
- ИИрина10 марта 2025Сейчас непросто найти русскоязычного гида для экскурсии по европейским городам, Анна полностью оправдала ожидания. Были с 2 детьми 8 и
- ММарина1 сентября 2024Замечательная экскурсия по Вероне с энергичной Анной.
Несмотря на жаркий день, дети увлеченно искали аммониты, льва с крыльями, кошечек и собачек.
- ССветлана5 августа 2024Анна прекрасный экскурсовод. Была с двумя детьми 9 лет и 12 лет. Экскурсия получилась очень увлекательная, сумела заинтересовать детей, что очень важно. Были все довольны! Спасибо!
- ЕЕлена18 июля 2024Анна, спасибо Вам за экспресс знакомство с Вероной!
Вы нас увлекли, заинтересовали, удивили, научили и рассмешили)
Удивительно, но хочется вернуться ещё, хотя казалось мы осмотрели так много)
- ТТатьяна9 мая 2024За полтора часа рассказать детям 8 и 17 лет и двум взрослым историю Вероны - это круто. При этом для
