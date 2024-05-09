Квест-экскурсия «Верона для детей» с гидом-педагогом

Приглашаются семьи с детьми на увлекательную квест-экскурсию по Вероне. Маршрут включает посещение площади Бра, арены ди Верона, дома Джульетты и других знаковых мест. Дети узнают о символах региона Венето, средневековых

животных и древних обитателях Вероны. Экскурсия адаптирована для детей от 5 до 12 лет и проводится опытным гидом-педагогом, который поможет юным участникам найти красоту в повседневных деталях. Завершение экскурсии - рекомендации по семейным ресторанам, где можно вкусно поесть. Бронируйте сейчас и подарите своим детям незабываемое приключение в сердце Италии

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников

Описание квеста

Что вас ожидает

Наш маршрут пройдёт от площади Бра, знаменитой арены ди Верона, через узкие улочки к дому Джульетты, затем к площади Эрбе и завершится у римских ворот Порта Борсари.

Дети увидят:

Памятник королю Виктору Эммануилу II

Дом Джульетты Капулетти и знаменитый балкон

Карту древнеримского города

Дом Маццанти с фресками 16 века

Лестницу Делла Раджоне 15 века

Дом веронского писателя Эмилио Сальгари

И узнают:

Почему лев — символ региона Венето

Какие секреты хранят средневековые животные

Кто такие аммониты — загадочные обитатели Вероны

Сколько древних животных заключено в камне

Как подготовить детей к экскурсии

Следуя этим простым рекомендациям, вы сделаете экскурсию не только образовательной, но и комфортной для ваших детей:

1. Расскажите детям, что их ждёт интересная пешеходная экскурсия. Настройте их на активное участие.

2. Поясните детям, что гид — это как капитан корабля в путешествии по морю знаний. Он будет проводником, открывающим новые интересные факты и истории.

3. Поощряйте детей запоминать вопросы, которые возникают во время экскурсии, и задавать их в конце.

4. Настройте детей, что во время экскурсии есть или покупать еду не следует — это может отвлечь от процесса. Лучше как следует поесть перед началом, чтобы легче усваивать новую информацию.

Организационные детали