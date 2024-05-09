Квест-экскурсия «Верона для детей» с гидом-педагогом

Погрузитесь в мир загадок и приключений с детьми на улицах Вероны. Увлекательная квест-экскурсия с опытным гидом-педагогом откроет новые грани города
Приглашаются семьи с детьми на увлекательную квест-экскурсию по Вероне. Маршрут включает посещение площади Бра, арены ди Верона, дома Джульетты и других знаковых мест. Дети узнают о символах региона Венето, средневековых
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животных и древних обитателях Вероны.

Экскурсия адаптирована для детей от 5 до 12 лет и проводится опытным гидом-педагогом, который поможет юным участникам найти красоту в повседневных деталях. Завершение экскурсии - рекомендации по семейным ресторанам, где можно вкусно поесть. Бронируйте сейчас и подарите своим детям незабываемое приключение в сердце Италии

5
1 отзыв

5 причин купить этот квест

  1. 🧩 Увлекательное путешествие для детей
  2. 🎓 Образовательный формат с опытным гидом
  3. 🦁 Поиск загадочных животных на улицах города
  4. 🏛️ Знакомство с историей и культурой Вероны
  5. 👨‍👩‍👧‍👦 Идеально для семейного отдыха

Что можно увидеть

  • Площадь Бра
  • Арена ди Верона
  • Дом Джульетты
  • Площадь Эрбе
  • Порта Борсари
  • Памятник королю Виктору Эммануилу II
  • Карта древнеримского города
  • Дом Маццанти
  • Лестница Делла Раджоне
  • Дом Эмилио Сальгари
Квест-экскурсия «Верона для детей» с гидом-педагогом
Квест-экскурсия «Верона для детей» с гидом-педагогом
Квест-экскурсия «Верона для детей» с гидом-педагогом
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00

Описание квеста

Что вас ожидает

Наш маршрут пройдёт от площади Бра, знаменитой арены ди Верона, через узкие улочки к дому Джульетты, затем к площади Эрбе и завершится у римских ворот Порта Борсари.

Дети увидят:

  • Памятник королю Виктору Эммануилу II
  • Дом Джульетты Капулетти и знаменитый балкон
  • Карту древнеримского города
  • Дом Маццанти с фресками 16 века
  • Лестницу Делла Раджоне 15 века
  • Дом веронского писателя Эмилио Сальгари

И узнают:

  • Почему лев — символ региона Венето
  • Какие секреты хранят средневековые животные
  • Кто такие аммониты — загадочные обитатели Вероны
  • Сколько древних животных заключено в камне

Как подготовить детей к экскурсии

Следуя этим простым рекомендациям, вы сделаете экскурсию не только образовательной, но и комфортной для ваших детей:

1. Расскажите детям, что их ждёт интересная пешеходная экскурсия. Настройте их на активное участие.

2. Поясните детям, что гид — это как капитан корабля в путешествии по морю знаний. Он будет проводником, открывающим новые интересные факты и истории.

3. Поощряйте детей запоминать вопросы, которые возникают во время экскурсии, и задавать их в конце.

4. Настройте детей, что во время экскурсии есть или покупать еду не следует — это может отвлечь от процесса. Лучше как следует поесть перед началом, чтобы легче усваивать новую информацию.

Организационные детали

  • Квест-экскурсия будет интересна семьям с детьми от 5 до 12 лет
  • После экскурсии я обязательно посоветую ресторан, где детям будет вкусно и хорошо. Это станет отличным завершением приключения!

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Недалеко от памятника Виктору Эммануилу II
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Татьяна
9 мая 2024
За полтора часа рассказать детям 8 и 17 лет и двум взрослым историю Вероны - это круто. При этом для младшей Анна вела квест и параллельно отвечала на вопросы взрослых. Анне удавалось это делать и при этом давать ценные рекомендации о кафе).
За полтора часа рассказать детям 8 и 17 лет и двум взрослым историю Вероны - это

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