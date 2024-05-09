Квест-экскурсия «Верона для детей» с гидом-педагогом
Погрузитесь в мир загадок и приключений с детьми на улицах Вероны. Увлекательная квест-экскурсия с опытным гидом-педагогом откроет новые грани города
Приглашаются семьи с детьми на увлекательную квест-экскурсию по Вероне. Маршрут включает посещение площади Бра, арены ди Верона, дома Джульетты и других знаковых мест. Дети узнают о символах региона Венето, средневековых читать дальше
животных и древних обитателях Вероны.
Экскурсия адаптирована для детей от 5 до 12 лет и проводится опытным гидом-педагогом, который поможет юным участникам найти красоту в повседневных деталях. Завершение экскурсии - рекомендации по семейным ресторанам, где можно вкусно поесть. Бронируйте сейчас и подарите своим детям незабываемое приключение в сердце Италии
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Anna — ваш гид в Вероне
Провёл экскурсии для 2200 туристов
Официальный гид по Вероне и озеру Гарда.
Член литературного общества Вероны.
Дипломированный сомелье (AIS). Окончила обучающие программы по винам в терруаре Бургундии, США и Австралии.
Почётный член Итальянской Ассоциации Церемониймейстеров (ANCEP). Эксперт по столовому этикету. Консультант рестораторов.
Автор многочисленных публикаций об эногастрономическом туризме. Организатор винных туров и учебных программ по винным регионам Италии.
Замужем за итальянцем. Мама двоих счастливых детей!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Татьяна
9 мая 2024
За полтора часа рассказать детям 8 и 17 лет и двум взрослым историю Вероны - это круто. При этом для младшей Анна вела квест и параллельно отвечала на вопросы взрослых. Анне удавалось это делать и при этом давать ценные рекомендации о кафе).